For ti år siden kjørte Amalie Espedal og Anders Lager til hennes barndomshjem på Askøy i hans gamle Volvo C30.

Det hvite trehuset hadde stått og forfalt i seks år. Da de kom frem, sto døren åpen og det var tydelig at noen hadde oppholdt seg der, skriver BT.

Det lå klær på gulvet og laken var krøllet i sengene.

Men Anders falt for den grønne, idylliske eiendommen og så et potensial i huset Amalie hadde arvet.

Barndomshjemmet til Amalie Espedal er over hundre år gammelt og først da paret pusset opp, fikk de toalett inne.

De tok opp et lån som skulle dekke kostnaden til oppussingen. Amalie var overlykkelig og tenkte at hun skulle få drømmehuset.

Med hjelp fra faren til Anders, gikk de i gang. Først badet, deretter kjøkkenet. Så måtte kledningen skiftes.

Lenger kom de ikke. Det ble altfor dyrt. Oppussingen kostet mye mer enn verdien på huset steg.

Åtte år senere er arbeidet ennå ikke ferdig og det er fortsatt mye som gjenstår.

– Vi bestemte oss for å gi blaffen i oppussingen og heller fokusere steinhardt på å bli rike, forteller Amalie Espedal.

Taket er det eneste som skal skiftes nå i nyere tid. Det gjør paret selv.

Paret la en plan. I stedet for å se pengene forsvinne ut i et evig sluk, ville de kjøpe seg fri. Først og fremst fri fra Amalies skrekk: «Hamsterhjulet».

Hun var lei av å stå opp klokken fem om morgenen for å rekke alt, lei av å komme svett i barnehagen for å hente sønnen og til slutt sovne på sofaen til Dagsrevyen når han var i seng.

I løpet av noen måneder skulle alt endre seg.

Småbarnsmoren var utslitt og følte hun knapt hadde overskudd til noe.

I november 2021 skulle Amalie og en venninne til London for å feire venninnens bursdag. Helgeturen skulle bestå av handling, ferie og feiring.

På dette tidspunktet jobbet hun som markedssjef i et oppstartsselskap.

Da Amalie kom hjem fra turen var hun helt utslitt. Hun taklet ikke å gå ut og ha det gøy i tillegg til jobb og følte seg fullstendig utbrent.

Hun kunne legge seg samtidig som sønnen klokken 19 og sove gjennom hele natten.

Før løp Amalie Espedal ut av kontoret for å rekke å hente sønnen i barnehagen før rushet.

I januar 2022 fikk gründerfirmaet økonomiske utfordringer og Amalie ble permittert fra jobben som markedssjef.

Familien var på en hyttetur og Amalie hadde pakket med seg flere selvhjelpsbøker. En av dem var boken «Rich Dad, Poor Dad» av Robert Kiyosaki.

Hun slukte boken og noterte ivrig på post it-lapper, som hun festet til de tynne sidene. Det var da hun innså at det fantes en løsning på problemet.

Noen måneder senere gikk selskapet konkurs. På samme tid skulle Amalie ut i mammapermisjon.

Hun så på det som et tegn og forsøkte å tenke at det kunne være en god ting istedenfor at alt bare var trist og leit.

Da gikk startskuddet for hennes nye prosjekt: Amalie skulle bli rik.

Hun lot seg inspirere av Paula Pant, som har laget sin egen versjon av den såkalte Fire-bevegelsen. Fire står for «Financial Independence, Retire Early».

Målet er at man prioriterer sparing og investeringer samtidig som man minimerer forbruk. Slik skal man kunne bygge opp formue som er stor nok til at man kan leve av avkastningen før den vanlige pensjonsalderen.

Det er mulig å spare seg til å bli rik, men det tar tid, forteller økonom Lene Drange, også kjent som programleder i «Luksusfellen».

Dersom du ønsker å «hoppe av hamsterhjulet», anbefaler Lene Drange å teste det først for å se om livsstilen er noe for deg, kanskje ved å gå ned i stillingsprosent eller ta ut permisjon. Foto: Eirik Brekke

Hun minner om at man først og fremst bli gjeldfri.

– Deretter må man ha en stor buffer og være god på investeringer. Målet er jo å leve av avkastningen. Man må også ha tenkt over hvilket liv man ser for seg i fremtiden.

– For å kunne leve komfortabelt slik mange av oss gjerne ønsker, må man ha mange millioner, sier hun.

Drange får ofte henvendelser fra folk som vil ha tips til hvordan man kan oppnå økonomisk uavhengighet.

– Det er sunt og spennende at noen utfordrer normalen. Men de fleste av oss har for mye gjeld. Av miljøhensyn vil det uansett være bra om flere av oss var mer minimalistiske, sier hun.

Det er derimot noen ting det kan være greit å ha tenkt over før man slutter i jobben.

– Jobben er mer enn bare å tjene penger. Det er en form for selvrealisering og en arena for å være sosial. Hva skal man fylle dagene med?

Hun mener at å jobbe også har et større samfunnsperspektiv.

– Vi trenger at folk er med på verdiskapning og betaler skatt til å finansiere blant annet pensjonene.

Drange tror Fire-bevegelsen kan være veldig bra for noen, men minner om at det er en livsstil som kanskje ikke er for alle.

Amalie Espedal er ikke i tvil om at det var det rette valget for henne.

Nå kan Amalie Espedal kombinere å være mamma med jobb hjemmefra.

Hennes første delmål er at hun innen fem år skal ha en årlig inntekt på 700.000 kroner uten å ha en arbeidsgiver.

Etter å ha lest boken «Rich Dad, Poor Dad» var Amalie overbevist om at det var lurt å kjøpe boliger som ikke var ute på markedet.

Samboeren gikk dermed rundt til alle han kjente og spurte om de visste om en utleiebolig til salgs.

– Amalie skal bli sånn eiendomsdronning nå, sier Anders Lager.

En far i barnehagen til sønnen visste om en bolig de kunne kjøpe. Nå leier de den ut til et bemanningsbyrå på Askøy som leier den ut til arbeidere.

Amalie får kontantstøtte fra Nav, og barnetrygden blir brukt på barna nå.

Nesten daglig deler hun videoer på sosiale medier om sin vei mot å bli rik, samtidig som hun driver en podkast med en venninne.

Gjennom et eget aksjeselskap tilbyr Amalie også konsulenttimer som markedsfører for bedrifter.

På denne måten klarer hun å tjene 20.000 kroner i måneden. Hun og Anders deler alle utgiftene likt.

Godt lys er det viktigste når man lager videoer til sosiale medier, forteller Amalie Espedal.

Reisen, som hun kaller det, er ikke uten problemer.

Minst fire ganger i uken kan hun få en følelse av angst. Hun er ofte bekymret for økonomien. Hva om det ikke går?

Espedal prøver å være rasjonell og fortelle seg selv at hun kan ta en deltidsjobb eller selge bilen dersom alt virkelig skulle gå galt.

Men hun har ingen planer om å gi opp. Hun skal holde på helt til målet om å bli økonomisk uavhengig er nådd.

Amaie Espedal beskriver seg selv som et sosialt vesen. Derfor kan det til tider bli litt ensomt uten kollegaer. Til høsten håper hun å få plass i et gründerhus på Askøy.

– Kanskje kan vi bli litt inspirert av hverandre, sier hun.

Nå er sønnen mindre i barnehagen, og de har bedre tid om morgenen.

Klær har hun ikke handlet på to år og verken treningsabonnement eller strømmetjenester finner plass i budsjettet. En leveregel har hun likevel:

Hun skal ikke være så sparsommelig at det går utover livskvaliteten.

– Det ville aldri holdt i lengden.

På fredager tar hun gjerne med seg sønnen og vennene på Bakstehuset og unner seg noe godt.

32-åringen har ambisjoner om å tjene enda mer, men hun betrakter dette som det første steget på veien mot å bli rik.

For det finnes flere definisjoner på rikdom, ifølge Amalie Espedal.

Hun forteller at hun vil bli rik på frihet for å få mer tid med barna.

Håpet om drømmehjemmet har hun ennå, men oppussingen er satt på vent.

Nå når Amalie Espedal ikke er i fulltidsjobb, har hverdagen endret seg betraktelig.

Rester etter sønnens bursdag henger fortsatt oppe.

Hun våkner når sønnen kommer inn i sengen, der kan de snakke og tulle.

Hun forteller at det føles som de har all tid i verden.

Deretter er det frokost, et måltid Espedal aldri rakk å spise før, men egentlig elsker.

Rundt klokken ni leverer Anders Lager sønnen i barnehagen før de har morgenmøte. En daglig rutine der de avklarer hva som skal gjøres for dagen.

I boken fører Amalie Espedal ned dagens planer.

Nå har minstemann fått dagmamma. Det gir Amalie Espedal mer tid til å jobbe.

Hun klekker ut ideer, skriver manus og spiller inn videoer. Deretter redigerer hun både sine egne og mannens videoer.

Også han har en egen Tiktok-kanal der han deler videoer om biler.

I stuen foregår det både lek og innspilling av videoer.

Mangel på ideer er det ikke, for Amalie Espedal har tenkt ut enda en måte å tjene penger på. Sammen med en venninne har hun planer om å utvikle et eget produkt.

Hva det er vil hun ikke si helt enda, men hun håper det kan bli stort.

Etter sommeren må hun kanskje ta på seg flere konsulenttimer for å få det til å gå rundt, men hun vil vente og se.

Til andre som ønsker å forsøke en ny retning i livet, har Espedal noen tips.

Mer tid med barna er en av definisjonene på rikdom for Amalie.

Ved å tenke nøye gjennom hva som er ens styrker og svakheter, kan man komme frem til hva man kan spille på for å tjene penger.

– Det er ikke så hardt eller vanskelig å hoppe av hamsterhjulet, men du må bli komfortabel med å prøve og feile.

Datteren har sovnet og trilleturen er over. Nå skal det jobbes.

Selv har hun vært opptatt av å tørre og si høyt at hun skal bli rik og at hun vil ha et annet liv.

– Vi trenger jo flere som starter for seg selv, vi trenger flere som betaler skatt.

Kanskje en dag skal de bygge drømmehuset, men nå skal de først følge drømmen om å bli rik sammen.