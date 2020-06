Skulle styrt cruiseskip i Karibien. I stedet blir det bobilturer i Norge. «Alle» har avlyst utenlandsferien, og blitt mestere i kansellering. Nå handler det om å finne alternativer løsninger til sommer i Norge.

Jeg skulle vært på jobb som kaptein på Royal Caribbeans cruisebåt “Harmony of the Seas”, men det sier jo seg selv at det ikke blir noe av i sommer. I dag ligger alle båtene på reia i forskjellige havner i Karibien, og det er høyst uvisst når jeg får dra på jobb igjen. Korona har ført til full stopp i cruiseindustrien. Ikke kommer vi oss ut av Norge og ikke kommer vi inn i Amerika. Det viktigste har disse månedene vært å prøve å få mannskapene hjem til sine respektive land. Jeg kom meg akkurat hjem etter ti dager på jobb før Norge stengte ned 12. mars. Men siden framtida er så usikker og kona også er permittert fra sin jobb, så har vi valgt å investere i en bobil i sommer. Så nå skal vi feriere i Norge, siden vi har fått denne muligheten, og vi gleder oss til det. Det blir nok turer både til Vestlandet, Trøndelag og Nordland, i tillegg til noen litt kortere turer med barnebarna. I forhold til jobben, så er det amerikanske helsemyndigheter som bestemmer når cruisebåtene kan begynne å gå igjen.

Vi hadde ingen reiseplaner denne sommeren, for vi kom akkurat hjem fra en lang tur i Vietnam helt i slutten av februar. Det passet jo bedre enn vi noensinne kunne sett for oss. Vi hadde en fantastisk tur og reiste landet på langs. Men vi har hatt en del lange flyturer opp igjennom, så vi hadde litt “flyskam” i år. Derfor var sommeren planlagt hjemme. Tidligere har vi også vært på en del sykkelturer i mellom-Europa, men nå synes vi ikke det gjør noe at det blir en liten pause i reisingen. Vi har noen flyturer å gå på. Det blir nok noen turer til hytta på Gol i sommer og så blir det besøk av familie hjemme i Os.

Besøket mitt til pappa på Island blir det dessverre ikke noe av i sommer. Det er sårt å ikke kunne besøke min egen far, men hensynet til smittevern og alle karantenereglene satte en stopper for det for meg i år. Det er bedre å holde seg i landet enn å risikere å smitte noen man er glad i. Så nå blir jeg nok en del her i Kristiansand i sommer. Det blir en del jobbing og ettterhvert også en tur hjem til Mjøndalen. Jeg er ikke den som går på fjellturer eller hiver meg i en bobil, men soling og bading tar jeg gjerne store doser av. Jeg kommer til å reise utenlands igjen når myndighetene sier at det er trygt.

Vi skulle vært på en rundtur og besøkt familie i Sverige og Danmark. I tillegg hadde vi kanskje også tenkt å kjøre en tur nedover til Polen og besøke konsentrasjonsleiren Auschwitz, som vi har hatt lyst til å se. Vi har også brukt å være en tur i Syden, men i år valgte vi å ikke bestille dette, da vi så hvor det bar hen med korona-pandemien. Nå skal vi i stedet ta en tur vi nok aldri hadde tatt om ikke ting ble som det ble. Vi skal kjøre Norge på langs til Nordkapp, og har kjøpt inn nytt telt, stormkjøkken og tar med turmat, og satser på noen netter ute i det fri. Dette fordi vi ikke vet hvor fullt det blir på hotellene og hvordan smittesituasjonen vil bli. Hovedfokuset på kjøreturen blir områdene nord for Trondheim. Lofoten, Narvik, Bodø, Tromsø og kanskje innom Sameland på vei ned. I tillegg har vi akkurat kjøpt ny båt for sesongen, så den får vi nok også mange, fine turer i. Vi håper på godt vær!

Jeg skulle vært i Australia i sommer, og hadde fått plass på studier der til høsten. Sommerferien tenkte jeg å bruke på å bli litt kjent med landet og kulturen og å reise litt rundt. Men det ble det jo ikke noe av. Nå har jeg utsatt hele studiestarten et år, og vil bruke dette året på å jobbe. Jeg kunne kanskje ha reist ned til semesterstart i februar, men jeg valgte bare å utsette et år, siden alt er så usikkert. Nå har jeg ikke så veldig mange planer for ferien, men jeg håper å få til noen fjellturer, og så har noen kompiser og jeg tenkt å leie en campingbil. Vi har lyst til å kjøre vestover, mot Bergen og innom Sognefjorden.

Vi skulle vært på hytta i Valdres og vi skal til hytta i Valdres, så ingen endring i planene for oss. Vi hadde ingen utenlandsferie planlagt i år, og neste utenlandsferie er det nå uansett koronaen som bestemmer når det blir mulig å gjennomføre. I år blir det derimot Valdres, og det er vi ikke lei oss for. Norge er et vakkert land og vi trives godt på hytta. Vi har ikke bestemt oss for hvor lenge vi blir der, det tar vi på sparket. I tillegg er vi jo på ferie nå også, her i Søgne.

Nå skulle vi egentlig vært i Krakow på vår årlige venninnetur hele gjengen! I stedet er vi kommet hit til Kristiansand. Vi har i fire år reist på en årlig tur sammen, og i år skulle vi besøke Krakow for andre gang. Vi elsker byen, og planen var å både reise til Zakopane en tur, oppleve konsentrasjonsleiren Auschwitz og selvfølgelig å shoppe en del i byen. Det er selvfølgelig utrolig kjedelig å avlyse en sånn tur, men vi fant en fantastisk god erstatning i Kristiansand! Vi er så utrolig fornøyde med både menneskene og byen her, og i tillegg får vi jo shoppet mye mer nå som vi ikke skal reise med fly. Valget falt på Kristiansand da det ligger kun en to timers kjøretur fra Egersund, hvor vi bor. I tillegg hadde vi ikke lyst til å reise til Oslo eller Stavanger. Her blir det tre dager og to overnattinger, og vi kunne ikke hatt det bedre.

Jeg hadde planlagt å reise på hytta i Høvåg i sommer, hvor vi har noen oppussingsprosjekter på gang. Men vi hadde også planlagt å reise to uker til Gran Canaria i august, hvor vi har en timeshare-leilighet. Den har vi avbestilt, og det er umulig å si når vi kan reise dit igjen. Vi regner med vi kan vi komme tilbake dit neste år, men det blir jo bare tipping. For meg er det viktig at det er trygt og at myndighetene har sagt at det er greit, før jeg velger å reise utenlands igjen. Så i år blir det hytta og Sørlandet og oppussing. Sånn sett passer det oss greit, da vi får bedre tid til å gjøre unna ting vi hadde planlagt å gjøre likevel.

Jeg skulle vært på Kreta med familien i august, og hadde i tillegg planlagt å ta en spontantur til Syden et sted sammen med en venninne i løpet av sommeren. Heldigvis rakk vi aldri å booke hotell på Kreta før grensene stengte. Det begynte å bli så usikkert at vi valgte å vente. Det er jo kjedelig å avlyse, men sånn som ting er nå så kunne vi ikke ha reist uansett. Jeg har reist til utlandet på sommeren så lenge jeg kan huske og er veldig glad i det. Men man kan ha det fint hjemme også. I stedet blir det jobbing og to uker hjemme i Skien. Og så tenker meg og noen venninner å ta en tur til Kjerag og Preikestolen. Det er turer jeg har hatt lyst til å gå lenge, og nå fikk vi sjansen.

Jeg hadde ikke planlagt noen utenlandsreiser i sommer. Vi var litt “etternølere” med å bestille noe, og i februar/mars skjønte vi at vi uansett måtte se det an på grunn av korona-situasjonen. Så sånn sett var vi heldige som drøyde litt, for da slapp vi å avbestille igjen. Men jeg hadde planlagt å dra på noen festivaler i sommer, og det blir det jo heller ikke noe av. Det er trist, for en ser jo at det sosiale livet blir ganske amputert. Jeg holder meg sammen med den samme vennekretsen, og vi prøver å ikke omgås mange nye mennesker. Nå blir det nok noen båtturer ut til familiehytta på Herøya i sommer, en del jobbing og så er det jo en fin anledning til å hjemme og endelig få sett litt på all den sporten som nå starter opp igjen.

Norsk reiseliv er i krise som følge av koronapandemien. De tre siste månedene har stort sett vært preget av utsettelser, avbestillinger og stupende omsetning for norske reiselivsaktører.

Nå gjør bransjen det de kan for å tenke alternativt. Det innebærer blant annet å promotere Norge som feriedestinasjon for sine egen befolkning via kampanjer og tilbud som skal trekke reiselystne nordmenn til nasjonale feriedestinasjoner. Men nordmenn er ikke nødvendigvis så enkle å overbevise. Og det har blant annet lokal reiseoperatør Berg-Hansen fått kjenne på kroppen.

– Vi har har hatt en del respons på vår siste Norges-kampanje, som blant annet inneholdt gode tilbud på Hurtigruten og Widerøe’s «to for prisen av en for folk i samme husstand» på flygninger fra Kristiansand til Evenes og Bodø. Vi opplever at kundene snuser på dette, men fortsatt er i vurderingsfasen på hva de skal gjøre i sommer, og ønsker flere tilbud, sier administrerende direktør i Berg-Hansen i Kristiansand, Edith K. Øslebø.

I de to første månedene av koronapandemien opplevde reseoperatøren en omsetningssvikt på mellom 70 og 80 prosent. De har vært tvunget til å tenke nytt for å overleve.

– Vi kan ikke estimere endelig tap ennå, da mye vil avgjøres av hvilke støtteordninger som kommer i tiden fremover. Men for feriereiser anslår vi at omsetningen vil ligge rundt 70 prosent lavere enn normalt ved utgangen av 2020, forteller Øslebø.

En analyse utført av Euromonitor International viser at nordmenn i gjennomsnitt gjennomfører hele ni millioner fritidsreiser med fly, bil og båt til utlandet hvert år, og rundt seks millioner av disse er på sommeren.

Vi har bestilt ferie i Dubrovnik i Kroatia til 15. august, men er veldig usikre på om det blir noe av. Vi har ikke avbestilt ennå. Kroatia har mer åpne grenser enn Norge, men per i dag føler vi ikke det er trygt å reise. Sønnen og svigerdatteren vår skulle også vært på ferie i Kroatia tidligere i sommer, men de har en liten baby og avbestilte turen. Da spurte de oss om vi ville være med på en 8-10 dagers kjøretur til Hardanger. Så nå blir det antakeligvis det i stedet. Vi tenker å bo både litt på hytter og litt på hotell. Vi gleder oss, selv om det selvfølgelig er veldig kjedelig at vi ikke kommer til utlandet. Et år må vi uansett klare oss uten utenlandsferier.

Mine planer har egentlig ikke endret seg så mye, da jeg hadde planlagt å reise hjem til Narvik uansett i sommer. Jeg var ferdig med bachelor her i Kristiansand nå i vår. Men det er helt tilfeldig, for jeg bruker å reise mye til utlandet, men akkurat i år hadde jeg ingenting på planen. Jeg har søkt jobb hjemme i Narvik, og så satser jeg på at det blir mange fine fjellturer. Jeg drar nok også en tur til Lofoten mens jeg er der.

I fjor valgte kona og jeg at vi skulle være hjemme akkurat denne sommeren, og nå angrer vi jo ikke akkurat på det. Vi har ei hytte på Hornnes som vi holder på å pusse opp, og tenkte å bruke denne sommerferien på det. Men stort sett bruker vi alltid å reise til utlandet på sommeren, og da spesielt til USA. Vi har en sønn og mye familie der borte, og besøkte dem sist i høst. Nå vet vi jo ikke når det blir at vi kan dra over igjen. Kanskje til neste år, men det spørs jo helt hvordan situasjonen er der borte. Kanskje må heller de komme til oss eventuelt? Utenom hytteprosjektet så har vi ikke planlagt noen turer i Norge heller i sommer, og tar alt bare helt på sparket. Uansett er Norge er et flott land, som vi har reist mye rundt i tidligere også.

Det som skulle bli vår første ferietur sammen noensinne, ble heller til at meg og kjæresten ikke får sett hverandre i det hele tatt i sommer. Vi hadde bestilt tur til Skopelos i Hellas, men nå skal vi heller jobbe hele sommeren i hver vår by. Vi bor i henholdsvis Trøndelag og Larvik, så avstanden er stor og jobb-situasjonen vår gjør at det blir vanskelig å treffes. Vi hadde ikke bestilt hotell i Hellas da koronaen kom for fullt i mars. Og da begynte vi raskt å revurdere hele turen. På et tidspunkt var jeg selvfølgelig veldig skuffet, men ting er som de er.

Vi hadde egentlig planlagt en liten telttur i Sverige, men det er veldig uaktuelt for oss å dra til Sverige nå. I tillegg venter vi vårt første barn i november, så det er ikke sikkert det hadde blitt noe av likevel. Det blir nok en stund til vi drar til utlandet igjen, men vi må jo bare se an smittesituasjonen. Forhåpentligvis kan det bli mulig til neste år. Uansett ville vi ikke valgt å dra til Sverige i år, selv om de hadde åpnet grensene. For oss blir det heller hytta til foreldrene til Endre i år og mye tid hjemme. Vi ser ikke mørkt på det i det hele tatt, og tror det blir koselig.

Jeg skulle vært i Hellas med noen kamerater i juli, men det blir det jo ikke noe av. Jeg pleier som regel å reise til utlandet en tur i året. I tillegg skulle jeg vært på Stavernfestivalen og Palmesus, som også er avlyst. Det er kjipt, men sånn er det. Et års pause må vi jo klare. En har jo heller ikke lyst til å reise til de landene som har vært hardest rammet av korona nå, både av respekt for seg selv, men ikke minst for dem. De må få komme seg på fote igjen. Nå satser jeg på at det blir noen hytteturer med kamerater, og så har jeg veldig lyst til å dra på en biltur til Nord-Norge. Det er heller ikke så verst å være her i Tresse og spille basket.

Vi skulle feriere i seilbåten og vi kommer til å feriere i seilbåten, slik vi gjør hvert år. Vi er en seilgal familie, mye takket være mannen i huset. Vi bruker å ta en seiltur til Danmark og Sverige, og det vet vi jo ikke helt hvordan blir i år. Det er vanskelig å finne hvilke regler som gjelder når man kommer med egen båt til Danmark, og det har jeg ikke klart å finne ut av ennå. Sverige er foreløpig uaktuelt, selv om jeg for egen del kunne reist dit med båten om grensene hadde blitt åpnet. Men, det er noe som måtte ha blitt diskutert i familien først, for det er mange hensyn å ta til andre enn seg selv. Vi reiser dit strømmen fører oss, det er det vi er vant med, lar været og vinden bestemme hvor vi havner. Vi bor i båten når vi er ute på tur, så vi er ikke avhengige av overnattingssteder, men det kan jo bli spennende å se hvor fullt det blir i båthavnene her i landet i løpet av sommeren.

Vi reiser generelt lite til utlandet på sommeren, og trives best i båten da. Familien til Per har hatt hytte her i Søgne siden 1962, som vi besøker hvert år. Men vi pleier gjerne å ha en utenlandstur i året, og da prøver vi å velge et nytt sted hvert år. Det blir det jo ikke i år, men vi har tenkt å kjøre kysten rundt med båten i stedet. Først vestover og opp til Trøndelag og deretter forhåpentligvis videre nordover til Nord-Norge. Det er litt væravhengig hvor langt vi kommer, så det må vi bare se an. Vi har hatt en lignende tur for to år siden, og da var været på vår side og vi kom helt til Lofoten. Det var en kjempefin tur. I forhold til utenlandsreiser ville vi ikke reist slik smittesituasjonen er nå. Men vi er heller ikke avhengige av å reise til utlandet og kan vente til det er kommet en vaksine, og vi kan være trygge.

Jeg skulle vært på Palmesus i år, men det skjer jo ikke. Det er kjipt, men det blir fint også til neste år. Jeg skulle ikke vært i utlandet i sommer, og tenker å bruke den mye på å jobbe. I tillegg blir det å kose seg masse med venner. I forhold til å reise til utlandet i framtida, så tror jeg det er viktig å bare følge rådene til Folkehelseinstituttet og gjøre god research på de landene man skal til før man reiser. En pandemi er ikke et engangsfenomen, og dette kommer vi nok til å oppleve igjen.

Jeg er stort sett alltid mest i båten her i Norge på sommeren, så for meg blir det ingen store endringer i planene. Jeg trives med å ta kortere turer i den sørlandske skjærgården sommerstid, og av og til noen litt lengre til for eksempel Kragerø eller Stavanger. Man trenger absolutt ikke reise langt for å ha en fin sommer her i Norge. Jeg er stort sett en tur i utlandet også i løpet av året, ofte i Tyskland eller i Danmark, men jeg skal klare meg fint uten det i år. Jeg trenger ikke noen strand eller Syden-ferie, og er ikke så glad i varmen. Jeg er helt fornøyd bare jeg får meg en softis. Det er ingen nedtur å måtte være i Norge en sommer, og for meg er ikke det noe tap. Det kan gå noen år før jeg kommer til å ønske å reise til for eksempel Italia, England eller Sverige.

Kåre Sandvik er professor i reiselivsmarkedsføring ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Han sier det vil kunne bøte noe på skaden for norsk reiseliv at flere nordmenn tar i bruk sitt eget land som feriested i år, men at det aldri kan veie opp for tapet av utenlandske turister.

– Nei, det er ikke mulig å dekke tapet i sommer, men det vi kan håpe på er at vi får åpnet grensene for eksempel til Tyskland og Nederland så raskt som mulig. For disse vil kunne utfylle nordmenns reisepreferanser. Der nordmenns reiser er korte, kanskje på bare fem dager, vil en tysker i motsetning feriere i 15 dager og det vil hjelpe på det totale antallet overnattingsdøgn for bransjen, sier Sandvik.

Men ifølge professoren vil flertallet av nordmenn komme til å velge en såkalt “ikke-kommersiell sommerferie” i eget land i 2020, noe som betyr at de velger bort hoteller og andre turistattraksjoner til fordel for hytta eller å besøke venner.

Det at de ikke booker hotell eller andre overnattinger lang tid i forveien, skaper liten forutsigbarhet for bransjen. En undersøkelse gjort av Innovasjon Norge etter koronapandemiens utbrudd, viste at bare 30 prosent av nordmenn var godt i gang med planleggingen av ferien i slutten av mai, og at de helst ønsket seg korte spontanturer hvor de kunne se an vær og smitteforhold.

– August og høsten blir ekstra spennende, med tanke på at det bruker å være en del av høysesongen for utenlandske turister her i landet. Om grensene åpnes mer i juli, vil dette være avgjørende for utenlandstrafikken, sier Sandvik.

Men hvis de utenlandske turistene uteblir fullstendig, vil enkelte landsdeler bli de store ferie-vinnerne i sommer, mens andre blir de store taperne, ifølge professoren.

– Uten de utenlandske turistene vil de store ferie-vinnerne i år bli Sørlandet og områdene fra Oslofjorden og sørover. Her står nordmenn også til vanlig for rundt 80 prosent av trafikken. Mens særlig Fjord-Norge og Nord-Norge vil bli de store taperne, da de tradisjonelt har halvparten av sin trafikk fra utlandet, sier Sandvik.

Selv om nordmenn er trege med å booke norgesferien, så er viljen til å dele tips til reiser i eget land stor. Facebook-gruppen “Tilbring sommeren i Norge” har på tre måneder gått fra 300 til 300 000 medlemmer. Her har reiseglade nordmenn til nå delt over 10 000 innlegg med bilder og tips fra turer de har hatt på både velkjente og ukjente steder i Norge, og flere millioner likes og kommentarer er blitt delt.

Bak Facebook-gruppen står de tre sørlendingene Didrik Hægg, Jihad Salazar Hachem og Tobias Haddeland, som sier at de hadde et ønske om å “få nordmenn til å løfte blikket og se framover mot sommeren i en vanskelig tid”. Da gruppen ble offentliggjort 25. mars, var Norge på vei inn i en påske med hytteforbud og strenge smitteverntiltak, og sinne og frustrasjon preget sosiale medier.

– Det ble spredt mye negativitet på sosiale medier. Vi ønsket å bidra med noe positivt til det norske folket ved å flytte fokuset lengre frem i tid, da sommeren er en årstid de fleste nordmenn gleder seg til. I tillegg ønsket vi å prøve å hjelpe den norske turist- og reiselivsnæringen i en vanskelig tid, forteller de tre grunnleggerne.

Professor Kåre Sandvik legger ikke skjul på at 2020 kommer til å bli et blodrødt år for norsk reiseliv, og anser at vi vil se et mindre antall reiselivsbedrifter her i landet ved inngangen til 2021. Samtidig tror han at bransjen raskt kan komme seg på fote igjen, om de rette grepene tas.

– Her må både bransjen og staten ta sin del av jobben. Staten må bidra med startkapital, slik at bransjen får markedsført Norge som et trygt, attraktivt og spennende reisemål når grensene åpnes. Norge er et lite land, vi utgjør bare en halv prosent av den globale reisevirksomheten. Om vi kanaliserer midler til effektiv markedsføring, og da spesielt til nærliggende land, så kan vi også komme raskt på fote igjen, sier han.

Likevel avhenger mye av hvor mye koronapandemien vil dempe den generelle reiselysten i tiden som kommer.

Det er jo millionspørsmålet. Frykten for smitte vil nok dempe reiselysten i hvert fall fram til en vaksine er på plass. Reiselivet er et økosystem, og er skjørt i forhold til denne typen sjokk vi har sett nå. Og ikke minst en av hotellenes hovedinntekter: kurs og konferansevirksomheten. Det kan bøte noe på tapet om myndighetene etterhvert finner litt mer fleksible løsninger på smittevern, som kan tilpasse fra gang til gang. I tillegg blir det viktig at vi innbyggere drar nytte av at det finnes flotte tilbud i vårt eget nærmiljø, sier Sandvik.

