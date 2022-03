To eksotiske, firbeinte herrer fra Jegersberg gård blir nå brukt som besøksdyr. Fredag var de på Strømmehaven til stor glede for beboerne.

KRISTIANSAND: Klokka er nesten 13.30 når hestehengeren til Jegersberg gård åpnes utenfor Strømmehaven.

Ut kommer ikke hester, men to lodne 60-kilos krabater. De geleides i bånd gjennom hovedinngangen og til hagen på sykehjemmet.

Der venter 40–50 spente beboere, som har gledet seg til dette besøket i lang tid.

– De er så skjønne! sier Kirsten Gundersen.

Alpakkaene Qdu og Filo, som til daglig bor på Jegersberg gård, er innom. De siste månedene har de vært på besøk hos flere sykehjem.

De kan også bestilles til andre arrangement eller samlinger.

Qdu (bak) og Filo (foran) blir ledet inn gjennom hovedinngangen til Strømmehaven av Svein Gjertvik og Ilja Svensson. Bak fra venstre står Ane Guri Sandåker og Mette Moe Olsen (enhetsleder ved Strømmehaven). Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Nå har turen kommet til Strømmehaven, som kastet seg rundt da Jegersberg annonserte tilbudet.

Beboerne er ikke fremmed for å ha dyr på besøk. Strømmehaven har en huskatt, og det har også vært hunder og høner der. Men aldri noe så eksotisk.

– Bare sett de på tv

– Dette er levende antidepressiva, sier Liv Arnesen.

Hun er et eneste stort smil idet de to guttene kommer bort til rullestolen hennes.

– Jeg har drevet med hundekennel i mangfoldige år og jeg savner sånn å ha dyr rundt meg, sier hun.

Liv Arnesen (i midten) fikk kose med begge alpakkaene. Hun droppet treningen for å få med seg besøket fra Jegersberg gård. Til venstre; Svein Gjertvik. Ilja Svensson (fagleder stall på Jegersberg gård) holder den andre alpakkaen. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Hvordan var det å ta på dem?

– De hadde veldig god og myk pels. De virket også å være veldig tillitsfulle.

Hun skulle egentlig ha trent denne dagen, men droppet det da hun fikk vite at to alpakkaer skulle dukke opp. Det måtte hun få med seg.

– Jeg har bare sett de på tv og aldri vært i nærheten av en før. Det er herlig med dyr, forklarer Arnesen.

Kirsten Gundersen koser Qdu, den minste av de to alpakkaene. Til venstre; Svein Gjervik, som jobber på Jegersberg. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Har gledet oss

Det er flere som vil hilse på alpakkaene i hagen. Siden de ikke liker noe særlig å bli tatt på hodet, er det nakken og kroppen som får mest oppmerksomhet.

Noen får også muligheten til å mate de to.

– Den biter meg vel ikke, spør en av beboerne i det hun får litt fòr i hånda.

Sekunder etterpå er det meste av maten borte.

– Dette var kjempebra. Vi har gledet oss veldig, sier Marianne Egeland, og tar et god tak på Qdu, den minste av de to alpakkaene.

– Det er helt topp å få besøk. Jeg elsker dyr, forklarer hun.

Marianne Egeland synes det var stas med besøksdyrene fra Jegersberg gård. Her koser hun Qdu. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Trege nordmennene

Etter rundt 20 minutter i bakgården, tar de ansatte på Jegersberg alpakkaene med inn på sykehjemmet.

Der sitter Kirsten Gundersen, som dermed får gitt en ny runde med kos.

– Jeg har aldri sett sånne dyr før, og de er litt annerledes enn de trege nordmennene som går her, sier hun, og høster latter fra de andre i rommet.

– Hvor er de fra? spør Gundersen.

– Jegersberg gård, svarer Ilja Svensson, som er fagleder stall ved gården.

Alpakkaene ble kjøpt fra Øyslebø alpakka i påsken i fjor.

– Opprinnelig er de fra Sør-Amerika, sier Svein Gjertvik, som også jobber på Jegersberg.

– Det var i hvert fall veldig moro å få lov å se dem, sier Gundersen.

Eivind Østefjells gir Qdu litt mat fra hånda. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Tok heisen

Det er flere som har lyst å hilse på alpakkaen i løpet av timen de er på Strømmehaven.

Neste stopp er bokollektivet som ligger i 2. etasje. Det betyr heis, og det er tydeligvis ingen problem for alpakkaene.

– Har vi introdusert de for en ting én gang, for eksempel heis, så er det greit for alltid. De er med på det meste, sier Svensson.

Alpakkaene har nå blitt vant til å ta heis. Det måtte de gjøre på Strømmehaven for å komme opp til bokollektivet. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Vel framme på bokollektivet er det flere av beboerne som kommer bort, deriblant Gerd Onarheim.

– Det er hyggelig med besøk, så lenge de ikke legger fra seg noe på gulvet, sier hun.

Samme beskjed har Per Flatøe, som ser ut til å komme godt overens med alpakkaene. Det blir et nært og intimt møte.

– Jeg synes det er veldig flott, sier han.

– Har du truffet alpakkaer før?

– Nei, jeg tror jeg hadde husket ham fra før da. Eller omvendt. Kjente du meg fra før av, sier Flatøe, og henvender seg til Qdu.

Han kommer litt for nære, og får seg en liten klyse i retur.

– De spytter veldig sjeldent, bare hvis de blir veldig irriterte, sier Ilja Svensson.

Alpakkaene ble tatt med rundt på hele Strømmehaven. Her er de inne på sykehjemmet, hvor Kirsten Gundersen (sittende) fikk møte de for andre gang. Per Flatøe fikk en god tone med alpakkaene, men kom litt nære intimsonen til den ene ved ett tilfelle. Til høyre; Eldrid Sølsnes Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Blir med over alt

Besøket på Strømmehaven er gull verdt både for beboerne, ansatte, og ikke minst de fra Jegersberg gård.

– Det gir oss veldig mye å reise rundt, besøke så mange mennesker og se hvor mye det gir andre å hilse på dyra, sier Svensson.

– Hvordan synes du beboerne reagerer?

– Noen synes det er litt ekkelt å få et dyr inn i stua si, men de aller fleste blir veldig glade og fasinerte. Dette er jo spesielle dyr, og mange har jo aldri møtt en alpakka.

– Hvordan er de som dyr?

– De er litt reserverte fram til de blir kjent med folk. Folk de er kjent med, er de veldig trygge på. Vi kan ta de med oss over alt.

Her blir alpakkaene børstet og fønet, og gjort klar til besøk på Strømmehaven av Elisabeth Berge Hansen (lærling i hestefag) i stallen på Jegersberg gård. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Spytter sjeldent

Jegersberg kjøpte alpakkaene i påska i fjor.

Svensson beskriver alpakkaene «nesten som lamaer, bare hyggeligere».

– De siste månedene har vi brukt dem som besøksdyr. Vi har brukt tida på å trene, for det er mye jobb som ligger bak for å kunne dra ut som dette.

Alle dyr som brukes som besøksdyr må trenes på å bli tatt på, og må kunne tåle litt røff behandling.

– Det har vi øvd på, for at det skal være sikkert for de som møter de, og for at dyra skal ha en fin opplevelse. Det er viktig når man holder på med dyr og mennesker, at også dyra blir ivaretatt.

Alpakkaene kan bli med på alt, så lenge de er med personer de har fått tillit til. Her rusler de gjennom gangen på Strømmehaven. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Positiv helseeffekt

Forskning viser at dyreassistert aktivitet har dokumentert positiv helseeffekt, både fysisk og psykisk.

I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke et menneskes behov for varme, kos og omsorg.

– Det med kroppskontakt er noe vi trenger hele livet, og det å ha et dyr, kan være med å dekke det behovet for nærhet, sier Mette Moe Olsen, enhetsleder ved Strømmehaven.

Beboerne gledet seg veldig til dette besøket, som ble en suksess.

– Du ser hvor glade de blir. Mange av dem er veldig glade i dyr, kommer fra gårder, og har hatt dyr hjemme. Det betyr mye, sier Renate Søndergård, avdelingsleder på sykehjem og omsorgsbolig ved Strømmehaven.

– Dette må vi gjøre igjen, avslutter hun.

Eldrid Sølsnes (t.v.) ved bokollektiv C koser den ene alpakkaen i det han går forbi. Gerd Onarheim hilser på Filo, den største av de to alpakkaene ved Jegersberg. Til høyre; Ilja Svensson. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Alpakka:

Kameldyr som opprinnelig kommer fra Sør-Amerika, hovedsakelig Peru, men også Bolivia og Chile.

Alpakkaen har blitt holdt for sin luksuriøse fiber i tusenvis av år.

På 80-tallet ble de første alpakkaene eksportert til USA og Canada, samt Australia og New Zealand.

I Norge ble de første alpakkaene importert fra Australia ved årsskiftet 2004-2005.

Siden har antall oppdrettere økt kraftig. I dag er det anslagsvis 3.000 alpakkaer her til lands.

Kilde: Den Norske Alpakkaforening

