Slik venter tannlegenes oase inne på fjellet. Hytta er uten vann og strøm, men byr på masse natur i et mektig høyfjellsterreng. Foto: Geir Sveen

Denne hytta på høy­fjellet er 4 meter smal og 18,6 meter lang

Du må gå 8 kilometer på ski og følge kartet nøye for å komme til denne hytta høyt oppe i landskapsvernområdet for Setesdal Ryfylke vesthei. Likevel dukker den opp i både tyske og svenske magasiner for bolig og arkitektur.