Tine (33) hostet opp blod. Hun ringte legevakten, men fikk beskjed om at hun kunne vente. Dagen etter var hun død.

De siste ti månedene har foreldrene gått den korte turen fra leiligheten sin til kirkegården.

Der står de og holder rundt hverandre.

Det er fortsatt vanskelig å forstå hva som har skjedd.

De børster vekk snøen slik at de inngraverte solsikkene kommer til syne.

Yndlingsblomstene hennes.

Om ikke altfor lenge skal de ta vekk lyngen og plante vårblomster.

– Alt skjedde så fort. Hun ba om hjelp, men ble ikke tatt på alvor, sier Hilde Merete Bakke (72) og Terje Bakke (74).

***

Kalenderen viser midten av april.

Hilde våkner på natta av at ektemannen Terje sitter på sengekanten. Han er fortumlet. Febermåleren viser over 40 grader.

Kort tid etter blir han hentet av ambulanse.

Mens han er på sykehuset, blir hans yngste datter syk noen få dager senere. Hun ringer legevakten, og får beskjed om at hun kan vente til fastlegen åpner dagen etter.

Men da er det for sent.

***

Tine Natalia (33) er yngst av tre søsken i familien fra Kristiansand.

Hun har egen leilighet, men er ofte hos foreldrene.

Hun liker å se serier sammen med mamma i tv-stua. Det går helst i realityserier. Favoritten er «Gift ved første blikk», der single personer gifter seg med totalt fremmede etter å ha blitt matchet av eksperter.

På kveldene går de tur i nabolaget og i parken sammen med Pablo.

Tine falt pladask for blandingshunden som hun tok til seg da den trengte et sted å bo.

Tine var glad i dyr.

En periode hadde hun ansvaret for ridning og daglig stell av en hest.

– Da hun var liten, fortalte hun stolt at hun skulle bo på landet og bli bondetuppe, fordi det hørtes så flott ut, forteller moren.

Datteren har alltid vært i god fysisk form. Men denne helga i april blir formen stadig dårligere.

Moren synes det arter seg som en sterk influensa.

Hun har time hos fastlegen på tirsdag. Men ettersom formen har forverret seg gjennom helga, får Tine en ekstra legetime allerede mandag.

***

Når tirsdagen kommer, er hun fortsatt syk, og vender tilbake til legekontoret for en ny undersøkelse.

Moren venter i bilen.

– Da hun hadde sittet i over en time på venteværelset, kom legen ut og sa at hun ikke hadde tid til henne. Tine spurte om hun bare kunne få en kort undersøkelse, fordi hun fremdeles følte seg syk. Men legen hadde ikke tid til det heller.

Moren leser fra et håndskrevet ark.

Med egne ord har hun skrevet om hva som skjedde den grufulle, nesten uvirkelige natta:

***

Mørket faller på.

Tine er varm og har vanskeligheter med å puste. Hun hoster mye. Hun og moren synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre.

Ved midnatt er det så ille at Tine ringer nødnummeret og ber om ambulanse.

AMK setter henne over til legevakten.

***

Statsforvalteren i Agder har opprettet en tilsynssak ved legevakten, for å undersøke om Tine fikk den hjelpen hun skulle hatt.

Statsforvalteren har hørt opptak av samtalen, og gjenforteller samtalen på følgende måte i avgjørelsen etter tilsynssaken:

Pasienten avbryter stadig samtalen med kraftige hosteanfall hvor man hører at det er tydelig slimhoste.

Pasienten forteller at hun har vondt i hodet, vondt i lungene, og at hun ikke får puste skikkelig. Hun forteller at det er vondt å trekke pusten, og at hun ikke klarer å trekke pusten dypt inn.

Hun vet ikke hva hun skal gjøre.

Sykepleier spør om feber.

Det føles sånn.

Plagene har vart en god stund, men blir bare verre og verre. Hun har tatt Paracet og Ibux fem ganger om dagen, men hun merker ikke noe til det. Tablettene har ikke sin vanlige virkning.

Det kan hende at pasienten har fått en halsbetennelse eller en lungebetennelse.

«Men du ser jo selv om du vil komme til legevakten eller vente til i morgen.»

Pasienten spør om ventetid.

Det er vanskelig å si, dersom det kommer en ambulanse, blir det venting.

Pasienten spør hvor lenge hun må ha det sånn.

Sykepleier sier at hun må til fastlege i morgen. Hun kan komme til legevakten i natt, men «hun må se selv hva hun føler for».

Sykepleier avslutter samtalen med: «Pasienten må tenke litt på det.»

Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Hilde forteller om hvordan datteren hvileløst gikk rundt i leiligheten etter samtalen.

Hun klarte ikke å sove og hostet opp blod.

Hun orket ikke tanken på å sitte på venterommet blant folk på ubestemt tid.

– Hun så frem til at legekontoret skulle åpne neste morgen.

***

Åtte og en halv time senere er det mulig å ringe til legekontoret. Moren sier at datteren trenger legetilsyn med en gang.

De får time klokka 9.

Tine ligger i farens seng og klarer ikke reise seg. Moren må kle på henne.

Da oppdager hun at hånda til Tine er blå.

Hilde finner en saks og klipper av armbåndet som datteren har på seg.

Hun tenker at det sikkert stopper blodet hennes.

Det er vanskelig å få på skoene.

– Jeg nærmest bar henne ut av leiligheten og inn i bilen.

***

De tar heisen opp til legekontoret.

Tine faller sammen i gangen. Hun blir liggende på gulvet.

Flere ansatte kommer til for å hjelpe. De ringer ambulansen.

Tines ansikt er helt kaldt. Når moren forteller om den blå hånda, bemerker de at begge hendene har den samme fargen.

Blålysene roterer utenfor legekontoret.

– Endelig får du god hjelp. Jeg drar hjem og henter klær til deg, så ses vi snart, sier moren til datteren når hun ligger på båra.

***

Tine smiler.

Det er siste gang de ser hverandre.

Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

***

Moren er hjemme i leiligheten og pakker Tines klær.

Hun er glad for at datteren får helsehjelp. Det er vanskelig å anslå, men hun tror at datteren blir innlagt og i hvert fall kommer til å være på sykehuset den neste natta.

Mens hun putter klærne i bagen, ringer telefonen. Det er fra sykehuset, men det er verken Tine eller legen som ringer.

Det er Terje, ektemannen.

– Du må komme til sykehuset.

– Har du snakket med Tine? spør Hilde.

– Nei, jeg har snakket med legen. Vi må komme til Tine.

***

Foreldrene møtes på akuttmottaket. De blir tatt med inn på et rom.

Der får de beskjed om at Tine er død.

Kort tid etter at hun ankom sykehuset, stoppet hjertet hennes.

Legene fikk det i gang igjen. Men hjertet stoppet på nytt.

I vurderingen fra Helsetilsynet står det at legene ga hjerte- og lungeredning i cirka tolv minutter før de avsluttet.

Tine døde av multiorgansvikt.

Ifølge Statsforvalteren var 33-åringen septisk da hun ble lagt inn på sykehuset. Det betyr at hun hadde blodforgiftning. Kroppen var infisert av aggressive streptokokker.

«Sykehuset vurderer at pasienten trolig har fått en bakteriell infeksjon på toppen av en influensasykdom», står det i vurderingen fra Helsetilsynet.

***

Foreldrene får anledning til å se datteren sin.

Far har ikke krefter til det. Han er syk selv med høy feber, dren i lungen og er satt på antibiotikakur.

– Det var et sjokk uten like. Hadde hun fått samme sykdom som meg, men jeg fikk hjelp og hun fikk ikke? Det vet vi ikke, sier han.

Moren går inn til datteren.

Det lange, blonde håret dekker store deler av puta.

Det ser helt feil ut, for datteren var alltid så nøye med hårsveisen. Moren får lyst til å ordne håret hennes.

Det er vanskelig å tenke klart. Det er som å være i en boble.

Men hun synes at datteren har antydning til et smil.

Hun ser ryggen til ektemannen der han sakte subber bortover korridoren, tilbake til rommet sitt på lungeavdelingen.

Stemmen brister.

– Jeg dro hjem.

***

På familiebildet i stua holder lille Tine fast rundt pappas bein.

I motsatt ende av rommet, ved siden av en stor bukett roser, henger et bilde av henne som er nokså nytt. Det samme som er på gravsteinen.

Senga på rommet hennes er pent oppredd.

***

Etter at Tine døde, sendte sykehuset et varsel til Statens helsetilsyn, som igjen sendte et varsel til Statsforvalteren i Agder.

– Dette er en dypt tragisk sak, sier seniorrådgiver Reidunn Tyssen Johnsen og pasient- og brukerombud Hanne Damsgaard.

De bistår foreldrene etter hendelsen og har bistått med informasjon til Statsforvalteren.

Foreldrene har fritatt dem fra taushetsplikten overfor Fædrelandsvennen.

– Når feil skjer, viser det kvalitet at tjenesten erkjenner feil og håndterer det godt i etterkant. Det gjorde ikke legevakten. Vi opplever at tjenesten ikke har vært selvkritisk i tilstrekkelig grad, og det er lite tillitvekkende, mener Damsgaard.

Hun mener legevakten raskt burde erkjenne at det var gjort feil.

– Legevakten har triagert pasienten som gul, altså en som skal til lege så snart som mulig – men gitt råd som grønn, altså at legetilsyn ikke haster. Her gikk det så galt som det kunne. Foreldrene får ikke datteren sin tilbake, men vår erfaring er at det har betydning å erkjenne feil overfor dem som står i sorgen, sier Damsgaard.

Hun påpeker at det er en vanskelig jobb å ta imot telefoner på legevakten.

– De skal sile ut de alvorlig syke fra dem som kan vente. Tjenesten må være rigget til å gjøre dette på riktig måte. Jeg forutsetter at legevakten går gjennom sine rutiner og sørger for tilstrekkelig opplæring og kompetanse. Det bør gjøres straks og ikke avvente et tilsyn, sier Damsgaard.

Hun er glad for Statsforvalterens avgjørelse i saken.

Statsforvalteren har fått informasjon fra helsepersonell, pasient- og brukerombudet, pasientens journal, hørt på lydloggen fra legevakten og snakket med foreldrene.

Nylig konkluderte Statsforvalteren med at det foreligger brudd på forsvarlighetskravet, og viser til helse- og omsorgstjenesteloven.

Statsforvalteren har også avdekket brudd på ledelsens plikt til å sørge for systematisk styring av virksomheten.

Avgjørelsen er signert fylkeslege Aase Aamland.

Statsforvalteren er enig i at det er riktig at pasienten ble sortert (triagert) som gul. Gul betyr alvorlig skade, og at pasienten skal undersøkes av lege snarest mulig.

«I sin uttalelse vurderer legevakten at legetilsyn ikke var nødvendig, noe Statsforvalteren stiller seg undrende til, tatt symptomer og triagering i betraktning.

God praksis ville vært at pasienten fikk beskjed om å komme til legevakten for vurdering av lege, uavhengig av mulighet for ventetid. Vi vurderer at dette er et så stort avvik fra god praksis, at det er i strid med forsvarlighetskravet.»

***

– Dette er en tragisk sak. Vi føler med de etterlatte i sorgen og fortvilelsen. Det er også en svært tung sak for de involverte på legevakten, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for rehabilitering og hjemmetjenester i Kristiansand kommune.

Hun forteller at legevakten tar saken på stort alvor.

– Vi går nøye gjennom hele hendelsesforløpet. Saken behandles i legevaktens kvalitetsråd, og blir tema der i flere møter fremover. Vi er også i dialog med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om saken. Vi ser på rutiner, prosedyrer og snur alle steiner, sier Nilsen.

– Hvordan endrer dette legevaktens måte å jobbe på?

– Vi jobber fortsatt med saken, og ser på alle mulige forbedringer. At det gis kontinuerlig opplæring av ansatte, er et viktig område, sier Nilsen.

– Pasient- og brukerombudet og Statsforvalteren er kritiske til at legevakten i sin uttalelse vurderer at legetilsyn ikke var nødvendig. Hva mener du om det?

– Dette ser vi nøye på, hvordan det ble agert, hva som ble sagt, og om det skulle blitt agert på en annen måte. Vi gjør alt vi kan for å belyse saken og lære av den. De etterlatte er også velkomne til å komme hit til legevakten, slik at vi kan snakke om det som har skjedd, sier Nilsen.

Denne uka presenterte Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) en undersøkelse om kommunikasjon ved legevakter.

Bakgrunnen er 300 varsler om alvorlige, uønskede hendelser.

I flere av sakene har pasienter eller pårørende vært i kontakt med legevakt gjentatte ganger. Likevel er ikke alvorlighetsgraden i situasjonen blitt oppfattet.

***

– Kommunen vil ta lærdom av hendelsen. Det er bra, men det blir for lettvint å slå seg til ro med det. Vi mener at kommunen ikke tar konsekvensene etter at et liv har gått tapt, sier far Terje Bakke.

Han understreker at han ikke klandrer enkelte ansatte, men systemet.

– Vi ønsker at kommunen tar ansvar for det som har skjedd, slik alle vi andre må gjøre dersom vi kjører på en person. Vi har opplevd at vår datter blir revet bort fra oss. Noen må ta ansvar for det. Det skal ikke bare skyves vekk.

– Vi må jobbe oss videre, men det er vanskelig. Vi ber om rettferdighet, sier kona Hilde Merete Bakke.

Foreldrene savner en ordentlig beklagelse og innrømmelse av feil hos kommunen. De har søkt erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning.

Der er de forespeilet lang saksbehandlingstid. Om få uker skulle datteren blitt 34 år.

– Tine ba om hjelp, men alle sviktet.