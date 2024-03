Forrige Neste Nå klarer han ikke å leve med det lenger

Tekst: Hilde Wøhni Joakimsen/Foto: Jacob J. Buchard

***

Det er en tidlig vårmorgen på Nodelandsheia i Kristiansand i 2017. Sola har stått opp, fuglene kvitrer, det har begynt å spire i hagen.

På kjøkkenet er barna Helene på 14 og Gabriel på 10 år i gang med frokost og matpakker. Kona Elin nyter morgenstunden, snart klar for en ny arbeidsdag på sykehuset.

Alt ligger til rette for at det skal bli en god dag, men tobarnsfaren vil ikke stå opp. Han har bikket 40 år, men dette er ingen typisk 40-årskrise.

Han er utslitt mentalt, og ser ingen lyspunkter.

Hemmeligheten han har levd med så lenge tærer ham opp. Han vil ikke at det skal være hemmelig lenger. Men tanken er umulig.

Det kommer aldri til å gå. Med jobb, familie, kone, barn, det sosiale.

Men i dag må det ut.

« Det er to utganger av denne dagen. Enten så forteller jeg sannheten, eller så ser jeg ikke morgendagen. »

***

– Er det bare det?

Kona Elin ser forfjamset på ektemannen sin, som ser like forfjamset på henne.

Det har blitt kveld i eneboligen på Nodelandsheia, og det har nettopp blitt detonert en ekteskapelig atombombe.

Kona Elin gjentar spørsmålet, og ser nesten lettet ut. Ektefellen skjønner ikke noe, han tror Elin skal bli sint, fortvilet, rasende.

Men Elin er lettet fordi hun trodde mannen hennes ville skilles. De har hatt det dårlig i det siste. Ikke kommunisert godt og sklidd fra hverandre.

Men ektefellen hennes vil ikke skilles. Han vil gå videre med forholdet, men han må gjøre det som en annen.

Som Sandra. Kvinnen Sandra.

Og Elin er glad. Lettet og glad.

Var det virkelig bare det?

***

Han har blodsmak i munnen, men øker tempoet.

All ledig tid fylles med idrett og trening, og han hevder seg i mange grener.

Det er slutten av 80-tallet, og det er sein kveld i lysløypa på Vigeland i Lindesnes.

Den unge gutten er atletisk og godt trent, han løper med kraftfulle steg.

Videre, videre.

Fortere og fortere.

Hva driver ham? Er det medaljer og anerkjennelse?

Eller løper han fra noe?

– Jeg merket nokså tidlig at det var noe som ikke var riktig, i forhold til hvordan jeg opplevde kroppen min. Den gikk i en annen retning, forteller Sandra.

– Jeg kom i stemmeskiftet, og det var noe jeg på ingen måte ønsket. Den jeg følte jeg var, stemte ikke med den jeg så i speilbildet mitt. Der så jeg noe som dro seg mot en mannlig kropp, stikk i strid med egen identitet, forteller Sandra.

Som ung gutt på Vigeland strakk verden seg fra Lyngdal til Mandal.

Da var det sånn at enten var du jente, eller så var du gutt.

Var du gutt, så spilte du fotball. Var du jente, så spilte du håndball.

Ferdig med det.

– Jeg gjorde egentlig alt. Men mest for å få fri fra tankene. Idretten, aktiviteten, lysløypa. Det var mine friminutt.

Den unge gutten var jente. Men han forsto ikke hva som foregikk, for han kjente ingen som hadde følt det samme. På den tiden var det ikke internett, det var ingenting å søke opp.

Han følte seg helt alene.

– De andre jentene begynte med sminke og sånt. Det var bare å glemme. Jeg ville også bruke sminke, men jeg kunne ikke. Det var tungt å innse. Det var forferdelig vanskelig. Jeg var jo livredd for at noen skulle finne ut, forteller Sandra.

Det er så mange tanker som kverner, og ingen av dem er gode. Den unge gutten er redd for å bli utstøtt. Redd for å bli mobbet. Redd for å miste alt sosialt nettverk. Redd for å miste tilhørighet.

Så han trener.

Han løper fra tankene, og undertrykker hvem han er.

All aktiviteten på bane og i lysløypa fører til at den unge gutten fra Vigeland blir kretsmester i «alt».

Den jenta som lever inni ham får ikke komme fram. Hun må undertrykkes. Hun må bare bli borte.

Forsvinne for godt slik at det blir ro i livet.

***

I 1995 er idrettsgutten blitt 19 år. Han møter Elin og de blir kjærester.

– Jeg kjente at dette var en person jeg klaffet godt sammen med. Vi hadde det fint sammen. Men jeg var livredd for å ødelegge det forholdet vi fikk. Veldig redd for å bli avslørt, og at det skulle komme fram hvordan ting egentlig var. Da ville det sikkert ikke være interessant å være sammen med meg lenger, forteller Sandra, som prøvde å hinte litt underveis, bare for å se om det kom en reaksjonen.

– Et veldig tydelig hint, synes jeg, var at jeg kjøpte sko med høye hæler. Selvfølgelig under påskudd at det var så godt for ryggen forteller Sandra.

De aller fleste som har gått med høye hæler, vet at det er tvert imot.

Sandra har et håp om å få en reaksjon, eller i hvert fall noen spørsmål. Kanskje dette kan gjøre at paret kommer inn på andre ting.

Men Elin sier bare «ok».

Og så blir det ikke noe mer diskusjon om det.

– Jeg mener jo selv at det var et relativt godt hint, eller et initiativ til å få i gang en samtale. Men det ble liksom ikke sånn som jeg hadde trodd det skulle bli. Jeg tok jo et massivt steg ut av alt som heter komfortsoner med å dra fram den biten der. Men, nei.

– Ja, hvor dum kan man bli. Jeg skjønte ingenting, ler Elin.

– Jeg forstår egentlig det. Det er kanskje ikke det første du tenker:

Kanskje mannen min ikke er mann?

***

I 1999 blir paret gift, de får barn og far i huset får en jobb som gjør at han reiser mye.

I smug blir kofferten pakket på to sider. Den ene til den personen som alle tror de skal se, og den andre til Sandra.

– På kveldstid, alene på et hotellrom i fremmed by, der kunne jeg være meg selv.

– Jeg kunne ikke risikere å treffe noen andre, så jeg holdt meg på rommet. Det var både trist og fint. Endelig kunne jeg få lov til å være meg selv. Men forferdelig trist fordi at jeg ikke kunne gjøre det hele tiden.

Familiefaren sliter veldig med skyldfølelse fordi hele sannheten ikke blir fortalt hjemme.

– Det var sånn vondt-godt. Men det var den løsningen jeg kunne se. Jeg klarte ikke å legge Sandra vekk.

***

– Er det bare det?

Vi er tilbake i stua til familien Skjørvold Christensen i 2017. Det har gått noen minutter siden ektemannen kom med tidenes bombe til Elin. Hun har tenkt litt.

– Dette finner vi ut av, sier hun, for å trygge både seg selv og mannen sin.

Ekteparet bestemmer seg for at dette vil de holde for seg selv en stund.

– Vi trengte litt tid på å finne ut hvordan vi skulle angripe dette. Det var helt nytt for Elin. Vi trengte begge å finne ut:

Er dette er noe vi kan jobbe med, er det noe vi kan leve med?

I et halvt år holder Elin og Sandra det skjult for barna og omverdenen. At en mann i en alder av 40 kommer ut med at han er født i feil kropp, og at han er Sandra, det må modnes.

Sandra får i disse månedene prøve seg forsiktig fram med forskjellige uttrykk; hår, sminke, klær, sko. Stil.

Men ikke så barna ser det.

Elin synes det er greit at Sandra får ta gradvis mer plass, men det skal ikke skje noe kirurgisk, altså.

Der går grensa.

– Jeg kom ikke lenger da, men det var ok. Om det var det jeg kunne få, så var det det jeg måtte ta, sier Sandra.

Etter hvert kommer dagen for å si det til barna. Helene reagerer med å gi Sandra en lang klem. Gabriel responderer med et «greit» mens de ser film sammen.

– Barna er vokst opp i en annen tid enn oss voksne. De er mer åpne. Det var reaksjonen til de voksne vi var bekymret for, sier Sandra.

***

Det går altså sju år fra Sandra står fram i 2017, til hun i 2024 er ferdig med alt av behandlinger og operasjoner.

Det er sju år med vurderinger, avslag, samtaler, gråt, hormonbehandlinger, venting, fortvilelse, psykologtimer, sorg, sinne, utsettelser på grunn av feil i systemet, covid, leve et år med kvinneuttrykk, nye vurderinger, mer venting.

For å bli vurdert på Rikshospitalet må man også ha kommet så langt i prosessen at man skifter navn og personnummer. Det gjør Sandra, og dermed må alt av pass, førerkort, bankkort og kontoer endres.

En helt ny identitet bygges opp for Sandra.

Det blir noen vanskelig år.

Sandra havner mellom alle stoler, fordi hun ikke er ferdig som kvinne.

Hvor skal hun gå på do? Hvilken garderobe skal hun skifte i?

Hun opplever å være uønsket på treningssenter, og en gang blir hun geleidet ut av kjøpesenteret av en Securitasvakt fordi noen har varslet om en mann i prøverommet som prøver kvinneklær.

Hun passer ikke lenger inn i jobben som produktsjef innen kjøkkenbransjen.

Det er så altfor mye å forklare til alle om hva og hvorfor.

– Jeg ville unngå rykter og synsing, og brukte tid på å fortelle.

«Betyr det at du skal begynne å kle deg ut nå?», svarte noen.

Jeg måtte bare svare at det betyr at jeg er ferdig med å kle meg ut. Jeg har kledd meg ut så altfor lenge nå.

– Nå skal jeg endelig få lov til å være meg selv.

(Helene, Gabriel, Sandra og Elin, fotografert hjemme i hagen for fem år siden. Da var det to år siden Sandra fortalte om hemmeligheten sin.)

Sandra frykter hets, og hets blir det.

– Jeg fikk mye hets på nett, og lærte meg å slette. Jeg møtte folk i Markens som truet meg med juling. Jeg ble skjelt ut av fremmede for at jeg kunne gjøre noe sånt mot familien min og ungene mine, forteller Sandra.

Til tross for motgang, hets og vanskelig dager, har hun aldri angret på at hun satte i gang prosessen. For både Sandra og familien er klare på at dette er det riktige for dem.

Sandras øvrige familie har også gitt sin støtte.

Foreldrene, broren og hans familie, annen familie har vært støttende. Sandra har blitt møtt med undring, selvfølgelig. Men aldri noe negativt.

Hun skjønner at dette kan være fryktelig vanskelig for omgivelsene.

– De kan aldri forstå de følelsene som man har strevd og slitt med.

– Det kan jeg ikke forvente heller, sier Sandra, som stort sett har beholdt alle gamle relasjoner.

Men det er en ting hun har mistet. Kompisgjeng, guttegjeng, der er hun ikke med lenger.

***

I løpet av de første årene med Sandra, innser Elin at Sandra må få bli Sandra fullt og helt.

Det er greit med kirurgi likevel.

Først blir det en operasjon med nye bryster i 2019.

– Det var litt sivil ulydighet der fra min side.

Man skal egentlig ikke gjøre det når man er i en prosess på Rikshospitalet, men Sandra forklarte at det var et være eller ikke være for henne. Det betydde mye for henne hvordan hun ble oppfattet. Og det å få bryster, gjorde at hun kunne uttrykke seg mer feminint og hadde større sjanse for å kunne passere i hverdagen.

Og så endelig, etter sju lange år, kan Sandra gå inn på Rikshospitalet for å ta en kjønnsbekreftende operasjon i september 2023.

– Da fjerner de det som er mann. De fjerner siste spor, sier Sandra, som sovnet som mann og våknet som kvinne.

Det var en lykke å våkne etter operasjonen. Hun visste ikke helt om hun kunne tro at hun faktisk våknet og at alt var i boks, eller om hun bare hadde drømt igjen. Men alt var greit. Det var sant. Hun brydde seg ikke om at det verket og gjorde vondt. Hun hadde brutt målsnora.

– Det var helt euforisk. Det var fantastisk.

***

– Chili, vil du ha godbit?

Det lyder høye bjeff fra liten hund når Chili, av rasen Kleinspitz, skjønner at det er godsaker i lufta.

Det er liv i stua på Nodelandsheia.

Eldstedatter Helene (21) er hjemme på besøk, sammen med kjæresten Even Pettersen (22). Sønnen Gabriel (17) står på farta og skal rekke en buss.

Sandra står ved skjenken litt i bakgrunnen og nyter synet og lydene av en familie med latter, støy og samhold.

– «Kåna mi», sier Elin, og stryker Sandra over ryggen.

Hvem hadde trodd det den dagen for sju år siden, da Elin for første gang møtte Sandra.

Hva har endret seg i ekteskapet siden den dagen?

– Egentlig ingenting, sier Elin, men tenker seg om noen sekunder før hun utbryter med et stort smil:

– Jo, en ting. Jeg har blitt lesbisk!

***

10. juli i år kan Elin og Sandra feire sølvbryllup.

Da er det 25 år siden de lovet å elske å ære hverandre, i gode og onde dager.

Hvordan har det vært for Elin å gifte seg med en mann, som så ble en kvinne?

– Jeg er glad i mennesket bak, og fasaden har sånn sett ikke så mye å si.

Elin forteller at hun møtte seg selv og sine fordommer litt i døra da hun ble stilt over for en sånn nyhet.

Men det har gått bra.

Det å se mannen sin som kvinne, var ukomplisert det også.

– Jeg har hele tiden hatt fokus på mennesket bak, at det er samme person. Og det er det. Sandra er «kåna» mi. Jeg har jo en snill, omtenksom og kjærlig ektefelle, akkurat som jeg hadde før. Vi har vårt samliv på veldig mye samme måte som vi har hatt hele tiden.

– Jeg føler ikke at jeg har mistet noen ting, sier Elin.

Når det gjelder barna forteller Sandra at overgangen nok var størst for dem.

– Jeg har vært bevisst på at de fortsatt kunne si pappa, at de ikke skulle miste den biten. Men nå er det faset ut, sier hun.

– Jeg sier Sandra. Og mamma. Mamma og mamma, sier jeg om foreldrene mine, forteller Helene, og fortsetter:

– Sandra har det veldig fint sånn som hun er nå. Vi var så små da hun var pappa. Nå er det mye smil og latter, og det er godt å se at hun har fått friheten til å være seg selv, sier 21-åringen.

Helene forteller at det stort sett har gått bra at pappa ble mamma, men det har også vært tøft. På ungdomsskolen gikk hun med mange som ikke syntes det var greit med Sandra.

– Jeg sa jeg hadde to mødre, og da jeg fortalte om Sandra fikk jeg mye hat. De begrunnet det med kristendom, og jeg ble satt utenfor.

– Men jeg møter også andre som synes det er positivt at vi tør å dele, og at vi har en familie som fungerer. Da jeg møtte kjæresten min Even sa jeg «Sandra er sånn.» Og det var greit for ham. Og familien hans.

– Ja, jeg har bare kjent Sandra som Sandra, og det er fint for meg, sier Even.

Yngstemann Gabriel (17) forteller at han synes mamma Sandra er en annen person enn pappa.

– Du er blitt strengere. Du har fått de kvinnelige hormonene, så du er blitt mer bekymret, ler han.

Men Gabriel forteller også at Sandra er mer åpen og kan snakke om ting.

Denne åpenheten gjør at Sandra er blitt en populær foredragsholder.

– Jeg synes det er fint å få fortelle og møte folk. Det er bedre enn at mange går rundt og tror og synser, sier Sandra, som har holdt foredrag for en rekke skoler og bedrifter.

– Jeg håper at det kan bidra til at andre får en enklere reise, jeg trekker ikke opp stigen etter meg. Jeg vil hjelpe, og være en ressurs, sier Sandra.

Hun mener det er spesielt viktig nå, som det er faglig uenighet og store diskusjoner om behandling og prosess for personer med kjønnsinkongruens.

I fjor holdt Sandra appell på Arkivet i Kristiansand på selveste kvinnedagen. Det var et stort øyeblikk for henne, og i år er Sandra invitert tilbake til Arkivet igjen som appellholder for «Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk», der hun er styremedlem.

– Det var gøy å se hvor glad du var da du kom ut derfra i fjor, sier sønnen Gabriel, og smiler til de andre:

– Jeg har aldri sett ho så glad.

Nå finnes ikke den gamle identiteten lenger i noen offentlige registre.

Fra nå er det Sandra Skjørvold Christensen som gjelder.

Sandra.

Og bare Sandra.

– Alt er riktig – Når helsebyråkratiet går i utakt med brukere og de fleste fagmiljø, er det godt å høre at Sandra har gått i takt med seg selv, sier Espen Esther Pirelli. Hen forteller at ikke alle går så langt som Sandra, med kjønnsbekreftende operasjoner. – Noen gjør det, noen går en kortere vei. Alt er riktig, når vi ser individuelt på det. Pirelli er en av Norges mest kjente transpersoner og LHBT-forkjempere. LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere. I 2018 begynte Sandra og Elin å gå hos Pirelli sammen, for å finne en måte å takle den nye situasjonen. Sandra var ivrig på å komme videre, men Espen Esther rådet til å bremse litt: Sandra hadde hatt 40 år på forberede seg, omgivelsene hadde ikke det. Hos Espen Esther fikk Sandra også utskrevet sin aller første resept på kvinnelige hormoner. – I det øyeblikket hen signerte på papiret da svevde jeg. Jeg var så glad, jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier Sandra. Selv om Pirelli er fratatt legelisensen og for tiden ikke jobber som lege, mottar hen fortsatt mange henvendelser vedrørende kjønnsbekreftelser. – Jeg får rundt en til tre henvendelser i uka. De som tar kontakt har i realiteten ingen andre muligheter, situasjonen for dem har blitt verre nå. Det gir meg så sorg, sier Pirelli.