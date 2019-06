Ågerøya for pingler

«Ågerøya rundt» høres ut som et maratonløp, en styrkeprøve for de med svulmende muskler og ditto oksygenopptak. Frykt ikke! Her kommer oppskriften på «Ågerøya rundt» for de som foretrekker rusletempo, utallige stopp og blikk for noe av det beste Sørlandet kan by på.