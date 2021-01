Mandal feirer dobbelt i 2021

1. juli 1821 og 1. juli 1921. Datoene har stor betydning for Mandals historie. Den først handlet om da kirka sto ferdig, hundre år etter ble Mandal by etablert. I år skal dobbeltjubileene feires skikkelig.

LINDESNES: – At Mandal ble by, hadde liten praktisk betydning ettersom stedet hadde vært Norges største ladested (tettsted) i lang tid. Stedet hadde helt fra 1779 hatt samme handelsrettighetene som en kjøpstad. Men det var viktig for patriotene av Mandal, sikkert ikke minst fordi både Flekkefjord og Farsund hadde vært byer i lange tider.

Det sier avdelingsleder for Vest-Agder-museet i Mandal, Birgitte Sørensen - og føyer til:

– Dessuten var det viktig å markere at Mandal ikke lenger ble styrt av Kristiansand, den tida var over allerede i 1848.

Det ble gjort flere alvorlige forsøk på å etablere Mandal som by. Eller som det da het: Kjøpstad. Dette var et bysamfunn med privilegier som gav byborgere monopol på handel og annen næring, såkalte kjøpstadsrettigheter.

I boka til Bjørn Slettan, «Mandal bys historie», leser vi om lokalpolitikere som både i 1827, 1841 og 1881 forsøkte å gi Mandal status som kjøpstad. I 1881 kom man så langt som til at det var utferdiget kongelig proposisjon og innstilling på innvilgning.

Det hele strandet på at bystyret ikke ville betale hva dette kostet.

– Det dreide seg dog ikke om de store summene. En ny by måtte holde en fast stadslege og betale for husleien til sognepresten, forteller Sørensen.

Mandal fikk i 1867 vannrør med moderne trykk som en av de første i Norge. I starten av 1900-tallet skjøt moderniseringen ytterligere fart da stedet fikk eget elektrisitetsverk. I boka «Våre femti år» heter det i avsnittene skrevet site:fsiteav Ivar Valvik at første elektriske lys ble tent julaften 1909.

Bragden ble drevet fram spesielt av kjøpmann Marius Christensen som også var en av drivkreftene til at det ble etablert en kino. Elektrisitet betydde enormt mye for stedets fabrikker og stadig flere innbyggere:

Mens det i 1815 bodde 1646 innbyggere i Mandal, var antall personer økt til 3445 i 1920.

Derfor kom bysaken igjen på sakskartet. I 1916 ble det satt ned en egen komité ledet av fabrikkeier Arndt Leschbrandt. De brukte to år på å anbefale kommunestyret om å søke statsmyndighetene om å bli by – eller mer riktig altså kjøpstad.

Og det vedtok kommunestyret 14. oktober 1918. I vedtaket, der de nå kalte seg bystyre, het det:

«Bystyret bemyndiger magistrat og formannskap til at inngaa til Statsmyndigheterne med de nødvendige Andragender om at Ladestedet Mandal overgaar til Kjøpstad».

En svært viktig grunn for å bli by var for å få sine grenser utvidet. Stedets grunnareal var på bare 0,92 kvadratkilometer. Det fantes knapt byggetomter å oppdrive.

Men da måtte politikerne først overbevise politikerne i Halse og Harkmark kommune som lå rundt Mandal. Og de ville ikke miste noe av sin grunn. Heller ikke en søknad til statsmyndighetene om utvidelse førte fram.

Etter årevis med forhandlinger, som også involverte kommunaldepartementet, ble man til slutt likevel enige. Arealet til Mandal ble fordoblet, der Vestnesslettene og Furulunden kom under Mandal.

Da kunne Stortinget vedta Mandals bystatus med tittelen: «Om ladestedet Mandals overgang til kjøpstad og om utvidelse av kjøpstadens grenser».

Dermed var det klart for en solid byfest 1. juli 1921. En egen komité ble satt ned. Slik var festprogrammet for dagen:

Valvik skriver om dagen at den store folkeforlystelsen ble det store opptoget som gikk fra Malmø, over broa til sentrum og til Lysthuset i Furulunden.

«Det var en dag da alle var med og som for en gangs skyld slapp seg løs i glede og feststemning. Det var et yrende liv i gatene, alle var på beina i sin beste stats, flaggene vaiet og musikken spilte – maken til feststemning hadde byen aldri opplevd», skriver Valvik.

Menyen ved borgermiddagen i Ungdomsforeningens lokale var selvsagt mandalslaks og steik. Ordfører Christensen holdt tale der han fortalte om historien til Mandal, fylkesmann Koren talte for dagen og det ble lest om telegrammer fra fjern og nær.

Fædrelandsvennens korrespondent var selvsagt til stede. Dagen etter kunne man lese et svært utførlig referat fra middagen, der det blant annet het:

«Stiftamtmand Koren talte om byens historie gjennom tiderne, og udtalte ønsket om at byen, naar den nu gik over til kjøbstad maatte gaa en rig økonomisk framtid i møde, og udtalte herefter:

La os haabe at dette maa bli vor kjære bys framtid og la os haave at enhver mandalitt maa kunne af hjertet si som der staar i Alf Harbitz smukke digt til festen i dag:

Om nogen vil si

Her er trangt og smaat

Sa smiler vi bare:

Nei, her er godt.

Talen ble efterfulgt af et 3x3 hurra for Mandal, hvorefter stiftsammanden udbragte forfatteren Alf Harbitz skaal».

Korrespondenten oppsummerte dagen slik:

«Blev en sukces fra først til sidst. Det syndtes i ikke ringe grad veiret – ogsaa vi mandalitere ønsker regn, men i vort stille sind vilde vi gjerne det skulde holde den dag, og det gjorde det. Det var en stille, behagelig dag med ren luft – rigtig en ønskedag for anledningen».

– Hvordan var forholdene i Mandal på denne tida?

– Det var tungt for mange med ettervirkninger etter første verdenskrig. Arbeidsledigheten var betydelig, forteller Sørensen.

Men langsomt ble tidene bedre i Mandal, viden kjent for sin utrolige omfattende industri. For bare les hvor mangfoldige fabrikkene var:

Tauverksfabrikker, garveri, sagbruksindustri, hermetikkfabrikker, verftsindustri, slangefabrikk, trikotasjefabrikk, motorfabrikker, veverier, spinneri, shoddyfabrikk, trebundskofabrikk, møbelfabrikk, ståltau- og spikerfabrikk, kjettingfabrikk, tommestokk- og rundstrikkepinnefabrikk, papirposefabrikk, leketøysfabrikk, BH-fabrikk, kosteskaftfabrikk, såpefabrikk, skumplastfabrikk, hønseskjellsandtørkeri, konfeksjonsfabrikk og brusfabrikker.

Etter 2. verdenskrig stagnerte imidlertid etter hvert mye av byutviklingen. Det skjedde lite og ingenting. I år 2000 stilte tidligere Fædrelandsvennen-redaktør Finn Holmen-Hoven opp til næringslivsfrokost i Mandal. Her kom han med en tordentale:

«Mitt inntrykk er at byens næringspolitikk – om den i det hele tatt eksisterer – har vært preget av passivitet, forsømmelse og mangel på tilrettelegging for nye næringer».

Siden måtte han spise i seg ordene, for utviklingen av byen har vært oppsiktsvekkende. Siden årtusenskiftet er det bygget kulturhus, bybro, fengsel, nytt hotell, kjøpesenter, tømmerkaianlegg, ny «bydel», flere idrettshaller, en rekke leilighetskompleks, «ny» videregående skole og ny fiskerihavn.

Hva skal så skje i forbindelse med byjubileet? Ordfører Even Tronstad Sagebakken skisserer hva som er klart så langt:

– Det blir aktivitet hver siste helg i måneden frem til hovedmarkeringen som er de første fem dagene i april. Det blir ulike aktiviteter som historiske foredrag, musikalske innslag og utstillinger, sier han.

Alt som skal skje er ikke landet.

– Det jobbes bredt for å nå ut til flest mulig. Arrangementsgruppene er godt i gang, og det er kommet inn mange innspill. I midten av januar skal vi sette ned hvilke av disse vi vil gå videre med, sier Sagebakken.

La oss nå igjen hoppe tilbake i historien, for det var ikke tilfeldig at byetableringen ble satt til 1. juli 1921. Det var nemlig akkurat hundre år siden Mandal kirke offisielt ble åpnet.

Kirke hadde det selvsagt vært før også, nemlig Halsaa kirke. Den ble bygget så langt tilbake som på 1100-tallet en gang. I heftet «Slekters gang», gitt ut av Mandal Historielag, leser vi at denne kirka var bygget i stein med takkonstruksjon av tre.

I gamle opptegnelser om kirken fra 1809 heter det at bygget var «meget for liten og som uten tvil er den mørkeste og styggeste» mellom Stavanger og Risør. Visstnok var vedlikeholdet ikke noe som man var særlig opptatt av.

Kirka lå på datidens torv – rundt 120 meter opp Brobakken.

Så kom den fryktelige natten mellom 14. og 15. juni 1810. Det begynte å brenne i dagens Nordgata. 73 våningshus ble tatt av flammene. Og kirka ble heller ikke spart. 104 familier ble husløse.

Verdien av kirka ble fastsatt til 3000 riksdaler. Hele forsikringssummen tilfalt eierne som var bøndene i Halsaa Sogn.

Ny kirke måtte Mandal selvsagt ha og ikke minst kirkegård. Stedet der Halsaa kirke hadde stått var nå uegnet for å bygge nytt, derfor ble det lett etter nytt sted.

– Det var heller ikke noe å si på ambisjonene. De første planene handlet om en kirke med plass til 5000 personer, forteller Bjørn Arve Bentsen som er av leder av kirkejubileumskomitéen.

Det må sies å ha vært spenstige tanker da det kun bodde vel 1600 innbyggere i Mandal på den tida.

Halsaa-bøndene, som sto som eiere av kirka, satte imidlertid foten ned for et så stort bygg. Likevel var det absolutt ingenting å si på størrelsen. Det ble det som fortsatt er Norges største trekirke og dermed et av de største trebygg overhodet i landet.

– På den tida, med litt slankere folk enn i dag, var det plass til 1800 personer. I dag kanskje 1500, sier Bentsen med et smil.

Utfordringene med å bygge en så stor kirke var naturligvis store. Staten ville ikke bidra med penger. Dog fikk man gratis tømmer fra statens skoger i regionen.

Derfor måtte penger lånes på det private markedet, noe som var alt annet enn lett. Men byggestart ble det i 1817, først med grunnmuren. Våren etter var nærmere 80 arbeidere i gang på bygget.

– Første gudstjeneste var julaften 1819 i et bygg som var halvferdig, forteller Bentsen.

Ikke at den var ferdig heller da den ble vigslet av biskop Sørensen 1. juli 1821. I heftet Slekters Gang heter det: «Det var antakelig en behersket stemning under innvielsen. Konkurser og gjeldsfengslinger blant Mandals innbyggere var nok et større samtaleemne».

Først på slutten av 1830-tallet var kirka helt ferdig slik den er i dag.

Det må nevnes at Mandal nye kirke var det første offentlige monumentalbygg som ble oppført etter frigjøringen fra Danmark i 1814.

Utfordringene for kirka har vært store også de siste årene etter store funn av råte og fukt. Helt siden sommeren 2018 har kirka vært uten tårn. Arbeidet med å bygge det opp igjen er først i høst tatt skikkelig til etter at finansieringen kom i orden.

– Håpet er at alt skal være på plass i oktober neste høst, sier Bentsen.

Den store markeringen av kirkejubileet blir gudstjenesten med en rekke prominente gjester til stede første søndag i advent, 27. november.

– Det er å håpe at koronaen på det tidspunktet langt på vei er historie, sier Bentsen.

Ut over det planlegges det blant annet flere utstillinger om historien til bygget og konserter.

