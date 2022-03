Kan trening bremse nedgangen i språkevnen hos eldre? Det skal forsker Linda Ruth Wheeldon på UiA finne ut.

– Språk er uhyre viktig for oss når vi eldes. Vanlige problem med å måtte lete etter ord kan lett oppleves som pinlig og kan påvirke folks vilje til å prøve å kommunisere. Kommunikasjon er særdeles viktig for den mentale helsen, og det er sentralt for menneskenes lykkefølelse å kunne kommunisere effektivt.

– Vårt mål er å finne ut hvordan vi best kan støtte språkfunksjonen hos eldre , sier Linda Ruth Wheeldon på UiA.

I disse dager inviterer hun og kolleger 160 eldre mennesker mellom 60 og 85 år til å delta i et forskningsprosjekt. Der skal de finne ut om utholdenhetstrening fører til bedre språklige ferdigheter.

– Vi vet fra tidligere forskning at trening påvirker selve hjernestrukturen. Så vi vet altså at trening beskytter hjernen i aldringsprosessen. Vi vet også at tospråklighet hjelper på hukommelse, oppmerksomhet og på hvor raskt vi klarer å utføre kognitive (=tankemessige) operasjoner.

Her tester doktorgradsstipendiat Sindre Herskedal Fosstveit oksygenopptaket til Solveig Lohne. Foto: Uia

– Men tidligere forskning har stort sett studert hvordan trening har påvirket ikke-språklige funksjoner. Det nye er at vi skal se hvordan trening påvirker selve språkfunksjonene helt ned på detaljnivå, sier Wheeldon.

Å ha det på tunga

Da hun for noen år siden var ansatt ved universitetet i Birmingham i England, forsket hun på en tilstand hun kaller «tip of the tongue», som best kan oversettes med å «ha det på tunga», altså at det tar tid å hente fram ord en utmerket godt vet at en har.

– Da fant jeg og kolleger at jo bedre form de eldre var i, jo færre problemer hadde de med å finne ordene de har lagret i hukommelsen. Men de var enspråklige. Vi vet ikke hvordan dette er for tospråklige, derfor vil vi finne ut det, sier hun.

Doktorgradsstipendiat Sindre Herskedal Fosstveit tester oksygenopptaket til Knut Liland, en av deltakerne i undersøkelsen. Foto: UiA

Nå ønsker hun altså å få tak på flest mulig eldre fra kristiansandsregionen som har norsk som morsmål og som kan engelsk på det nivået man lærer på skolen.

– Ingen trenger å være veldig gode i engelsk. De fleste nordmenn kan engelsk godt nok til å delta, sier Wheeldon.

– Hvorfor vil dere forske på tospråklighet?

– Det er fordi prosessene som foregår i hjernen er annerledes hos enspråklige enn hos folk som kan to språk.

– Eldre har større ordforråd enn yngre, men tilgangene til ordene blir vanskeligere, og vi opplever at vi ikke kan finne finne ordene vi kan.

– Dette er noe annet enn hukommelsessvikt, for vi har ordene. Dette problemet blir hyppigere ved aldring, og er hyppigere hos tospråklige enn enspråklige. Og det er slik gjennom hele livet - også hos unge tospråklige.

– Og hvis du har to språk i hodet, viser forskning at begge er aktive selv om du bare bruker det ene. Tospråklige må hele tiden bruke undertrykkelsesmekanismer, de må håndtere konkurranse mellom de to språkene hele tiden.

Sindre Herskedal Fosstveit og Knut Liland foretar en kartlegging i forkant av hjemmetreningen. Foto: UiA

Mental gymnastikk

– Det er altså en slags mental gymnastikk som tospråklige må gjøre som enspråklige ikke må. Og det ser ut til å føre til mer kognitiv kontroll: Tospråklige er bedre til å fokusere oppmerksomheten, til å overse uvesentlig informasjon og til å switche mellom oppgaver, både språklige og ikke-språklige.

Gjennom prosjektet skal Wheeldon og kollegene hennes prøve å finne ut om trening påvirker enspråklige og tospråklige ulikt.

De som kommer i treningsgruppen skal trene hjemme tre ganger i uka i seks måneder ved hjelp av spesiallaget video. I tillegg får de et treningsopplegg tilpasset den enkelte, laget av folk på idrettsvitenskap på UiA.

I forkant, og etterpå, testes de i språklaboratorium.

– Vi tester om folk husker tallserier, ser hvor raskt de klarer å matche ord med bilder på data, og hvor raskt og presist de respondere til ting som dukker opp på en dataskjerm. Folk blir bedt om å teste hvor raskt de forstår og produserer setninger og kan og switche mellom språkene. Det blir en sesjon på norsk og en på engelsk.

Forskningsassistent Helene Øya tester resultater i språklaboratoriet. Foto: UiA

For å bli med, må deltakerne oppfylle disse kriteriene:

Være mellom 60-85 år

Ha norsk som morsmål

Ha grunnleggende engelskkunnskaper

Være lite fysisk aktiv

Bo i nærheten av Kristiansand

Folk som melder seg deles vilkårlig i to grupper, der den ene er kontrollgruppe. Også de vil få tilbud om samme treningsopplegg når de seks månedene er over.

– Det skal bli interessant å se om vi klarer å bremse nedgang i språkevnen gjennom systematisk trening. Hvis det er slik, kan dette få stor betydning for hvordan man tenker og planlegger eldreomsorg, sier Linda Ruth Wheeldon.