Det var seinsommar i Bergen, og Lill Skaar Lura (44) førebudde seg til eit møte på jobb.

Klokka var kvart over ni. Ein heilt vanleg dag, inntil vidare.

Lill var litt kvalm, men tenkte at det var å forvente.

Ho var nemleg gravid i veke 14.

Ho og ektemannen Christian Skaar Lura (50) hadde eigentleg gitt opp å bli gravide, men så skjedde det likevel.

Dei hadde fått beskjed på tidleg kontroll at hjarterytmen var sterk.

– Alt ser veldig bra ut, sa legen.

Paret var eigentleg bekymra for å få eit barn så seint. Kva om det ikkje gjekk bra? Men no følte dei seg trygge på at alt var som det skulle.

Lill strikka babyklede, og Christian song til den vesle i magen.

Veka før hadde dei vore på kontroll. Begge to såg på det som ein formalitet. Legen hadde jo sagt at fosteret såg friskt ut.

09.17 ringde telefonen hennar. Det var sjukehuset, som hadde fått svar på testen. Ho hugsar ikkje lenger så mykje av samtalen.

Lill gav sjefen beskjed om at ho måtte heim, møtet ho heldt på å førebu var gløymt.

Ho ringde Christian, og avtalte at dei skulle ta første båt heim til Askøy. Før ho la på, gav ho han ein siste beskjed:

– Når du ser meg på båten, ikkje ta på meg, ikkje sjå på meg, ikkje snakk til meg.

Ho visste at då ville ho ikkje klare å kome seg heim.

Dei møttest på kaia, og tok båten i stille. No hadde dei heilt tunnelsyn. Båt, buss, inn døra heime.

I gangen omfamna dei kvarandre, og braut saman.

Christian og Lill trefte kvarandre for omtrent fem år sidan.

– Det var på Tinder ja, seier Christian og humrar litt over kaffikoppen.

Begge hadde vore gift før, og såg etter ein ny person å dele livet med. Det blei full klaff, og Lill bestemte seg for å flytte frå Haugesund til Bergen. Dei gifta seg i 2020, og flytta inn i barndomsheimen til Christian på Kleppestø.

Begge to har born frå før av. Likevel kjente dei at dei ønskte ein liten ein i lag.

– Vi visste at sjansane ikkje var supre. Vi er jo godt vaksne, men tenkte at det skada ikkje å prøve, fortel Lill.

Sommaren 2023 byrja Lill å merke at noko var annleis. Ho bestemte seg for å sjekke om det kunne vere noko.

– Lill ringde meg medan eg var nede og mata naboens undulat, og fortalde at vi var gravide. Eg trur det kom eit bannord inni der ein plass, vi var så glade begge to, fortel Christian.

Christian og Lill trudde eigentleg dei var ferdige med å få barn. Men det freista for mykje å få eitt i lag.

Dei fekk berre ha lukka ei lita stund. Lill tenker tilbake på augustdagen då alt snudde.

Trisomi-18.

Det er omtrent dei einaste to orda ho hugsar frå telefonsamtalen med sjukehuset.

Kontrollen dei var på var ein NIPT-test.

Når ein tek NIPT-test, blir det sjekka for tre ulike kromosomavvik. Trisomi-21 (Downs syndrom), trisomi-18 (Edwards syndrom) og trisomi-13 (Pataus syndrom).

Alle tre inneber at fosteret har ein genfeil, som gir misdanningar i ulik grad. Trisomi-18 gir barn med veldig ulike utfordringar. Dei kan ha misdanningar på indre organ, hjernen eller i skjelettet.

Stort sett får fostera store utfordringar i utviklinga. Det kan vere organ som veks utanfor kroppen, eller som ikkje utviklar seg i det heile teke.

Omtrent 90 prosent dør i løpet av det første leveåret, nokre allereie før dei blir fødde. Om dei overlever det første året, er det sjeldan at dei blir vaksne, men det finst enkeltdøme på personar som er blitt opp mot 30 år.

Medan barnet er i mors mage er det avgrensa kor mykje legane kan finne ut om tilstanden, og kor alvorleg den er. Det fulle biletet får ein først når barnet er født.

Det vanlegaste når eit foster får påvist kromosomavvik, er at paret vel å ta abort.

Tal frå Medisinsk Fødselsregister syner at i 2022 blei 77 prosent av alle slike svangerskap avbrotne etter veke 12, altså ved seinabort. Då må ein søke ei abortnemnd om å få dette innvilga.

For Lill var det uaktuelt.

– Det hadde blitt for mange «kva viss». Alle må ta sine eigne val, og klare å stå i dei. For meg var det rett å bere han fram. Eit annleis liv er òg eit liv, fortel Lill.

– Eg meiner kvinna må velje, og når Lill hadde bestemt seg var det veldig lett å støtte henne. Og så hadde vi eit håp om at det kunne gå bra, seier Christian.

Lill fortel at det ikkje ligg noko religiøst bak, men at det rett og slett kjendest riktig for henne å bere fram barnet.

– Vi seier at vi ikkje ønskjer eit sorteringssamfunn. Då må nokon la vere å sortere. Vi er ressurssterke, og følte at vi kunne klare det.

Lill var aldri i tvil om at ho ville behalde barnet. Christian støtta henne fullt ut.

Umiddelbart etter at dei fekk beskjeden om genfeilen blei alt veldig mørkt.

Dei første 13 vekene var roseraude. Så starta ein sorgprosess i staden.

For Lill blei det viktig at dei ikkje gjekk heilt i kjellaren.

– Eg sa at vi må ha alle dei vanlege tinga. Vi må gjere det som andre gjer når dei er gravide.

Dei song og prata til den vesle i magen. Dei fann eit namn. Men dei kjøpte ikkje barnevogn og krybbe.

– Vi håpte på å få nokre veker med han, fortel Christian.

Resten av svangerskapet skildrar dei som både trist og fint. Det var mange vanskelege og blanda kjensler.

Lill var ekstremt kvalm under graviditeten, og blei sjukmeld, men den vesle i magen var aktiv. «Skikkeleg turbo», ifølgje Christian. Dei tok det som eit godt teikn.

Natt til onsdag 7. februar 2024 kom Olav Johannes Skaar Lura til verda. Fødselen var noko komplisert, men litt før halv to fekk Lill den vesle kroppen opp på brystet.

– Då var alt verdt det. Det var den beste kjensla i verda. Han var utruleg fin, beskriv Lill.

Ho og Christian bytte på å ha den vesle på brystet. Lill fortel at han var veldig roleg og tilfreds.

Dei første timane av livet var berre lukke.

Legen spurte om dei skulle ha ein nøddåp, men Christian minnast at han synest det var eit rart forslag.

– Han verka sterk og frisk. Eg tenkte han kanskje skulle få nokre veker i lag med oss.

Onsdag ettermiddag fekk Olav Johannes den første undersøkinga som skulle gi eit fullstendig bilete av helsetilstanden hans.

Han hadde blant anna fire hjartefeil, og ein hjernefeil som gjorde at han gløymde å puste.

– Det var dødsdommen. Vi skjønte at han ikkje kom til å leve lenge.

Frå då av blei helsa til Olav Johannes stadig verre. På førehand hadde dei bestemt seg for at dei ikkje skulle gjere nokre ekstraordinære tiltak.

No handla det om å gjere så mykje som mogeleg ut av den vesle tida dei hadde med sonen.

I løpet av dei neste to døgna hadde dei alt av næraste slekt på besøk, og dei feira ein og ein halv dags bursdag.

Lill fortalte Olav Johannes alt han trengte å vite, om korleis søskena var, og liva deira. Christian fortalte eventyr og song «Den første song».

Lill fortel at ho ikkje sov eit sekund medan han levde.

– Det var dei viktigaste 60 timane i vårt liv.

Mor og far var så tett på som overhovudet mogeleg heile livet til Olav Johannes.

Fredag føremiddag hadde Olav Johannes blitt betydeleg verre. Dei skjønte at no nærma det seg slutten.

Den vesle kroppen kjendest liksom tyngre enn sine 2,5 kilo, syntest Lill.

– Han låg stort sett på brystet hos meg eller Christian. Det var både utruleg fint og forferdeleg vondt å ha han der.

Christian song songar og fortalde eventyr til sonen, medan han strauk og klappa han på ryggen.

Lill pusta inn lukta av han, og memorerte alt ho kunne ved den vesle kroppen.

Olav Johannes stoppa å puste fleire gongar, nokre gonger i fleire titals sekund av gongen.

Så byrja han igjen, av seg sjølv.

Korkje Christian eller Lill visste kva som blei det siste andedraget.

– På eit tidspunkt huka eg tak i ein sjukepleiar. Eg måtte rett og slett spørje om han var død.

Olav Johannes døde på mor sitt bryst på Haukeland, 12.30 fredag 9. februar.

På ein skjenk heime i huset står eit bilete av Olav Johannes. Lyset ved sidan av er alltid tent.

– Å miste eit barn er det verste vi har opplevd. Du kjenner ikkje sorg og smerte før du har kjent på dette, fortel Lill.

Heile opplevinga har vore ei blanding av ekstremt positive og ekstremt vonde kjensler, fortel paret.

No er det snart to månadar sidan han døydde. Christian og Lill besøker han på gravplassen kvar dag.

– Alt er ein kamp. Å stå opp, å gå på trening, å vere sosiale. Men vi tek det dag for dag, seier Lill.

Christian fortel at dei er mykje slitne om dagen.

– Om vi har vore på jobb, er vi omtrent ferdige. Folk ser oss kanskje og tenker at det går greitt, men det er forferdeleg tungt.

Her er dei på besøk kvar dag. Olav Johannes er alltid i tankane.

Samstundes har Olav Johannes endra livet deira.

– Skittentøy og små irritasjonsmoment er mindre viktig. Vi prioriterer annleis no.

Sjølv om dei må bere sorga resten av livet, ville ikkje dei gjort noko annleis.

– Vi hadde gjort det igjen. Vi ville aldri vore han forutan.

