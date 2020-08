Nederlenderne som flyttet til Iveland – hva gjør de her?

IVELAND: – Det var to-tre meter snø. Ingen hadde rådet meg til å bestille brøyting. Ingen hadde sagt jeg burde kjøpe snøfres. Jeg hadde bare ei sørlandsskuffe. Jeg kjente ikke så mange folk og hadde ikke lyst til å ringe noen og be dem komme med traktor, forteller Sander Bakker.

Den unge mannen snakker om sin første vinter i Norge og på Iveland. Han var 19 år, hadde kjøpt eget hus og flyttet alene til et nytt land. Bilen slet stort. Huset var kaldt. Oppkjørselen var nedsnødd. Familien var tusen kilometer unna.

Han forsto språket, men det var noen koder der som ikke var helt lette å tyde.

19-åringen ringer hjem til mamma og pappa.

«Wat doe ik hier?», utbryter han over telefonen.

Ja, hva gjør de her, de over 40 nederlenderne som flyttet til Iveland?

Reiste de hjem da kafeen og butikken de dreiv gikk konkurs og osteprodusenten la ned?

De flyttet til en kommune som hadde mye fin natur og kjendisvannet Voss. Ellers var det lite verken nederlendere eller andre vet om Iveland.

Den største grenda fikk for noen år siden stempelet «nesten et sted».

Det bodde fire mennesker per kvadratkilometer her. Kun fem barn ble i snitt født hvert år. Flere flyttet fra enn til Iveland.

Et blått lys blinket for de små skoleklassene.

– Vi fryktet at vi skulle gå ned mot 1100 innbyggere. Det var en stadig kamp for å få budsjettet til å gå i hop. Vi trengte flere innbyggere, sier daværende ordfører Ole Magne Omdal (Sp).

Samtidig i Nederland. Innbyggertallet stiger mot 17 millioner. Landet er Europas tettest befolkede. 416 mennesker deler hver kvadratkilometer. Trafikken blir stadig tettere. 90 prosent av innbyggerne bor i byer.

Gerrit Rietman hadde fått nok og flyttet til Norge. Flere av hans landsmenn spurte om erfaringene. I tradisjonell nederlandsk ånd oppdaget Rietman et marked. Han etablerte selskapet Placement Utvikling, og begynte å spleise europeere med norske bygder.

Det ble full match med Omdal på Iveland.

Omdal og Rietman tok med seg en delegasjon til rekrutteringsmesse i Wageningen i Nederland.

– Den beste måten å få økte inntekter var å få flere innbyggere, sier Omdal. Det fant de på messa. Her sto stressleie nederlendere i kø for å finne seg et nytt hjemsted.

Iveland startet omtrent samtidig med tre prosjekter som sammen skulle løfte innbyggertallet:

– Helheten skulle være suksessformelen, sier Omdal.

Kort tid etter messa kom de første nederlenderne.

I løpet av de neste årene flyttet over 40 nederlendere og belgiere til «nestenstedet». De kom med flyttelass og pågangsmot, ektefeller og småbarn. Sammen skulle de bygge bygda.

Nederlenderne gjøv løs. Det ble lys i flere vinduer. De ga nytt liv til skolen, til foreninger og til næringslivet.

Kommunen solgte tomter og bygde Åkle opp til en moderne og prisbelønt landsby. Utlendingene åpnet bilverksted og starter med osteproduksjon. Noen snekret møbler. En familie startet butikk og kafé.

– Alle som kom var en berikelse, sier Omdal.

Innbyggertallet steg. Kommunens ledelse reiste rundt og holdt foredrag om suksessen.

– Det ble skapt optimisme. Unge ivelendinger så at det gikk an å flytte hjem igjen. Byggmestere så at det ble bygd hus, sier Omdal.

Det har gått 15 år siden de første nederlenderne kom. Kommunen skal igjen finne nye måter å rekruttere innbyggere på. Denne gangen er planen å dele ut penger til dem som bygger hus. Opp til 300.000 kroner kan man få for å bygge og flytte inn i en enebolig.

Har suksessen fra forrige prosjekt vart eller ble nederlenderne lei av knott, snømåking og lange avstander?

Alt har ikke gått på skinner.

Osteproduksjonen har stoppet. Butikkeierne har opplevd konkurs. Kafeen er stengt. Men nederlenderne har blitt boende, mange av dem i bygda som nå har blitt «et ordentlig sted».

Linda, Sam, Nick og Stephan Briet står på sin egen brygge like utenfor huset. Herfra har de utsikt til sin tidligere arbeidsplass, butikken familien drev sammen. Livet i Norge har bydd på oppturer og nedturer.

– Vi angrer ingenting. Vi måtte prøve. Butikken gikk bra, men kafeen tok knekken på driften. Neste gang vi starter for oss selv, må vi passe litt bedre på, sier ekteparet Linda og Stephan Briet optimistisk.

Men når en dør lukkes, åpnes en annen. Stephan har fått jobb på en vindusfabrikk. Linda lager dører.

– Det er en av de fantastiske tingene med Norge, sier Linda.

Hun mener det er lettere å få jobb med andre ting enn det man er utdannet til her, og stortrives på Dørfabrikken – en av Ivelands to hjørnesteinsbedrifter.

Ekteparet har bodd i Norge i 17 år.

Det begynte med en omvei til Kalvåg på Vestlandet. Det er et fiskevær som i dag har 423 innbyggere på en av Norges vestligste øyer, Frøya i Bremanger kommune.

– Det var utrolig vakkert der, men det var ni måneder med høst. Alt var langt borte. Det tok tre kvarter å komme til fastlandet, sier Linda.

De ville prøve noe mer sentralt, og flyttet til Iveland. Her har de alt de trenger innen rekkevidde.

I Norge har de fått to sønner. Da de var små var det «bare» 14 timer til barnevakt i Nederland eller de kunne møtes på halvveien.

Ekteparet roser nordmenn og en stressfri tilværelse.

– Det er deilig og avslappende her. Når folk står i butikken og snakker og sperrer veien med handlevognene sine, så vil andre kunder bare trille en liten omvei. I nederlandske supermarkeder ville folk dyttet, sier han.

Også på skolene mener de det er mindre stress og press.

Linda elsker at barna ikke pynter seg for skole eller barnehage, men får lov til å bli skitne, falle litt og få oppskrapte «sommerbein».

Etter mange år i bygda kjenner de veldig mange, men har få nære norske venner. De har tatt med vinflaske som gave til folk, men fått den i retur. Ikke alle norske vaner er like lette å forstå.

Selv har de etter hvert lært seg å være litt mindre direkte, men forstår likevel ikke helt hvorfor nordmenn pakker det de sier inn i bomull?

– På jobb kunne jeg høre folk si «du har fri i morgen, og da har vi mye å gjøre». Jeg var vant til at folk spurte rett ut hvis det var behov for at jeg skulle jobbe, sier Stephan.

De er blitt glad i nordmenn og Norge. På vinteren hender det de går på ski, men mest vinteridyll er det kanskje for nederlenderne når de kan lage skøytebane på Birketveittjønna.

– Vi føler oss nesten integrerte etter 17 år her, sier Stephan. Han ler igjen.

En som mener å være mer familiær med den norske væremåten er Jürgen de Gendt. Han er belgisk, eller mer nøyaktig flamsk. De Gendt mener at deres måte å omgås folk på ligner mer den norske.

– Vi er litt mer forsiktige, akkurat som nordmenn. Her er folk høflige. De sier at vi skal treffes og ta en kaffe, men så skjer det aldri, sier de Gendt.

Han kom til Norge da Iveland ble fylt opp med nederlendere.

Han savner ikke mye fra sitt gamle hjemland.

– Kun familie og venner. Det er politisk kaos i Belgia, sier han.

De Gendt sier det var lettere å gå på restaurant eller kino i Belgia, men at naturopplevelsene i Norge veier opp.

Jürgen de Gendt har funnet sin nisje i Norge. Belgieren har bygd seg opp som anerkjent møbelprodusent, og selger sine produkter til store deler av landet.

Barna hans var små da de kom og føler seg mer norske enn belgiske.

– De lærte seg norsk i en far, og husker bare glimt fra da de bodde i Belgia. De har besøkt landet flere ganger i året, men ønsker ikke å bosette seg der, sier han.

– Hvordan var det å komme til Norge med små barn, med dugnader og foreldremøter?

– Det er et kapittel for seg selv. Foreldremøter... Dere nordmenn elsker møtene deres. Mye som tas i møter kunne vært informert om i en mail. Dugnadene starter gjerne med å snakke i en time før vi kommer i gang. Men det gir tilhørighet og samhold. Det er bra, sier de Gendt.

Belgieren er en av dem som har sørget for mest Iveland-reklame etter at han flyttet til Norge. Lillebroren hans er syklist Thomas de Gendt, som blant annet har vunnet to etapper i Tour de France.

– Han sørger for at Iveland blir nevnt under Tour de France-sendingene på TV2 hver sommer, sier prosjektleder Egil Mølland.

Møbelsnekkeren møter Fædrelandsvennen i sine nye lokaler langs Setesdalsveien ved Kilefjorden, der han skal ha salg og utstilling sammen med kjæresten Elena Ivanova.

Han flytter nå ut av Iveland til like over kommunegrensen til Vennesla. Han har likevel tilknytning til bygda med verkstedet sitt.

– Iveland er et godt sted. Det er sentralt. Man kan jobbe i Kristiansand eller Vennesla, og det er kort vei til fly og ferge. Folk her er reserverte, men likevel åpne. Så vet folk der ting før man vet det selv, smiler han.

Iveland har ennå ikke nådd målet om 1500 beboere i kommunen, men resultatene fra satsningen på innflyttere vekker likevel oppsikt.

Placement har plassert ut mange hundre familier i Norge. Gert Rietman sier at de normalt regner med at 50 prosent flytter tilbake til hjemlandet eller ut av kommunen. Han mener de var for snille i startperioden og at ikke alle var like godt forberedt på det som møtte dem.

– Kulturforskjellen har vært den største utfordringen. Nederlendere er mye mer utålmodige enn nordmenn. De forventer også en tett oppfølging av kommunen. Ikke alle kommuner som tok i mot nederlendere var klar over dette, sier Rietman.

– En frustrasjon kommer igjen gang etter gang. Det er nederlendere som har snakket med en nordmann, og spør seg etterpå «har vi en avtale eller ikke?».

I Iveland ble så og si alle boende i kommunen eller bygdene rundt.

– En familie flyttet tidlig til Evje fordi de fant et greit hus der. Ellers kommer jeg egentlig bare på én familie som har flyttet hjem igjen, sier Egil Mølland.

Kommunearbeideren har jobbet med prosjektet fra starten, og har samtidig hatt ansvaret for stedsutviklingen på Åkle.

– Jeg tror vi var flinke til å selge det inn realistisk. Vi ønsket at de skulle være her lenge, så vi kunne ikke overselge Iveland men si ting som det er. Fritidstilbudene er begrenset, men ellers har vi det meste, sier Mølland.

Han har reist mye rundt og snakket om rekrutteringen av innbyggere. Iveland framstår som en suksesshistorie.

Kommunens folk hjalp med enkelte praktiske ting, men det var ingen økonomiske tilskudd annet enn næringsstøtte til dem som startet egen bedrift.

Prosjektet varte offisielt frem til 2009, men det har kommet flere nederlendere til også etter det. I en sluttrapport fra september 2009 beskrives resultatene.

«Befolkningsveksten i Iveland har i prosjektperioden vært hele sju prosent, til tross for at mye av prosjektarbeidet sannsynligvis har en langsiktig effekt. Underprosjektet har alene ført til en tilvekst på cirka 50 personer».

Da prosjektet startet var det 1151 innbyggere i Iveland. I september 2009 var det 1232. 1. januar 2020 var det 1331 innbyggere.

Måloppnåelsen ble satt til betydelig, høyeste score. Iveland stilte med menneskelige ressurser og tilbød kommunale tomter. Prislappen ble på 2,4 millioner kroner. Ulike tilskudd gjorde at kostnaden for Iveland ble på 468.000 kroner.

– Det var utvilsomt vellykket, sier gamleordfører Omdal. Han mener prosjektet har vært avgjørende for at Iveland har fått bestå som egen kommune.

De to forskerne Christian Sørhaug og Knut Vareide ved Telemarksforskning undersøkte i 2014 nederlandsk flytting til norske distriktskommuner etter 1999.

Iveland lå da på tredjeplass sett i forhold til innbyggertallet med 41 innflyttere fra Nederland.

Ved inngangen til 2020 bodde fortsatt 33 nederlendere i Iveland. Enkelte har flyttet til nabokommunene.

I nabofylket Telemark, fikk Fyresdal hele 73 nye nederlendere. Men her flyttet 35, altså nesten halvparten tilbake.

Av 20 kommuner i undersøkelsen var det kun Iveland og Stordal som opplevde en netto innbyggervekst på over tre prosent som følge av nederlandsk tilflytting.

«De bringer med seg en innovativ ånd og skaper noe nytt. Og de bringer inn «nytt blod» til områder som på mange måter risikerer stagnasjon», skriver forskerne i rapporten Livsstilsmigrasjon.

Å flytte til et nytt land er ikke lett. Nytt språk. Ny kultur. Store avstander. Mye snø. Alt dette kan være store utfordringer for kontinentale innbyggere i Norge. Men oftere er det de man har reist ifra som gjør utfordringen størst, i hvert fall blant dem vi snakket med.

– Jeg fikk hjemlengsel, så vi ble i Norge bare ett år, sier Kim van der Lee. Hun, ektemannen Stephan og deres lille datter flyttet til Iveland i 2018. Året etter bestilte de returbillett.

– Det var ikke noe galt med Norge, ikke noe galt med Iveland. Jobben på Elgtun i Bygland var fantastisk. Men jeg lengtet hjem til venner og familie, sier Kim.

Hun forteller at de flyttet til Norge og Iveland fordi ektemannen alltid hadde en drøm om utlandet – om mer plass, flott natur og mindre stress. Alt det fant de i Iveland.

I stedet for å bli i Norge kjøpte de en gård i Nederland, og fikk dermed mer plass i kjente omgivelser.

– Vi sitter bare igjen med en god erfaring, sier hun.

Ordfører Gro Anita Mykjåland i Iveland oppsummerer Nederland-prosjektet som svært vellykket.

– Vi fikk utrolig flotte mennesker til bygda, initiativrike folk som har skapt mye og gitt oss mangfold, og de bor jo her fortsatt, sier Mykjåland.

– Har dere tenkt på å gjøre det samme igjen?

– Alt har sin tid. Det var riktig da, men det krevde mye av kommunen. Nå er det kanskje lettere å komme selv også, og vi håper at de som kom hit den gangen bidrar til at andre kommer senere, sier Mykjåland.

Det finnes noen få eksempler på det så langt.

Husker du Sander Bakker, den unge mannen som ringte hjem og lurte på hvorfor han hadde flyttet?

Det har han aldri lurt på igjen. Han er snart 23 år og har fast jobb som skiftleder på Dørfabrikken på Vatnestraum.

Sander var mye på ferie i Norge som liten og hadde tre måneders praksisperiode på snekkerverkstedet til Jürgen de Gendt som 18-åring. Jürgen hjalp ham med å finne huset han kjøpte litt senere.

– Jeg ble forelsket i landet og var helt sikker på at jeg skulle komme tilbake, sier han.

Sander elsker naturen og stillheten. Han løper mye i skogen, padler og fisker. På vinteren går han på ski rett ut fra egen tomt. Han lengter ikke hjem til Alkmaar.

– Jeg har ikke flyktet fra Nederland. Jeg kunne bodd der også. Men det var her jeg ville bo, sier Sander.

I motsetning til de andre nederlenderne, flyttet han helt alene til Norge. Han kom i 2017, mange år etter de fleste andre fra samme nasjon og har måttet lage seg eget nettverk. Han har funnet noe hos de andre nederlenderne, og er mye sammen med Linda og Stephan. Men han har også gått i kirken, på Frivillighetssentralen og spist komper med eldre mennesker.

– Liker du komper?

– Nei! utbryter han og ler.

– Men det er viktig å blande seg med det norske miljøet. Eldre folk har lært meg mye om lokalsamfunnet, sier han.

Han har bare godt å si om nordmenn, selv om også han må le litt av mangelen på direkte tale.

– Jeg kan lure på om vi har laget en avtale. Jeg kan undre meg når folk sier at «ja, det var lurt», men så skjer det ingenting. Men sånn er nordmenn. Vi har flyttet hit. Vi har kommet til deres land. Da får vi godta nordmenn som de er, sier Sander og serverer drikke i lysthuset han har bygd i skogkanten på egen tomt.

Mot slutten av sommeren sørger Sander for at nok en nederlender kommer til Iveland. Da flytter nemlig kjæresten hans, Julia Lind, hit.

– Jeg tror det blir greit, sier han på god ivelandsdialekt.

