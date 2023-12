Kristin Gjelsvik (37) hadde akkurat gått gjennom et samlivsbrudd. Hun gruet seg til julaften 2022.

Første jul etter bruddet ble uten sønnen, Falk (4). De ville beholde tradisjonen om å feire jul med familien på hver side annethvert år. I partallsår tilhører julen ekssamboeren og hans familie i Stavanger.

Hun kjente en følelse av tomhet da hun leverte sønnen, og dro hjem igjen til Oslo.

– Det var veldig tøft. Helt jævlig. Jeg kjente på en voldsom ensomhet, sier hun.

Kristin Gjelsvik synes det var hjerteskjærende å vite at det er så mange som er alene i julen. Hun bestemte seg for å gjøre noe med det.

Bergenseren skulle på ingen måte være alene på julaften. Hun hadde nemlig invitert en rekke ensomme, fremmede mennesker hjem til huset i Drammen. Men nå kvernet tankene.

Ville gjestene i det hele tatt komme?

Gode minner

Kristin Gjelsvik er blogger, influenser og debattant. Hun ble først kjent da hun deltok i Paradise Hotel i 2012. Senere har hun deltatt i en rekke andre TV-programmer. 37-åringen har over 200.000 følgere på Instagram.

Hun har mange gode juleminner fra oppveksten. Hun og mor bodde i huset til mormor og morfar på Nesttun, og de var alltid mange rundt bordet på julaften.

Hun husker maten og samholdet. Mormor ved pianoet.

Følelsene sitter mye sterkere i enn noen gave hun noen gang har fått.

– Jeg har vært heldig. Med familie og stor vennekrets.

Nå er hun tilbake i Bergen. Hun skal på julebord med venner.

– Jeg har alltid elsket julen inderlig, men for mange er ikke denne tiden noe fin. Enormt mange mennesker står i tøffe livssituasjoner, og trenger hjelp.

– Ekstra vondt i julen

Hos Mental helse begynte henvendelser fra dem som gruer seg til jul å komme allerede i november.

For noen handler det om økonomi og forventninger til hva julen skal inneholde av mat og gaver.

For andre handler det om ensomhet.

Mental helse sine telefon- og chattesamtaler Vis mer ↓ I 2021 hadde de 169.768 innkommende telefonsamtaler til hjelpetelefonen 116123. Tallet for chattesamtaler til chatten Sidetmedord var 93.202.

Tallene for 2022 gikk opp, og er 175.366 telefonsamtaler og 141.750 innkommende chatter.

Tallene pr. 28. november 2023 er så langt 140.662 på telefon og 268.237 i chatten. De har estimert hele 322.000 chattesamtaler.

– I julen er det fokus på familie, samliv og hygge. Utenforskap er aldri godt, og det er ekstra vondt, sårbart og synlig i julen. Det blir veldig synlig for dem selv også, sier Aslaug Timland Dale, daglig leder for Mental helse sine svartjenester.

Men ensomhet er ikke bare vondt. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan det også påvirke den mentale, fysiske og kognitive helsen.

– Ensomhet kan gjøre noe med oss både psykologisk og kroppslig, sier Per Einar Binder.

Han er professor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og påpeker at vi mennesker er flokkdyr. At vi er laget for å være sammen, og at vi er avhengig av andre hele livet.

Kristin Gjelsvik snudde en sår situasjon til noe fint. Jul uten sønnen, ble til jul med mange nye mennesker.

– Ensomhet kan føre til angst og sorg, og det er økt risiko for depresjon. Mange kjenner også skam, og spør seg selv om det er noe galt med dem. Det er tøft.

Ensomhet over tid kan få kroppen til å sette i gang en stressrespons, forklarer Binder. Belastningen gir blant annet økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Ingen klarer seg alene i lengden, sier han.

I Mental helse oppfordrer de alle til å bry seg mer. Til å ønske hverandre en god jul, og kanskje ringe noen.

– For mange av dem som ringer oss, er vi den eneste stemmen de hører den dagen. Jeg tror ikke vi egentlig er klar over hvor mange som sitter rundt oss og er alene.

Føler ansvar

Det var i 2021 juleengasjementet til Gjelsvik begynte for alvor. Hun startet en pengeinnsamling for å gjøre juletiden bedre for dem som gruet seg.

Julaften 2022 ble annerledes for Kristin Gjelsvik, men på det hun omtaler som en fantastisk måte. «Denne julekvelden går inn i historiebøkene som en av de beste hittil.» Foto: Skjermdump / Instagram

Historiene hun er blitt fortalt av dem som har bedt om hjelp, har gjort inntrykk. Mange er vonde.

Hun vet at hun er heldig, og mener at med det følger også et ansvar. Gjelsvik synes mange tenker for mye på seg selv og sine, og skulle ønske flere kunne løfte blikket.

I fjor var det plutselig hun som gruet seg til julehøytiden. Det valgte hun å være åpen om.

«Jeg skal ikke se ham igjen før i romjulen, og jeg kjenner det gjør vondt i hele kroppen. Samtidig vet jeg at han får en fantastisk julefeiring her borte, og at det neste år er min tur», skrev hun på sosiale medier etter å ha levert ham.

Hun hadde invitasjon til å feire med andre, men valgte annerledes.

Involverer sønnen

Hun visste ikke hva som ville møte henne da hun åpnet døren på julaften. Mange undret seg over at hun våget, men julaften ble helt spesiell.

– Det var enormt fint og utrolig givende. Det var spesielt for alle, men helt perfekt.

15 gjester kom. Gjelsvik forteller om fine samtaler og god stemning.

I år blir selve julekvelden med den nærmeste familien.

Hun har i stedet invitert til julelunsj på julaften. Leiligheten hun bor i er ikke så stor, så det blir i lånt lokale i samme bygård.

Nå skal også sønnen være med. Det tror hun kommer til å gå fint, for han er utadvendt – som sin mor.

– Han er veldig spent. Mange barn er privilegerte og heldige, så det er viktig å lære dem litt om verden fra ung alder. Å lære dem å se utenfor sin egen boble, og å være rause. Det handler om å proppe dem full av gode verdier, mener hun.

Også kjæresten hennes blir med. De møttes i oktober i fjor, og Gjelsvik får ikke rost ham nok. De har vært sammen i et år, og hun er fortsatt like forelsket.

Hvem han er, har hun ikke delt. Ennå.

– Han er egentlig altfor fin til at jeg ikke viser ham frem, så vi får se.

Hun som lever av å dele, delte heller ikke hvem alle gjestene var i fjor. Mange av dem forble anonyme.

– Det var viktig for meg å skape et rom hvor alle kunne føle seg trygge. At de kunne være seg selv, og at ønsket om å ikke havne i sosiale medier ble respektert.

