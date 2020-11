I landet hun skal til er det er snø, og mørkt nesten hele døgnet.

Det heter Norge. Hun har aldri hørt om det før, men der venter mamma, som har fått oppholdstillatelse og egen leilighet i en by som heter Kristiansand.

Moren har gått på skole og lært seg norsk, og derfor endelig fått muligheten til å flytte ut av asylmottaket hun bodde på og bli gjenforent med sin eneste datter.

For Hermela betyr det lite hvor hun skal, for hun vet at hun endelig skal få treffe mamma igjen. Hun reiser fra diktaturet Eritrea, hvor unge kvinner og menn blir tvunget inn i militærtjeneste allerede som tenåringer.

Et land hvor de samme unge kvinnene blir voldtatt av sine militære overordnede på sovesalene om natten, blir gravide uten å få lov til å ta abort og utstøtt av sine familier fordi de får barn utenfor ekteskap. Mange av de unge kvinnene ender opp i stor fattigdom og i en håpløs tilværelse, hvor det eneste de kan gjøre for å bedre sin situasjon er å prøve å bli gift.

Alt dette skal Hermela nå bort ifra, for alltid.

– Jeg reiste med fly alene, men jeg hadde noen flyvertinner som passet på meg og sørget for at jeg var trygg. Jeg husker ikke noe særlig fra selve reisen, men jeg husker godt at det var veldig mørkt da jeg kom fram. Klokka var bare tre på dagen og likevel var det helt mørkt. Jeg kom til Norge fire dager før julaften i 2012, forteller 18-åringen.

Dagen etter at den da 10 år gamle eritreiske jenta ankommer sitt nye hjemland begynner det å snø.

Hun husker at moren viste henne rundt i Kristiansand, i butikkene, på biblioteket og gjennom alle de kvadratiske gatene. Hermela synes snøen var fantastisk, hun hadde aldri sett noe lignende før.

– Jeg savner litt den tida, da det var bare meg og mamma. Ikke misforstå, jeg elsker søsknene mine, men det var en spesiell tid og alt var nytt. Min mor og jeg er som venninner, hun er bare 36 år og var veldig ung da hun fikk meg. Vi har alltid hatt et veldig nært forhold, og vi snakker om alt.

Alt utenom historien om hvorfor moren måtte dra fra Eritrea uten sin datter for nesten ti år siden.

– Hun har ønsket å skåne meg for denne historien for ikke å ødelegge barndommen min, sier Hermela, og legger temaet raskt til side.

I dag har hun fått to mindre halvsøsken. Moren møtte en mann, også han fra Eritrea, som hun etablerte seg på nytt med i Kristiansand. Familien har sitt hjem på Hellemyr, og Hermela går siste året på “The International Baccalaureate Diploma Programme” (IB) på Kristiansand Katedralskole Gimle.

Hennes første møte med norsk skole var mottaksskolen på Kongsgård, hvor hun fikk norskundervisning. Deretter ble det ungdomsskole på Grim. Hermela husker den første dagen på “vanlig” skole godt, fordi alle var så hyggelige, nysgjerrige og ville ha henne med på alt.

Men så ble det raskt litt annerledes.

– Interessen for meg falt da jeg ikke var ny lenger, og jeg brukte lang tid på å få gode venner. Alle de andre elevene hadde jo allerede sine venner. I tillegg hadde jeg en rar dialekt, og jeg synes det var vanskelig å passe inn. Veldig ofte følte jeg at jeg ikke var meg selv, men at jeg prøvde å være sånn som de andre, forteller 18-åringen.

Noen medelever lot henne aldri glemme at hun var “annerledes”. For å erte kalte de henne neger, og Hermela opplever stadig at folk hun ikke kjenner kommer bort ene og alene for å kjenne på håret hennes. En stund førte dette til at hun i flere år rettet håret ut så mye at det nesten ble ødelagt.

Selv om moren ikke likte det, sverget Hermela til rettetanga hver eneste dag. Hun ville ikke skille seg ut, og hun ville unngå at fremmede kom bort og begynte å ta henne i håret.

Hun høres ikke sint ut når hun forteller om de ubehagelige hendelsene, bare oppgitt, litt trist.

I dag har hun sluttet å rette håret. Det skjedde noe med den unge jenta rundt 9. klasse, forteller hun. Det tykke, sorte håret var nesten ødelagt av rettetanga, og Hermela begynte å spørre seg selv om hvorfor hun gjorde så mye for å prøve å bli som de andre.

– Jeg orket ikke bry meg om hva de andre synes om meg lenger, jeg hadde fått nok. Liker de meg ikke, så er det greit. Jeg kan ikke ødelegge meg selv mer. Men jeg vet det er mange med min type hår som alltid retter det ut før de for eksempel skal i et jobbintervju. Jeg kan ikke garantere at jeg aldri kommer til å gjøre det igjen, sier hun.

Å bli mistenkeliggjort utelukkende på bakgrunn av utseendet, er noe Hermela har opplevd ofte. Hun har blitt fulgt etter av personer som tror hun skal stjele når hun går i butikken. Eldre damer har krysset gaten når de kommer forbi henne, og nektet å stå ved siden av henne på busstoppet.

Hun merker forskjell på hvordan nordmenn behandler henne når hun går sammen med sine norske venner og når hun går sammen med sine utenlandske venner.

– Jeg skulle ønske de kunne forstå at det ikke er sånn at alle med rastafletter selger hasj, at ikke alle som sagger med buksene er kriminelle, sier Hermela.

18-åringen er ikke i tvil om at hun må jobbe hardere enn sine norske venner for å bli akseptert i det norske samfunnet, og for å bli sett på som likeverdig.

Likevel er hun utrolig takknemlig for at hun bor i Norge og ikke i Eritrea, hvor aksept og status avhenger av mannen man gifter seg med. Moren har alltid fortalt Hermela hvor viktig det er at hun blir selvstendig, og ikke gjør seg avhengig av en mann.

– Jeg er takknemlig for den friheten jeg har her i Norge, og at det er et trygt samfunn. Jeg har hatt en vestlig oppvekst og det er Norge som er mitt hjemland. Min mor vet enda mye bedre enn meg hvordan det føles å måtte jobbe for å bli akseptert, og hun har oppdratt meg til å respektere andres verdier, sier Hermela.

Men hun mener verden fortsatt har en lang vei å gå før innvandrere kan føle seg 100 prosent hjemme i Europa. På IB-linjen på KKG følger hun i dag et utdanningsløp hvor alle fag tilpasses en globalisert verden. Hun har interessert seg spesielt for norsk integreringspolitikk, og blant annet skrevet et essay om flerkulturelle barn i norsk skole.

Men Hermela ser ikke nødvendigvis for seg at hun alltid kommer til å bo i Norge.

På spørsmål om hvor hun ser seg selv om ti år, synes hun det er vanskelig å svare. Men hun ønsker seg ikke barn, ikke slik verden er i dag, sier hun.

– Det er trist å si, men med min erfaring vil jeg rett og slett ikke bringe et nytt, svart barn inn i denne verden. Da vil jeg heller adoptere. Det betyr egentlig ikke så mye for meg hvor jeg bosetter meg i verden, så lenge jeg kan være lykkelig. Men håpet er å bo en plass hvor min rase, mitt kjønn og min seksualitet ikke avgjør hvor mye jeg er verdt. Et sted hvor jeg kan gå i butikken uten å bli stirret på og til frisøren uten å bli fortalt at de ikke har erfaring med min type hår. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil finne et sånt sted, sier Hermela.

