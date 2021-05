Kristiansander utklasset norgeseliten

Med sine trange fairwayer og skog som kryper tett inntil spillefeltet er Meland GK kjent for å være en av Norges mest utfordrende baner.

Det viste seg også i scorene i sesongstarten av Garmin Norgescup. Med unntak av hos én spiller.

Mats Ege fra Stavanger GK, som var en av favorittene før turneringen startet, klinte til med runder på 68, 69 og 72 slag, og med ti under par sammenlagt vant han med vanvittige 13 slag over Bergen GKs Vetle Marøy.

Ytterligere sju slag bak fulgte Axel A. Berner Einan (Asker GK) og Jakob Stavang Stubhaug (Sunnfjord GK) på ti over par.

Dette var Eges tredje seier i norgescup-sammenheng.

I dameklassen ble sesongstarten en langt mer jevnspilt affære. Vilde Marie Nystrøm (Stavanger GK) måtte ut i omspill for å slå Tuva Marie Isebakke (Nøtterøy GK) og ta sin første Norgescup-seier etter at de begge avsluttet turneringen 14 over par. Celine D. Karlung kom på tredjeplass med +16.

På grunn av koronasituasjonen ble turneringen gjennomført med strenge smittevernsrestriksjoner og et begrenset startfelt med ti deltakere i kvinneklassen og 44 i herreklassen.

For to uker siden skulle i utgangspunktet årets første Srixon Tour-turnering – den øverste turneringsserien for juniorer – også gått av stabelen på Sola GK.

I motsetning til Srixon Tour er det imidlertid per tid mulig å gjennomføre Garmin Norgescup, ettersom turneringen defineres som et toppidrettsarrangement. Det gjør det mulig for deltakerne å reise på tvers av regioner for å konkurrere nasjonalt. I utendørs juniorturneringer kan man derimot for øyeblikket ikke konkurrere i turneringer større enn regionalt nivå.

Neste norgescup-turnering skal etter planen spilles på Larvik GK 15. og 16. mai.

Resultater Garmin Norgescup 1

