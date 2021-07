Karrierebeste i den tøffeste VM-klassen

Konkurransen ble arrangert på Charade Circuit, som tidligere har visst vært en Formula 1- og MotoGP-bane.

Gjennom hele helgen regnet det kraftig, og det gjorde seksjonene svært glatte og mer krevende. Jarand-Matias startet løpet godt og lå godt an på resultatlisten. Noen feil gjorde at han datt litt nedover, men han jobbet hardt utover dagen for å kjempe om topp 10-15. Det gjorde han helt frem til siste seksjon.

Det holdt dessverre ikke helt inn til målet og det ble 16. plass, som er hans beste plassering i klasse Trial 2, den hardeste klassen i serien. Han var kun to prikker bak 15. plass. Jarand-Matias er fornøyd med progresjonen siden sist og er veldig motivert for den VM-neste runden i Andorra i august.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere, familie og venner for all støtte!