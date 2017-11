Her er årets aldersbestemte kretsmestre i Agder

Privat

Gimletroll J13: Har gått ubeseiret gjennom serien og vunnet flere turneringer. Jentene vant serien på nivå 1 og dermed ble laget også kretsmester. Til sammen i vår/høst serien scoret jentene 73 mål og slapp inn sju. I mai vant laget Tollnes fotballfestival i Skien og i august vant de Fjordline Cup. Uka etter ble det sølv i Lindesnes Cup. Laget består av 15 meget treningsvillige jenter, opplyser trener Bjørn Gravdahl.

Vigør G13: Vant serien på målforskjell foran Randesund. Avsluttet den jevne innspurten med å vinne 5-2 over Jerv på Brun Arena, den tiende hjemmeseieren av ti mulige i år. I mai vant laget LKB Gistrup cup. Laget trener fire-fem økter i uka og kjennetegnes av masse talent kombinert med en fantastisk treningskultur og ønske om å bli bedre, melder trener Espen Nordahl.

Våg J14: For andre år på rad ble denne 2003/04-årgangen i Våg kretsmester i fotball. Våg J14 er en gruppe på 25 spillere fordelt på to lag, et i 1. divisjon og et i 2. divisjon. Begge lag vant sin divisjon, førstnevnte med en målforskjell på 49-10 og sistnevnte med 62-20. - Det har vært en fantastisk sesong, med seier i Nørhalne Cup, tredjeplass i Sør Cup og nå sist 2. plass i Trollcup (tapte på myntkast). Vi trenere bøyer oss i støvet for mentaliteten og innsatsen som jentene viser gang på gang, sier trener Kine Mellemberg.

Flekkefjord G14: Avgjorde kretsmesterskapet i siste serierunde etter å ha vunnet over serieleder Randesund. Fra lokalavisen og Svein Magne Meland sitt referat, siteres følgende: «Hvilken festkveld det ble på Uenes da FFKs 14-åringer sikret seg kretsmesterskapet. Kun seier var godt nok for rødtrøyene og da det gjaldt som mest, stod de fram som et lag og vant som et lag. Og nettopp samholdet og lagmoralen har kjennetegnet denne gjengen som nå fikk lønn for sitt strev. Da Henetah Heh seks minutter før slutt satte inn 3-0, eksploderte det på stadion! Minutter senere lød «We are the Champions» over høyttalerne, spillerne kastet seg om hverandre i elleville jubelscener og fyrverkeri lyste opp høsthimmelen.

Laget består av 25 spillere fra hele kommunen, med to spillere fra Hidra, fem fra Sira, to fra Gyland og resten nær sentrum. Mens andre klubber tidlig har forsøkt å plukke ut en elitegruppe og satset på dem, har vi så langt som mulig forsøkt rullering, og latt spillerne til en hver tid spille på det nivået de behersker best. Over 20 av dem har vært innom førstelaget, opplyser trener Roar Hansson.

Imås/Jerv G15: Vant serien i vårsesongen og kvalifiserte seg til høstens finalespill. Her vant laget 3-1 over MK i den avgjørende kampen om KM-tittelen. Trener Frode Larsen holdt løftet sitt og stilte i dress og sigar (ikke påtent). Alkoholfri champagne ble sprettet og sprutet rundt på lykkelige spillere. Lagbilde ble tatt foran en horde av foreldre som for anledningen knipset og filmet som de aldri har gjort før. En begivenhet for minnebøkene - for spillere, støtteapparat og foreldre, melder oppmann Kjell Egge.

Giv Akt/Spangereid J16: I tillegg til å bli serie- og kretsmestre vant laget sølv i verdens største aldersbestemte fotballturnering, Norway Cup. Jentene spilte seg også fram til åttedelsfinalen i NM for jenter 16, som de tapte for Viking. Disse jentene har dermed skrevet historie for klubben i Lindesnes. Aldri før har et 11-lag fra Giv Akt spilt seg til en finale i Norway Cup og det er mange tiår siden et lag fra klubben ble kretsmester i Agder for aldersbestemte lag. - Når en da ser at dette er fire årsklasser som er satt sammen, blir dette en kjempeprestasjon. Et fantastisk samhold og fellesskap ispedd noen store talenter har vært suksessen for disse jentene i år, forteller trener Leif Vinsjevik.

Randesund G16: Tre runder før slutt kunne laget juble for nok en triumf i årets fotballsesong. Målforskjell i serien ble 110-20 og det er tredje gang på rad at dette årskullet blir kretsmester i RIL. Laget vant også Nørhalne cup, fikk tredjeplass i Sør Cup, vant så Dana Cup og ble nummer to i Trollcup. I NM nådde laget åttedelsfinalen, men der ble Viking til slutt for sterke, melder trener Kjetil Sørensen som sammen med Knut Henry Haraldsen leder laget i Odd elite cup denne helga.

Randesund G19: Etter et avgjørende oppgjør foran 250 tilskuere mot Vigør kunne Randesund G19 juble for KM-tittelen. Randesund ville klart seg med uavgjort mens Vigør måtte vinne. På overtid fikk Vigør et trøstemål på straffespark. En fornøyd trener Rune Byklum kunne juble sammen med sine elever etter 3-1-seier på hjemmebane. Serien var jevn i toppen og Vigør ble nummer tre. Lyngdal ble nummer to med samme poeng og målforskjell som Vigør, men Lyngdal hadde flere scoret mål.