Kristiansander nærmer seg crossfit-toppen

BÆRUM: – Jeg er veldig fornøyd med min utvikling siden Crossfit Open 2017. Nå etter sommeren merker jeg en enorm fremgang, spesielt på styrkedelen, sier Myhrstad.

Lørdag 4. november ble Battle Of Sandvika arrangert for først gang i CrossFit Sandvika sine lokaler. Flere av Norges beste utøvere var med og totalt var det 24 deltakere med i den beste klassen for damer. Konkurransen ble arrangert av Aktivitet Norge og ble veldig godt tatt i mot, både av deltagere og publikum.

Første konkurranse alene

Tidligere har Myhrstad kun deltatt i team-konkurranser sammen med venninnen Elise Haavik, så denne gangen var første gang hun stilte opp alene. Til daglig bor hun i Bergen og legger ned mange treningstimer på CrossFit Bryggen. Det å stille opp alene for første gang var et stort steg å ta, men det skulle vise seg at Myhrstad overrasket mange, også seg selv.

Konkurransen i Sandvika hadde fire økter + finale. Det var lagt opp til varierende øvelser og Myhrstad mestret dem alle. De ble tre 3. plasser og en 4. plass på de innledende øktene, og før finalen lå hun på en solid 3.plass. Mest fornøyd var hun med ny personlig rekord i Clean & Jerk på 85 kilo. Ikke verst for en utøver som ikke veier mer en 60 kilo.

Battle Of Sandvika

I finalen ventet en 16 minutter økt som ble veldig tung for flere av jentene. Med familie og gode venner heiende på tribunen klarte Myhrstad å hente frem nye krefter og sikret seg en sterk 3. plass, bak regionals-utøver Andrea Solberg (2. plass) og Games-utøver Synne Krogstad (1. plass).

– Det var stort å stå på pallen med to store stjerner. I finaleøkta fikk jeg skikkelig testet ut hvor mye jeg kan presse meg. Det var et slit fra første til siste minutt, og tårene presset på. Da tenkte jeg bare "hvorfor gjør jeg dette mot meg selv"? Jeg var ganske langt nede i kjelleren etter denne økta, men det gikk ikke mange minuttene før godfølelsen var tilbake, sier Myhrstad.

Privat

En spennende fremtid

Veien videre er veldig spennende for Helle. Ukentlig trener hun sammen med styrkecoach Luis Ohnstad og hun er del av et sponsorteam som gir henne mulighet til å utvikle seg enda mer. Neste konkurranse er Kvadraturen Showdown i desember og i februar som er det igjen klart for det store målet CrossFit Games Open. Hun har et klart mål og det er å fortsette å ta nye steg mot norgestoppen. Det som er helt sikkert er at det ikke er siste gang vi hører om Myhrstad og hennes prestasjoner i crossfit.

- Planen fremover mot Crossfit Open er å fortsette å trene like hardt og strukturert, vedlikeholde mine styrker, men i enda større grad bruke tid på svakhetene mine, understreker hun.