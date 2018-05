Vant Steinsland Bygdemaraton

Guro satte i tillegg ny verdensrekord for kvinnene rundt Ogge. Hun fikk også Langtvekkistanprisen, som den som hadde reist lengst for å komme til løpet. Helt fra Tromsø. I år var det også halvmaraton på programmet. Den gikk rundt Klepp. Løperne der fulgte maratonen nesten i ti km, men så tok de en snarvei over Klepp på fem km. Så traff de på maratonløypa og fulgte den til mål.

Vinner på halvmaraton var Anders Tveit og Ann Katrin Ruenes. 35 fullførte maraton og 38 fullførte halvmaraton. Vi hadde fantastisk flott vær, kanskje litt varmt for løperne. De foregående år har vi hatt ordførere i Birkenes, Iveland og fylkesordfører i Aust-Agder til å dele ut premie. I år fikk vi stortingsrepresentant Sylvi Listhaug til å dele ut premiene. Hun gikk rundt å pratet med publikum og løpere og det var stor stemning på Steinsland. Det har nok aldri vært så mange mennesker på tuna noen gang, kanskje mellom 150-200 i antallet.

Når en har løpt en maraton, er det fantastisk å kunne sette seg ned med kaffe og blautkake. Både publikum og løpere fikk dette. Ellers var det 13 traktorer i sving, alt fra drikkestasjoner til følgetraktor. Takk til alle hjelperne som gjorde dagen perfekt. 4. mai 2019 for blir det en ny maraton på Steinsland.

Se bilder og resultater her:

Arrangørfoto

Arrangørfoto

Arrangørfoto

Arrangørfoto