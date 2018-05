Agders beste håndballag

Johannes Jåsund

Spind J13: Trener Solfrid Bekkevik forteller at laget består av ti treningsvillige og flotte jenter. De fleste jentene har spilt håndball sammen siden de var seks år. Mange av dem spiller også fotball sammen. Jentene trener håndball tre ganger i uka. Det er en sammensveiset og fin venninnegjeng som går på samme skole, og de fleste går også i samme klasse. Jentene tilbringer mye tid sammen, både i håndballhaller og på fritiden. Samholdet er en viktig faktor i laget, hvor sosiale sammenkomster har blitt vektlagt i alle år. Her kan nevnes at vi drar på cuper, landskamper, Vipers-kamp, pizzakvelder etc. Vi har også deltatt på treningshelg i Lyngdal sammen med KFUM (fra Stavanger) de siste to årene. I juni kommer Nærbø til Farsund, og vi har også god kontakt med KIF og andre lag i A-serien.

Jentene har hatt en kjempebra sesong og vunnet 20 av 22 kamper i serien. Jentene, trenerne, foreldre, slekt og hele bygda er veldig stolte av jentenes prestasjon. De har etter hvert blitt bygdas stolthet, og samlet mange tilskuere på sine hjemmekamper. Så det er en flott ramme rundt jentene hvor foreldre, familie, venner og bekjente støtter og stiller opp for dem. Spind er ei lita bygd utenfor Farsund, som nå har fått vist seg frem og kjempet mot store klubber i Kristiansand-området.

Det har vært en flott sesong og vi har møtt mange hyggelige lag og deres trenere. I regionsluttspillet i Stavanger ble vi nummer fire etter tre tap. Jentene fikk ikke vist seg frem slik som de har fremstått hele sesongen. Vi startet med spysyka før første kamp, og fikk også en spiller ute med hjernerystelse. Men alt i alt ble vi en erfaring og opplevelse rikere, og det var veldig gøy å kvalifisere seg til regionsluttspill.

Jentene har deltatt på flere cuper denne sesongen: Våg Cup, Kaper Cup, Bø cup, Dyreparken Håndballfestival og Sandnes Cup. I Kaper Cup og Bø Cup gikk jentene til topps og slo henholdsvis Nærbø og Birkebeinerne i finalen. I de andre cupene ble vi slått ut i semifinalen etter å ha blitt puljevinnere. I Quart Cup 27.-29. april i år ble vi slått av KIF i finalen etter uavgjort resultat etter full tid.

Jentene skal delta på Fredrikstad Cup, Kaper Cup, Bø Cup og Sandnes Cup senere i år.

Trenerteamet består i tillegg til Solfrid Bekkevik av Janne Rob Breiland og Caroline Picker.

Øif Arendal G 13: Trener Cathrine Madsen melder følgende:

– Laget består av 13 treningsivrige spillere og vi har mye fokus på spillerutvikling, basistrening og håndballglede. Vi har tre fellesøkter i uka og flere trener med 03-laget i tillegg. I årets sesong har guttene spilt i A-serien hvor de endte på førsteplass med kun ett tap på 16 kamper.

Vi har deltatt i flere cuper. Høydepunktet var Svane Cup, der vi i år var yngst i G14. Meldte oss på i B-gruppa der vi ble puljevinnere med fire av fire mulige seire. Gikk opp i A-sluttspillet, hvor vi kom til finalen og møtte ØIF Arendal 03. Tapte med fire mål og reiste hjem med en fornøyd gjeng som er sulten på mer håndball fremover. Vi avslutter sesongen med Bonaqua cup 1.-3. juni på Fjellhamar.

Våg J14

Våg J14. – Denne sesongen har vi vunnet serien i J14b, J14a og J15b med god margin, noe vi er veldig stolte over. Vi kronet det hele med å vinne sluttspillet regionmesterskapet. Vi har tre-fire fellestreninger i uka hvor vi har stort fokus på styrketrening og kondisjonstrening.

– Stallen består av 20 jenter som har holdt sammen siden de var rundt ti år og er meget samspilte, noe som gir resultater. I regionsluttspillet var prestasjonen imidlertid ikke bedre enn middels, men jentene dro tittelen i land sammenlagt etter 22-15-seier over Stavanger, 17-14-seier over Greipstad og 19-21-tap mot Austrått. Vi tar med oss de gode presentasjoner videre og så tar vi med oss hva vi kan gjøre bedre og utvikle oss mest mulig, sier Even Kristiansen, som trener laget sammen med Lena Mølnvik Tjøm og Gisle Ekse.

Hisøy G14. Oppmann Anita Thorvildsen oppsummerer:

– Denne gjengen vant i år serien. Hisøy er et breddelag, som alltid har satt spillerutvikling og samhold høyt. I året som har gått har de vært en gjeng på 14 sammensveiset gutter, med høy lagånd. Med unntak av en spiller fra Fevik, er alle guttene fra Hisøy.

De har alle spilt håndball i sju år med kyndig trening av hovedtrener Kjetil Øygarden. Han har hatt god hjelp og støtte i assistentene Hanne Guldbrandsen, Kristian Lindaas og Paal Arnesen.

Hisøy G14 har gjennom sesongen 2017/2018 spilt 16 kamper i A-/Breddeserien i regionen. De har gått seirende ut av 15 av kampene med en målforskjell på 212 plussmål.

De startet sesongen med seier i Dyreparken Håndball festival, etterfulgt av seier i Nidelv Cup. I regionalt sluttspill som ble arrangert i Stavanger i midten av april ble Hisøy nummer tre etter å ha slått ØIF Arendal. Hisøy ble slått med ett mål av Viking som ble nummer to. Nærbø er foreløpig ett hakk for store, men en viktig motivasjonskilde for videre utvikling.

Under årets Svanecup i Aalborg i slutten av april kom laget på en 5. plass i elitepuljen. Oppkjøringen til neste sesong har allerede startet, og kampene starter med Fjordcup turnering i Sandefjord i slutten av mai og Skicup i Ski i slutten av august. Sommeren vil bl.a. bli brukt til fysisk trening for å være best rustet når de skal delta i regionserien fra høsten av.

I månedsskiftet juni/juli 2019 planlegger laget å reise til Granollers, ikke langt fra Barcelona i Spania, for å delta på en internasjonal turnering hvor ca 5000 spillere deltar.

Det er nå 13 spillere på laget hvorav ti spiller på sonelaget. Åtte av spillerne er også plukket ut til å delta på regional talentsamling i Stavanger 9.-10. juni. Seks av spillerne deltar også jevnlig på ØIF Elite talent samlinger sammen med Urædd, Kragerø, Larvik Turn og ØIF.

Gjennom de to siste årene har alle guttene + håndballjentene på trinnet deltatt på morgentreninger kl 07-08 to dager i uken etterfulgt av felles frokost. Det gir både mer trening med ball i en presset hallsituasjon, opplagte elever på skolen og en positiv utvikling på håndballbanen. Utenom morgentreningene har laget trent to dager i uken på kveldene, hvorav den ene timen har vært med Marinko Kurtovic som er trener for ØIF Arendal Elite, og som har ledet laget til sluttspillfinale mot Elverum.

Trauma J15. Stig Olav, Bjørn, Dagfinn og Ørjan oppsummerer på vegne av super-supporterne på Tromøya:

– Det spirer og gror i jentehåndballen i Arendal for tiden. Og et sted det gror veldig godt er på Tromøya! Fjorårets høydepunkt var 2. plass i Norges mest prestisjefulle turnering; Petter Wessel Cup. I år har jentene igjen levert meget solide resultater. Nylig kunne Trauma Jenter 15 hente hjem gull-trofeet for regionserien etter imponerende 17 seire og kun ett lite tap.

Regionserien består av de beste lagene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, så konkurransen i denne serien er knallhard. Det er ikke hverdagskost at aldersbestemte lag fra Arendal hevder seg helt i toppen av denne serien, så vi er veldig stolte av hva disse Tromøy-jentene har oppnådd.

I tillegg har laget hatt et lag med i breddeserien. Jentene kjempet om seriegullet også her, men måtte til slutt ta til takke med en tredjeplass.

Gratulerer med de sterke prestasjonene, jenter! Dere slutter aldri å imponere. Gratulerer også til de flinke trenerne og til lagets trofaste støtteapparat. Dere ruler hele gjengen!

Fløy/Våg G15: – Vi er strålende fornøyd med sesongen. Vi hadde som mål å bli topp tre i regionserien. Guttene gjorde en kjempejobb og det resulterte i en førsteplass! Vi er også fornøyd med en tredjeplass i breddeserien i G 16. Vi hadde en veldig bra start på sesongen i høst. Dessverre fikk vi en del skader og sykdom i laget etter jul. Vi ser nå frem mot neste sesong, som starter med oppkjøring på treningsleir med Våg i Flensburg. Vi skal prøve å kvalifisere oss til den nasjonale Bringserien samt spille regionserie G 16. Sammen med Våg skal vi også spille i regionserie G 18, melder trener Geir Lindevik.

AK28 G16. Trener Knut Stormyr oppsummerer:

– Laget har bestått av åtte gutter fra G 2002 og ti gutter fra G2001. Vi har hatt et lag i Regionserien/Bring kvalik-serien for G2001. På grunn av noen skader i de første kampene ble laget redusert og vi tapte to-tre poeng. Dette gjorde at laget manglet ett poeng for å kvalifisere seg til Bringserien, og få spille mot de beste guttelagene i Norge i 2001-klassen . I Agderserien hadde vi et mikset lag av G2001 og 2002 , og der leverte vi mange gode kamper og vant G16-klassen.

I tillegg har en del av spillerne på G 2002 spilt sammen Gimletroll på et sammensatt lag i regionserien for G2002.

Noen av 2001-guttene har i tillegg spilt kamper med AK28 sitt herrelag i 3. og 4. divisjon , og hatt en trening i uka sammen med KIFs herrelag siden jul .

Denne gjengen er et lag med mange talenter som holder mål både teknisk og fysisk. De er veldig treningsvillige og har ambisjoner om å spille på høyere nivå i årene som kommer. Forventningen til neste sesong med Robin Rosander Haugskjær som trener er stor, så det blir spennende å følge denne gjengen framover.

Randesund J16. Hildegunn Byklum forteller:

– Laget består av 16 treningsglade jenter med to engasjerte og flinke trenere. Vi ble nummer i regionserien slått av Ålgård fra Rogaland.

Fem av jentene har også spilt fast for 2 divisjonslaget vårt, som ble nummer seks i serien. Vi har også deltatt i den nasjonale Bringserien for J16.

Camilla Hennig-Olsen og Mina Gregersen har vært på landslagssamlinger med J02 landslaget. De ble også norgesmestere for Bylag J15. Kristine Thomassen og Martine Thorsen deltok nylig på regionslag-NM for J17, og der tok Region Sørvest 5. plassen.

Nå gjenstår PW cup 25.-27. mai og Partille Cup 2.-7. juli før laget tar tre ukers ferie.

ØIF Arendal 2 J16. Laget vant A-serien etter 11 seire på 14 kamper. ØIF Arendal J16 har bestått av en spillergruppe på 21 spillere fordelt på to lag, et i Regionserien og et i A-serien.Alle spillere har trent i samme gruppe. Av de totalt 21 spillerne har 19 hatt en eller flere kamper på laget, opplyser Kurt Eckholdt, som har trent laget sammen med Josip Vidovic.

Randesund G18. Kjetil Tveit, som trener laget samen med Jørg Are Gjermundnes og Peder Antonsen oppsummerer:

– Gruppa består av 21 spillere. Vi nummer to i regionserien. Deltok også i Lerøyserien. I G18 i regionsserien i SørVest ble vi nummer 2, bak Nærbø, foran ØIF. Avdelingen bestod av Nærbø, Stavanger, Viking, Haugaland og ØIF Arendal,

G18 trener tre ganger i uken med laget, og noen har ekstra økter med andre lag. Flere av dem går på toppidrett håndball på idrettslinjen på KKG. Tre av spillerne er aktuelle for yngre landslag.

De spiller på fire arenaer: G18 Region, 3. divisjon menn, 2. divisjon menn og G18 Lerøy (serie for de 16 beste lagene i Norge).