Stortalentet flyttet til sørlandstrener

GRIMSTAD: Varmblodshoppa Got You B.R. vet ennå ikke hva det vil si å tape et travløp. Den toppstammede 4-åringen innledet seiersrekken i november i fjor, og avsluttet året da hun tok sin fjerde strake seier i et V75-løp på Momarken i romjula. Got You B.R. er eid av Risør-mannen Jørn Amundsen og har frem til helgen som var vært trent av Marius Høitomt.

Nå er hoppa imidlertid flyttet til den dyktige sørlandstreneren Johan Kringeland Eriksen, og 23-åringen har dermed fått et særdeles spennende kort for de pengestinne årgangsløpene utover i sesongen.

- Dette er veldig spennende! Det er sjelden man får en slik hest i trening. Samtidig stilles det jo nå enda større forventninger til min jobb, men det liker jeg. Målet er å vinne Hoppederby, uttaler en offensiv trener.

Hoppederbyet er det største løpet en fire år gammel norskfødt hoppe kan vinne, og går av stabelen på Bjerke Travbane i september. Nå blir den videre matchingen lagt opp med dette storløpet for øyet.

- Jeg vil bygge Got You B.R. litt opp fremover. Hun har fått tøffe løp selv om hun har vunnet lett. Jeg ser for meg en start i februar, og deretter et løp i måneden en tid fremover, forteller Kringeland Eriksen som er ydmyk over å få sjansen til å trene et slikt stortalent.

- Jørn Amundsen fortalte meg at han liker å være med i stallen og å få være med i et miljø. Det er det lettere å få til når hesten er kommet hit, påpeker 23-åringen, nå med en av landets beste 4-årshopper på stallen.