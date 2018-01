Tekno Odin til veterinær etter sjokktap

STAVANGER: I sin tredje start etter langt skadeavbrekk var den sørlandske stjernetraveren Tekno Odin gjort til megafavoritt i tirsdagens første løp på Forus Travbane.

Tjomsland-traveren hentet raskt inn sitt tillegg, men viste tidlig at ikke alt var som det skulle. Da kusken forsøkte et angrep med storfavoritten inn mot den siste svingen, fikk han ikke de svarene han ønsket. Tekno Odin forble i baktroppen og kom i mål på en skuffende sjetteplass.

I timene etter løpet kunne Tjomsland berolige med at det høyst sannsynlig ikke er den gamle seneskjedeskaden som er årsaken til prestasjonen, men spekulerer i at den krevende banen var fellende for Tekno Odin.

- Han har vist seg sårbar under lignende baneforhold tidligere da han har en løpsteknikk som ikke kommer til sin rett når han ikke får optimalt feste, forteller Tjomsland onsdag formiddag.

- Mest sannsynlig pådro Tekno Odin seg en liten krysslammelse, han løp seg muskulært stiv. Han slet allerede etter 400-500 meter. Nå skal han til full veterinærsjekk hos Ole Einar Sem (en av landets ledende veterinærer på hest, red.anm) torsdag. Det viser igjen hvor små marginer det er snakk om i toppidretten, fastslår Øystein Tjomsland.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende: