Det Store Ribbeløpet i Kvadraturen blir stadig større

KRISTIANSAND: En romjulsdag i 2014 finner en rastløs sjel på Eg ut at han må ha seg en luftetur. Bymarka er flittig brukt, en perfekt bakgård for en som liker å stabbe rundt på steinskiene når det er snø nok, eller rett og slett løpe Bymarka rundt – en klassiker.

Men i alle fall – Egsmannen tenker med seg selv, hva med å løpe alle gatene i Kvadraturen på kryss og tvers? Så gøy det vil se ut på Strava med et GPS-spor som ser ut som den ruta svoren på ei ribbe. Som tenkt så gjort. Det gikk ikke helt opp, imidlertid – for han endte ikke opp ved bensinstasjonen i Elvegata/Tordenskjoldsgate, der han startet. Hmm.. Litt tankearbeid, og ny rute neste år. Han løp alene dette året, for løpekompisen var opptatt med et utendørs sykkelprosjekt mellom jul og nyttår, så året etter ble turen lagt til 1. januar.

Kristine Slemdahl

I versjon 2 av Ribbeløpet var vi da blitt to, og vi hadde lagt inn Strandpromenaden. Da gikk ruta opp, og vi kunne avslutte opp Tordenskjoldsgate og ende opp der vi startet. Flott tur hadde vi, og vi skravlet og funderte mens vi løp. Dette må jo kunne bli et opplegg for flere. Få folk ut for å løpe. Sammen. Helt perfekt å starte det nye året med en artig løpetur, sosialt og en fin måte å se hele byen vår på. Første nyttårsdag er en god dag å gjøre dette på, for trafikken er minimal i sentrum. Og igjen ble tanke til handling, for året etter la min gode venn ut et Facebook-arrangement som blir likt og delt. Ikke så mange melder sin ankomst, men vi ble nesten 35 deltakere. Over all forventning!

Kristine Slemdahl

Så, i år – 2018 er det ganske mange flere som både melder interesse og sier at de skal komme. En hel flokk møter opp utenfor Rolfs Elektro i Elvegata. Tellinger underveis estimerer et sted rundt 60 deltakere. Dette er jo utrolig gøy! Det er folk fra Løpeklubben, Triathlonklubben, Vågsbygd Runners og mange andre. Tempoet annonseres moderat, men det er visst et relativt begrep... Det blir litt spredning allerede etter første gate er forsert. Men det er greit.

Espen Slemdahl

Vi starter med å løpe Elvegata ned, og så bare ta alle gatene som ender mot Baneheia først, og så alle gatene mellom Otra og havna etterpå. Siste strekket er da fra Jernbanetomta til Fergefjellet. Noen drar opp tempoet mot slutten, så strekket blir stort fra de første til de siste er i ”mål”. Alle får en kopp varm gløgg da de kommer i mål, som verten vår hadde ordnet på morgenen, i en stor thermocontainer fra Sivilforsvaret. Det smakte himmelsk!

Vi takker alle som stilte opp og bidro med godt humør og tilstedeværelse! Og et godt nytt løpeår. Nå vet dere hva dere skal neste år, første nyttårsdag mellom 12 og 14.