Kristiansand-skater imponerte i Paris

– Det var moro å få prøve seg på et internasjonalt nivå, smiler Malene Svanaasen.

Hun har utmerket seg som et skatetalent litt utenom det vanlige, og det sier sitt om deltakelsen i Paris, at hun ikke selv meldte seg på, men ble invitert til å delta.

Hun forteller at hun ble invitert via Instagram.

– Der er det noen som har fulgt med og likt det hun har gjort, forteller pappa John Svanaasen.

Godt over hundre ungdommer fra hele Europa var med i konkurransen i Paris. Malene endte ut som nummer fem i jenteklassen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Jeg har aldri møtt tøffere konkurranse noen gang, sier hun.

Fikk møte idolet

I Paris fikk Malene møte sitt store idol, Keet.

Maj

– Hun har vært et forbilde helt siden jeg fant ut hvem hun er. Hun er ett år eldre enn meg og kul så det holder, så fra henne er det mye å lære, sier Malene.

– Det var stas å konkurrere med og mot henne. Hvis jeg øver og øver enda mer, så kan det være at jeg en dag kan hevde meg i konkurransen med henne, sier Malene.

De som kjenner Malene kan fortelle at er det noe som kjennetegner henne, er det nettopp at hun trener mye.

Startet da hun var åtte

– Nesten hver eneste dag er hun på plass i skateparken, sier Andreas Widerøe, daglig leder ved Vision Skatepark, som i alle år har vært Malenes store tumleplass.

Etter at Blå Kors Kristiansand overtok driften av hallen i fjor, er det blitt brukt mye tid på å ruste opp hele hallen. Det har fungert som et fluepapir på ungdommen, og når vi treffer Malene, er det klart for en egen treningsøkt for jenter, hvor opp mot 20 jenter er med.

Malene startet å skate da hun var åtte år, og deltok tidlig i ulike konkurranser, mange av em med svært godt resultat. Under fjorårets NM i Trondheim hentet hun hjem to gullmedaljer, i Bowl og Street, hvor man i øvelsen skal gjøre tricks i en park som skal forestille urbane strøk. Man hoppe utfor trapper, glir på rekkverk og gjør andre tricks på flat mark eller utfor kanter. I Bowl har man to minutter på seg til å utføre flest mulig tricks med best mulig stil.

Neste ut for Malene blir en konkurranse i Larvik, og deretter NM i Tasta i Stavanger 28.–30. juni. I august arrangeres Mandal Open lørdag 3. august.