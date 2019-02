SKIEN: Glans Tider viste tidlig lovende takter og vant sitt debutløp for et snaut år siden. Siden har utfordringene stått i kø for den nå fem år gamle hingsten, men etter nytt år har det virkelig løsnet for den flotte hingsten som trenes av Jenny Thygesen på Sørlandets Travpark.

Mandag kveld tok Glans Tider sin andre strake seier da han innfridde sitt favorittskap sammen med sin faste kuskemakker Lars Anvar Kolle på Klosterskogen.

– Glans Tider går fortsatt og bremser litt i løpene, det er vel en blanding av urutine og hingstenykker. Hvis han slipper opp håndbremsen, kommer det til å gå fort. Jeg ser lyst på fremtiden, fastslo Thygesen med et smil etter at seieren var sikret.

Glans Tider travet 1.34,4/2100 meter. Hesten eies av Birger Krusche Pedersen fra Kristiansand.