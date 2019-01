Kristiansander med oppsiktsvekkende fremgang

KRISTIANSAND: Marius Buestad – merk deg navnet. Etter at broren for et par år siden inspirerte ham til å starte med triatlon, har denne unge triatleten hatt en eksplosiv utvikling. Han har allerede hevdet seg nasjonalt med flere topp ti-plasseringer i norgesmesterskap for elite.

I høst gjennomførte han også sin første internasjonale konkurranse. Da ble han nummer 21 av 1200 deltakere i såkalt halv Ironman i Irland, under ganske utfordrende forhold.

Heldigvis, kan vi kanskje si, meldte han overgang til Norge. Marius er nemlig halvt dansk.

Alle som har trent, eller trener, vet at det er morsommere å trene sammen med andre. Marius trekker fram et godt treningsmiljø med spesielt to kompiser, der de presser hverandre og har det gøy sammen.

Hva er hans langsiktige mål? Og – hør hans beste tips til hvordan du løser skiftesonen mest effektivt. Intervjuet med Marius finner du i episode to av podkasten Skiftesonen på Apple Podcasts, iTunes, Spotify og Facebook/Instagram. Vi kommer også inn på Tricup, et månedlig sosialt arrangement i regi av Kristiansand Triathlon.