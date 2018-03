Jublet for triumf i Sirdal Fristil

SIRDAL: Dette rennet, som går i fristil, er lillebroren til Sirdal Skimaraton som er i klassisk stilart. Med snaut hundre påmeldinger ble det livlig på den raske 10 km renntraseen, som går i Flatstøldalen. Denne dagen var den velbrukte turtrasé kun preppet for fristil og løypene som ble preppet kvelden før hadde hatt hele natten på å herde seg.

Solen skinte en del på renndagen og det hjalp på, for vinden kunne ikke bestemme seg. Den var lett bris over store deler, men i målområdet kom det frist bris innimellom og det merkes.

Lars Vagle

På herresiden gikk seieren til Espen Berget foran Oskar Kvalbein, som var hakk i hæl. Frida Haugstad tok seieren i dameklassen og en lite minutt bak kom Ana Delfi Strand inn.

Aldersspekteret er stort i dette rennet. Fra snaut ti år til 60 år. Et viktig mål med rennet er å friste flere skiløpere til å ta opp skøyting. Spesielt mosjonister er det fokus på å få over på skøyteski. Det er også spesielt fokus på å få med voksne, for barn skøyter mye mens voksne som ikke vokste opp med skøyting er mer vanskelige å få over på fristil-turer og renn. Det er en stor overvekt på klassisk stilart i Norge.

Når Sirdal Skimaraton arrangeres på lørdagen og fristilrennet på søndagen, blir det en hard helg. Er det noen som går begge deler? Ja, i år var det en god del som gikk begge rennene denne helgen. Det er tøft gjort av deltakerne.

Vi er spente på hvordan det går fremover med fristil og satser på en økning!

