Norge vs. USA: Store forskjeller

BLOGG: Etter å ha vært i New York fire ganger det siste året har jeg reflektert mye over hva som er annerledes «over there».

Vi ser spesielt i de nordiske landene at det er veldig populært å bygge muskler, løfte tungt eller å ha fokus på generell folkehelse. Kanskje jeg bommer helt nå, men det er i alle fall min opplevelse!

I New York har man en stor masse som vil være medlem på et senter, bare fordi det er kult. De drar gjerne på trening, men gjør ikke så mye ut av seg. Det har faktisk hendt at jeg har sett folk på trening som sitter på mobiltelefonen fra de kommer til de går. Og jeg har en følelse på at da går de hjem og sier de har trent, selv om de egentlig ikke har gjort annet enn å bare sitte der. Det har jeg heldigvis ikke sett i Norge.

Mikal Mian

Statusjag

I New York handler det nok for mange om å være medlem av et senter fordi det gir status. Størstedelen av dem som trener ønsker kun å delta på gruppe-timer fordi de orker ikke tenke selv på hvilke øvelser de skal gjøre.

Det nye i New York nå er at man kan kjøpe noe som heter ”class-pass”. Det fungerer slik at man kan delta på alle gruppetimene i hele byen og det betyr ikke noe hvilket gym du er tilknyttet til. Man får da friheten til å velge mellom de mangfoldige gruppetimene i hele byen. Kanskje det kunne vært noe vi i Norge skulle benyttet oss av?

Det finnes også en del som benytter seg av personlig trener, men fra det jeg har hørt og sett, er det mest utbredt i det homofile miljøet. Menn/gutter ønsker å trene med en modell fra Instagram, framfor å trene alene. Dette gjelder ikke alle, men faktisk oftere enn man tror. Altså har de ikke den samme intensjonen med en personlig trener som vi har her i Norge.

Trevor Foster

I New York har de også mange kule konsepter. Blant annet er treningssenteret jeg trener på i ei gammel kirke. Senteret heter Limelight Fitness, og er verd å besøke hvis du skal reise til «The Big Apple». Jeg skulle likt å se domkirken i Kristiansand bli gjort om til et treningssenter!

Intravenøs næring

Fra kule konsepter til litt mindre kule konsepter: Jeg nevnte tidligere at new yorkere er veldig opptatt av å holde på trender og det folk ønsker. Det nye nå er at folk etter trening kan benytte seg av næring – intravenøst. I stedet for at de spiser mat, kan de etter endt treningsøkt sitte med en nål i armen i to timer, hvor de får påfyll av vitaminer og mineraler som visstnok skal forkorte restitusjonstida, og føre til bedre helse og velvære.

Trevor Foster

De har også begynt med noe som heter cryotherapy, som er en maskin man skal stå inni. Her blir temperaturen satt ned til minst 100 minusgrader, og her skal man stå i tre minutter. Dette mener de du kan gjøre hver dag, og vil gjøre at du restituerer bedre etter trening. Det er litt det samme som når vi legger is på ankelen hvis man har tråkket over. Forskjellen her er at formålet å fryse ned hele kroppen så du restituerer fortere. Hvor bra dette er å gjøre flere ganger i uka, kan vi diskutere en annen gang. Jeg er skeptisk!

Amerikanerne er også opptatt av ”quick fix”. Det nye nå er å investere i et stort apparat, rettere sagt; en seng kundene skal ligge på. Man får en ”pad” plassert over magen som skal gi deg kontraksjoner i magemusklene, tilsvarende 25 000 sit ups. Altså kan du ligge å slappe av i 30 minutter, mens maskinen angivelig fikser six pack for deg.

Se video av denne «padden» her:

Vi sier ofte at amerikanerne ligger foran oss på mange plan, men jeg synes at de tar noen skritt tilbake hvis de velger å benytte seg av, og anbefale, apparater som dette til kundene sine.

Big business

Gymeierne i New York tenker trender, og ikke nødvendigvis hva som gir folk sunne og gode resultater. Det de tenker på er hvordan de kan selge mest mulig og hvordan de kan tjene mest mulig – i et hardt marked – nettopp fordi flertallet er så uvitende, og ønsker minste motstands vei når det kommer til å få resultater.

Mikal Mian

På de fleste sentrene i New York har man kjøleskap med ferdig preppet mat som kundene har inkludert i medlemskapet, eller kan kjøpe med seg på veien ut. Dette er noe jeg vet vi allerede har av tilbud i Norge, og noe jeg personlig synes er en god idé.

De har også juice bars hvor de lager proteinshakes som kundene kan ta med deg i hånden på vei ut. Dette er kanskje noe som hadde vært helt genialt å gjøre i Norge, og jeg er sikker på det er noen som har det allerede. Min drøm er å få servert en sjokolade/banan-milkshake med peanøttsmør etter trening.

I New York florerer det av mat rundt hvert hjørne. Det er så lett tilgjengelig. Alt fra vegetar, organisk mat til McDonalds, italiensk, kinesisk og biffrestauranter mm. I storbyene i Norge har vi vel litt av det samme tilbudene. I tillegg skiller det heller ikke så mye i pris – da New York er generelt en dyr by å reise til.

Dette innlegget er basert på mine opplevelser, men med god hjelp fra folk som driver treningssenter og markedsføring av fitness-industrien i New York.

Privat

Jeg har reflektert mye når jeg har skrevet dette innlegget, og jeg må si at jeg er stolt av å bo i et land som Norge. Jeg opplever at flertallet er villige til å jobbe hardt over tid for å få gode resultater, vi tenker fornuftig og vet at løsningen ikke er maskiner og vitaminer intravenøst for å komme i form.

Vi tenker sunnhet og folkehelse framfor minste motstands vei. Det må vi fortsette med!

