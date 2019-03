Malin Berås nådde milepæl

SKIEN: Etter en lang karriere innen ponnitravet kvitterte Malin Berås ut lisens på å kjøre og ri stor hest i 2005, og i 2008 tok 30-åringen fra Tveit sin første seier. Hesten het New Legend og seieren ble tatt på hjemmebanen Sørlandets Travpark, i det slagne felt var blant annet søster Madelen Berås.

Fakta: Kvinnelige kusker/ryttere med minst 100 seire i Norge Kristine Kvasnes 486 Liv Pedersen 339 Siv Emilie Løvvold 289 Berit Tveter Alm 211 Liv Haslie 192 Johanne Ulrica Øveraasen 159 Ragnhild Sveen 150 Line Gundersen 142 Ragnhild Bjørnbeth 133 Amanda Robertsen 133 Veronika Bugge 122 Liss-Karin Sandvik 101 Stine Marlen Bendiksen 101 Malin Berås 100 Med forbehold om feil.

Lynkarriere

Karrieren tok raskt fart, og i 2011 og 2012 opplevde Malin sine beste år som montérytter. Henholdsvis 28 og 26 seire på bare drøyt 80 starter per sesong er knallsterke tall, og 89-modellen skaffet seg raskt et navn som en av Nordens beste i salen. Mange av seirene disse to toppsesongene ble tatt med Berås' egen Limerick, en hest som sto Tveit-rytteren svært nær.

25. september i fjor tok 30-åringen sin 99. seier, også da med en egeneid hest, Superfly Effe. Jakten på milepælen var for alvor i gang, men til tross for flere gode ritt har det vært stang ut de siste månedene for den dyktige sørlendingen. Torsdag kveld skulle det endelig lykkes; på Klosterskogen red Malin Berås varmblodshesten Lucky inn til knapp seier. Rytterprestasjonen var sterk, hesten så ut til å gå mot tap midt på oppløpet, men den kommende jubilanten brukte all sin rutine på å få Lucky til å kontre ut favoritten Jolanta.

– Veldig stolt!

– I dag måtte jeg virkelig ri med hodet, og ikke bare slippe på. Jeg hadde spart ørehetta til slutt, og den gikk av ganske få meter før mål. Jeg tror det var den som reddet oss, fortalte Berås i seiersintervjuet etter løpet, før hun la til.

– Jeg er veldig stolt over å ha klart seier nummer 100!

Med torsdagens seier ble Malin Berås den 14. kvinnelige kusken/rytteren i Norge som passere milepælen med 100 seire i karrieren.

Berås vant med dette også den uhøytidelige duellen med sin far, Arild. Han jakter fortsatt sin 200. seier. Nå gjenstår å se om han må iføre seg Borat-drakta...