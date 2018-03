Våg-spillere på jentelandslaget

KRISTIANSAND: Det gror godt i de yngre rekker i IK Våg. Mange spillere og lag hevder seg godt både regionalt og nasjonalt. Emma Lindal (15) og Martine Kårigstad Andersen (15) imponerte under Bylagsturneringen i Stavanger og ble tatt ut på samling med 02-landslaget 19.-25. mars.

Bylagsturneringen er NM for regionslag og Emma og Martine var ikke eneste Våg-jenter som var med her. Veriana Veliqi og Thea Fjelde Olsen (målvakt) hevdet seg også godt i turneringen.

Emma Lindal ble kåret til turneringens beste linjespiller og ble tatt ut på All Star Team.

Martine Kårigstad Andersen ble kåret til finalens beste spiller etter blant annet å ha bidratt med ni scoringer.

– Bylaget var en suksess! sprudler Emma og legger til:

– Vi vant jo! Det var helt fantastisk Det var kjempegøy å spille på lag med nye folk, vi ble skikkelig sveiset sammen på bare én helg. Det var en utrolig opplevelse.

Martine Kårigstad Andersen sier at det var kjempegøy å spille på Bylaget. – Trenerne Anita Bergsvik og Endre B. Fintland la opp til offensiv 3:2:1-taktikk som vi fulgte gjennom hele turneringen. Dette stresset de andre lagene. Finalen mot Oslo ble superjevn og gikk til ekstraomganger. Her tok vi kommandoen og dro i land seieren 29-26, sier Martine fornøyd og understreker:

–Det var en stort å bli norgesmester, det er en opplevelse jeg aldri kommer til glemme.

Jentelandslaget med spillere født 2002/03 er nylig satt i gang med Tore Johannessen (Tertnes) og Tonje Larsen (Flint) som trenere. Emma og Martine har deltatt på begge samlingene landslaget har gjennomført så langt.

Emma og Martine forteller at det betyr mye å bli tatt ut på samling.

–Jeg blir veldig stolt. Det er noe jeg har jobbet hardt for i mange år, sier Emma.

– Det er et klart mål for meg å være med i diskusjonen om å representere Norge. Det at jeg blir tatt ut på samling viser at jeg holder et høyt nivå og de gode treningene i Våg har bidratt til det, sier Martine.

Jentelandslaget har ikke spilt landskamper ennå. Den første testen kommer under European Open i Gøteborg i juni. Der håper både Emma og Martine å få mulighet til å spille for Norge.

–Målet mitt er å bli best. Jeg trener veldig hardt for å oppnå målene mine og prøver å ta små steg hele tiden, sier Martine.

På landslagssamlingen i Skien gjennomførte jentene 11 økter, alle av to timers varighet. Det gikk mest i håndballøkter, men også styrke og løp.

– Det er utrolig gøy og lærerikt å trene med de beste i landet. Vi har to treningsøkter hver dag, ellers består tiden av å spise, restitusjon og ha det artig sosialt på kveldene. Det er utrolig gøy å bli kjent med nye spillere fra andre klubber som har samme interesse som meg, poengterer Martine.

I løpet av et år er det flest hverdager og det er på hverdagene jobben må gjøres. Treningsarbeidet som legges ned i klubb er viktig for å kunne være rustet og klar for spill på et landslag. Emma og Martine kan ikke få fullrost treningsmiljøet i IK Våg.

– Å være spiller i Våg er helt fantastisk, jeg kunne ikke vært på et bedre lag, sier Emma og gir ros til trener Kai Corrigan.

- Det er Kai som er hovedårsaken til det gode miljøet vi har i Våg. Det hadde ikke vært det samme uten ham.

Martine skryter også av treneren sin:

– Det er ingen tvil om at Kai Corrigan har betydd enormt mye når det gjelder utviklingen vi har hatt. Vi er heldige som har en trener som har så mye håndballkunnskap og som bruker så mye tid på oss.

- Jeg opplever at det jobbes godt i Våg på tvers av lagene. Spillere hospiterer på tvers av årskullene og dette sikrer bredde og fremgang for mange spillere. Jeg er veldig fornøyd med treningshverdagen min. Gode treninger over tid gir oss mulighet til å utvikle oss, konkluderer Martine.

