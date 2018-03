Medaljedryss til Agder i svømme-NM

BÆRUM: Agder stilte totalt med 38 utøvere, inkludert svømmere for klubber utenfor Agder. Bærumsvømmerne ble suverent Norges beste klubb, mens Team Sør som denne gang bestod av svømmere fra Mandal SK (MSK), Kristiansand Svømmeallianse (KSA) og Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) kom på 5. plass i klubbsammendraget. Totalt gav samarbeidet tre gull, to sølv og seks bronse til de lokale svømmerne.

Malene Rypestøl imponerte

Malene Rypestøl fra Team Sør/VSLK ble en av mesterskapets store profiler med tre individuelle gull, en sølv og to bronsemedaljer. Kun Susann Bjørnsen, OL-svømmer fra London, kom høyere på medaljestatistikken.

Malene gjorde kort prosess med flere av kretsrekordene. Hun startet med å slette Sissel Andersens 21 år gammel seniorkretsrekord på 800 fri da hun tok gull på tiden 8.39,07. Hun vant 400 fri på ny seniorkretsrekord med tiden 4.12,14. Dette var femte beste prestasjon i mesterskapet med 804 poeng. Endres ikke kravene vesentlig, er Malene klar for seniorlandslaget også neste sesong.

Malene vant i tillegg 50 rygg på 28.00, tok sølv på 200 rygg på ny seniorkretsrekord med 2.14,10 og bronse på 200 fri og 200 medley. Et imponerende mesterskap av 17-åringen som på stevnets siste dag satte nok en seniorkretsrekord da hun svømte ryggetappen 4*100 medley stafett med tiden 1.00,56.

Nilsen og Aateigen med medaljer

Team Sør fikk ytterligere tre individuelle medaljer i norgesmesterskapet. Mandals Tone Harkmark Nilsen (20) imponerte med sølv på 100 rygg (1.03,12) og 50 rygg (29,61) og Søgnes Dennis Aateigen (17) tok bronse på 400 medley (4.29,45). Tone var også i finalen på 100 bryst og 100 medley og Dennis svømte finale på 1500 fri og 200 rygg.

Høyt nivå i stafett

Team Sør hadde flere lag i finaleheatet på stafettene. De to beste prestasjonene 4*200 fri damer og 4*50 fri mix ble belønnet med bronsemedaljer. På 4*200 fri damer svømte Malene Rypestøl (2.02,96), Flekkefjords Dina Svege (2.07,67), Tone Harkmark Nilsen (2.09,99) og Grimstad-jenta Nora Næssen (2.05,80). Mixlaget på 4*50 fri bestod av Mandals Bernt Marcus Seyffarth (22,93), Søgne-gutten Johannes Hope (23,17), Malene Rypestøl (25,52) og Tone Harkmark Nilsen (26,05). Strålende etapper av alle og bronsemedaljene er et synlig resultat på at samarbeid lønner seg.

Carla Troner

Varodd svømmeklubb stilte med like mange stafettlag som Team Sør i stevnet, og viser en god bredde med sine juniorsvømmere. Beste resultat for klubben var 11. plass for 4*100 fri damer.

Flere seniorer med gode resultater

Det er et mål for Agder Svømmekrets å beholde svømmerne våre til de blir seniorer. Det er i dag kun to aktive seniorer som trener på Agder mens resten har flyttet utenbys for å utvikle seg og/eller studere. Per i dag er det kun Mandal svømmeklubb som har seniorer i NM-troppen ved Tone Harkmark Nilsen og Bernt Marcus Seyffarth. Bernt Marcus er 29 år og et strålende bevis på at en svømmer kan utvikle seg over mange år. Han satt igjen ny seniorkretsrekord på 100 fri på førsteetappen på 4*100 fri med tiden 50.48 og var i finalen på 50 fri, 100 fri og 50 bryst.

Risørjenta Tuva Tronstad (20) svømmer for Lambertseter og kom til finale på 200 rygg og 100 butterfly. Hun svømte førsteetappen på et av stafettlagene til Lambertseter og fikk med seg en bronsemedalje hjem. Arendal-jenta Renate Knutsen (21) svømmer for Bergen Svømme Club og var i finalen på 50 og 100 fri. Sara Stoebner (20) fra Kristiansand og Torbjørn Udjus (25) fra Grimstad svømmer for Oslo Idrettslag. Begge fikk bronsestafettmedaljer på stafett og Sara var også i finalen på 100 rygg. Mandals Aamund Westermoen (20) svømmer for Trondhjems Svømme- og Livredningsklub og hans beste resultat ble 200 butterfly hvor han ble nr. 10.