16. oktober fikk jeg spørsmål om jeg ville med på World Strongest Team under 105 kilo i Ukraina 3. desember. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å konkurrere mer i år, ettersom jeg har slitt med småskader gjennom kontinuerlige oppkjøringer siden mars. Men det ble for fristende, og 18. oktober sa jeg ja.

Det fristet ekstra siden de andre utøverne på laget var John Emil Westby, Bjørnar Kvernstuen og Christer Bakken Larsen. Vi er fire gode utøvere, og lekte litt med tanken om en mulig pallplass. Så kom forespørselen om jeg ville med på World Strongest Deadlifter under 105 kilo 2. desember. Jeg sa først nei, siden jeg ikke har fått trent markløft optimalt i år på grunn av skade. Men de andre på laget mente at jeg burde med på den, så jeg sa ja til å løfte markløft også. Dette er normalt min sterkeste øvelse.

Trente mye hjemme

Det var liten tid til å trene inn øvelsene, vi hadde bare fem-seks uker på å forberede oss. Heldigvis var vi alle i god form, og derfor trente stort sett på øvelsene som skulle være på konkurransen. Kristiansand Strongman Team har i høst stått uten lokaler. Heldigvis har jeg noe strongmanutstyr hjemme som jeg kunne trene på, blant annet dumperdekk, hantler, Apollon’s axle og stein.

Dette måtte jeg trene utendørs, med unntak av stein, som jeg har i kjelleren. Det var ikke bare fryd, minusgradene kom, og etter hvert snøen også, så det krevde mye vilje for å gjennomføre disse øktene ute da. Jeg har heldigvis hatt med meg min samboer Maiken Sundt og min bror Jon Einar Haugland på noe av opptreningen til konkurransen.

Krevende reise

Vi reiste natt til fredag (1. desember), og var ikke i Ukraina før lørdag morgen etter nær 30 timer på reisefot. Innveiing var lørdag formiddag, vi klarte alle vekt-grensen på 106 kilo. Etterpå var det et måltid og så forberedelser til markløft for Christer og jeg. Vi følte oss dårlig i form begge to etter den lange reisen, som innebar lite mat og lite søvn. Men da vi kom frem til konkurransen, merket jeg at adrenalinet kom, jeg hadde ofret så mye for å konkurrere her.

Da vi varmet opp, merket jeg at det begynte å krampe seg i beina, men det var lite å gjøre med det. Vi fikk beskjed om at vi skulle løfte straks, så vi løftet ikke så mye mer på oppvarming, men det gikk 40 minutter før vi skulle ut å løfte, og det var litt for lenge.

Klarte pers

Første løftet mitt var 300 kilo (kvalifiseringsvekt). Det gikk lett opp, men jeg kjente en stikkende smerte i baksiden av låret, jeg var nok blitt for kald. Christer bommet på 300 kilo, han har løftet dette flere ganger på trening, men kroppen var kald og tom. Neste løftet mitt var 320 kilo, dette gikk greit, men jeg merket at jeg hadde fått en ruptur (liten rift i muskel) i baksiden av låret. Jeg vurderte å gi meg, men så muligheten til å klare pallplass, så jeg gikk på 340 kilo, som ville bli personlig rekord.

Det gikk også opp, så jeg tenkte å ta siste løftet mitt på 350 kilo, men de andre utøverne datt av én etter én. Det var kun Jiri Tkadlcik fra Tsjekkia og jeg igjen nå. Han er innehaver av verdensrekorden på 375 kilo. Jeg hadde sikret meg andreplass, så da ville jeg ikke utsette meg for unødvendig skade på et løft til, siden jeg ikke regnet med å kunne slå ham.

Han endte med 382 kilo som ble ny verdensrekord. Og jeg endte med sølv i World Ultimate Strongman Deadlift Championship 2017 under 105. Veldig godt fornøyd med egen prestasjon her.

Dag to. Kroppen var sliten og baksiden av låret mitt var ikke bra, men her følte jeg at jeg måtte gjøre det jeg kunne for laget uansett.

World Team Ultimate Strongman Championship:

Øvelser:

Øvelse 1: Fire utøvere

Medley, Time limit 120 sekunder

Yokerace 20m 380kg (Bjørnar), Wheelbarrow 20m 800kg (John Emil), Tireflip 5 flip 360kg (Svein Erik), carpull 2500kg (Christer).

Denne øvelsen gikk bra for oss alle

Øvelse 2: Tre utøvere

Apollon’s axle 130 kg, max rep, time limit 180 sekunder

Her gjorde vi også en god jobb, men jeg måtte hive inn håndkleet etter denne øvelsen, pga skaden i bakside lår som var blitt betraktelig mye verre.

Øvelse 3: Tre utøvere

Frontbøy med Apollon’s axle 200 kg, max reps, time limit 180sec

Dette var en tung øvelse, og vi endte med bare to repetisjoner, men flere lag ble stående med null repetisjoner her, så det var likevel bare to lag som hadde bedre på denne øvelsen.

Øvelse 4: Tre utøvere

Hantelserie 70 kg,80 kg,90 kg,100 kg, max reps, time limit 180 sekunder

Vi gjorde det bra her, ble kun slått av Ukraina, som var overlegne her.

Øvelse 5: Tre utøvere

Stein 160 kg, høyde 125cm. Max reps, time limit 180 sekunder

Vi lå på 3. plass før siste øvelse, men kun et og et halvt poeng bak 2.plass, så her visste vi at det kunne være mulig å klatre til 2. plass om alt klaffet. Og det gjorde det, vi fikk de poengene vi trengte for å komme oss opp på andreplass.