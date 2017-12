Blir daglig leder i Bjaavann Golfklubb

KRISTIANSAND: – Bjaavann Golfklubb er en meget spennende klubb med et stort potensial. Klubben er i fin utvikling og jeg skal gi alt for at trenden fortsetter, sier Robert Hansen.

Robert er innfødt sørlending og trådte sine barnesko på Møvik i Vågsbygd. Han har vært golfer siden 1998 og spiller tidvis anstendig golf med snaut 12 i handikap.

Etter endt siviløkonomutdanning i 1988 startet han som selger i IT-bransjen, men etter kort tid var gründeren i gang med eget selskap. Det ble etter hvert flere selskaper i bl.a. Stockholm og Marbella, men i 2006 solgte han seg ut og ble med som prosjektleder i oppstarten av Allkopis webbutikk.

Golf siden 2006

Etter det har det vært golf for Robert.

Han dro til Florida og gikk et drøyt års tid på Golf Academy of America i Orlando hvor han tok en Associate Degree i Golf Complex Operations and Management med spesialisering innen Golf Management og Turneringsadministrasjon.

Tilbake i gamlelandet jobbet han en periode med salg og installasjon av kunstgress til golfbaner.

I tre år fra 2011 var han daglig leder på Østmarka Golfklubb utenfor Oslo, en klubb litt større enn Bjaavann, med totalansvar for klubbdrift, proshop og golfkro. Han har også jobbet som turneringsansvarlig på Haga Golfklubb i Bærum og var på Lofoten Links som golfansvarlig inntil i fjor.

Samtidig (2013-2015) videreutdannet han seg ved flere kurs i golf management ved The Club Managers Association of Europe (CMAE) i Skottland.

Gleder seg til oppstart

Som tidligere fotballspiller i IK Våg, er Robert generelt sportsinteressert med forkjærlighet for engelsk fotball (Manchester City supporter i 45 år).

Daglig leder jobben er en 80 prosent stilling med ulik arbeidsbelastning gjennom året. I sesongen blir trykket selvsagt mye større enn vinterstid. Det takler Robert, som for øvrig er single, uten barn.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og håper på et nært og godt samarbeid både med styret, ansatte, alle utvalg, «skogen» av frivillige og hele medlemsmassen. Dette blir både moro og ikke minst utfordrende, sier han.