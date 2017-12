Første trenerjobb for Roger Risholt

ARENDAL: - Dette blir min første trenerjobb, men jeg har jo lang erfaring med å ta ut lag, smiler den tidligere toppspilleren Roger Risholt. som både har A-landslagskamper og eliteserie-erfaring som spiller på CV-en.

I 2017 har han vært Eurosports ekspertkommentator i OBOS-ligaen, og engasjementet i Arendal Fotball åpner for at han kan fortsette i den rollen.

- Jeg har lyst til å bidra til utviklingen av lokale spillere i Arendal. Samtidig er jeg glad for å ha fått med meg Kjell Inge og Eigil som både kjenner lokalfotballen bedre enn meg og som bidrar til at vi blir et team rundt de unge spillerne, sier Risholt.

Rød tråd

Han ser også frem til å samarbeide tett med Mattias Andersson og Øyvind Dalseth, slik at det blir en rød tråd i hvordan juniorlag, rekruttlag og A-laget trener. Målet er at unge spillere som kommer opp på seniornivå skal være best mulig forberedt på spillmønster, rolleforståelse og den overordnede fotballfilosofien i Arendal Fotball.

Eigil Gylland gleder seg til å samarbeide med Risholt.

- Jeg har kjent Roger siden han var en ung og lovende spiller lokalt. Nå blir det moro å samarbeide om å få frem lokale talenter. Vi må bli bedre på dette området enn vi har vært, sier Eigil Gylland, som innrømmer at han egentlig hadde tenkt å ta pause fra fotballen i 2018.

- Men da jeg var ønsket med i et trenerteam rundt juniorlaget sammen med Roger, så følte jeg at det var så spennende at jeg sa ja, sier han.

Også den gamle storscoreren Kjell Inge Askeland blir med i trenerteamet. Han har vært vikartrener for G19-gruppen i høst i Arve Selands sykefravær, og også han ser frem til å samarbeide med Risholt og Gylland. Askeland har også gått inn i sportslig utvalg i klubben og skal ha et særlig ansvar for å følge opp juniorgruppen i klubbens langsiktige sportslige satsing.

Åpne treninger

Juniorlaget vil ha noen åpne treninger frem til jul, før det er oppstart med ordinære treninger etter nyttår.

- Vårt mål er å skape den beste treningsarenaen i regionen for de mest motiverte og talentfulle spillerne. Samtidig må vi skape et attraktivt miljø både sportslig og sosialt, slik at vi holder på talentene og bidrar til at de får frem potensialet sitt i byens egen klubb, sier Roger Risholt.