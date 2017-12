Ingen stopper Sørlandets store seiersmaskin

KRISTIANSAND: Ble kampen om tittelen som mestseirende travhest i Norge 2017 avgjort på Sørlandets Travpark søndag kveld? Ida Beathe Olsen (21), stallansatt hos Øystein Tjomsland, tok nok en gang vel vare på sjansen bak seiersmaskinen El Viktor og sørget for den svarte hingstens 16.(!) seier inneværende år. En mektig prestasjon!

Nå er det kun Kari Anne Knutsens Wayne Brogård (14 seiere) som kan utfordre i tittelkampen. Knutsens hest er behandlet, og sikter mot to starter nærmere jul.

- Det ble perfekt i dag! For å være helt ærlig, så prøver jeg å blokke presset fra omgivelsene litt ute, jeg vet selv at dersom jeg leser for mye og fokuserer for mye på det blir jeg så nervøs. Jeg konsentrerer meg bedre når det nærmer seg løpet. Jeg var mye mer nervøs første gang jeg skulle kjøre ham, i det løpet så jeg hva han virkelig er laget av, fortalte en gledesstrålende Ida Beathe Olsen etter å ha sikret sin andre seier på like mange forsøk i kuskesetet bak El Viktor. El Viktor travet 1.28,7/2180 meter.

Tekno Odin nummer to i comebacket

Stor spenning knyttet det seg til superstjernen Tekno Odins comeback i løpsbanen etter langt skadeavbrekk. Øystein Tjomsland ga sin superhest et avventende løp i rygger, og til tross for en voldsom avslutning nedover oppløpet holdt det "bare" til en andreplass for den 10-faldige millionæren.

Spensten i steget var likevel som i glansdagene og borger for at Tekno Odin har mye ugjort i løpsbanen. Tjomsland, som går mot et nytt championat på hjemmebane, var svært tilfreds med supertraveren.

- Tekno Odin var fin, og kjentes grei ut nå etter løpet. Han hadde stor fart i mål slik jeg ønsket. Han tok noen tak inn på oppløpet som kan han gjøre når han er på topp, han var ordentlig ivrig. Det ble veldig langt frem da vi fikk en litt dårlig rygg underveis. Jeg ville ikke kjøre ham trøtt, så jeg hadde kjørt akkurat likt igjen. Han hadde voldsom fart de siste 150 meterne, så jeg var veldig fornøyd med at han kunne ha den speeden til slutt. Det var deilig å ha ham tilbake, så nå får vi bare håpe at han er hel og frisk i uka som kommer, sa Tjomsland til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Tekno Odin travet 1.24,1/2180 meter.

Seiret med Tinas Odin

Søgne-treneren sikret seg ytterligere en triumf på hjemmebane da kapable, men usikre Tinas Odin leverte en strålende opphenting etter galopp i nest siste sving.

- Han tapte mye på galoppen i nest siste sving så da var jeg ikke veldig optimistisk, men han satte opp en veldig fart ned den siste langsiden og jeg fikk opp litt håp inn på oppløpet. Galoppen var bare fantestreker, det handler om urutine, kunne Tjomsland berette etter at Tinas Odin travet 1.31,3/2160 meter.

Ny Eriksen-dobbel

Grimstad-trener Johan Kringeland Eriksen fortsetter sin imponerende sesong. Søndag noterte han seg for en ny dobbel, den ene seierne ble tatt med egentrente Årdals Blesa. Vinnertiden ble 1.29,9/2160 meter.

- Jeg kjørte til direkte og fikk overta teten, og da ble det egentlig veldig greit. Jeg fikk min hest mer på bittet da Eikronja kom opp på utsiden inn mot siste sving så da ble jeg egentlig mer optimistisk, Årdals Blesa går litt i sin egen verden når hun går alene foran, kunne 23-åringen fortelle etter løpet.

Kringeland Eriksen serverte også Per Otto Aagres stortalent Fabian B.R. et perfekt løpsopplegg i rygger, og 4-åringen svarte med å spurte inn til sikker seier på 1.14,5a/1609 meter.

- Løpsopplegget ble akkurat slik man kunne drømme om i dag, det kunne ikke bli bedre. Hesten var rolig og fin i dag, jeg var veldig fornøyd med ham, sa Aagre etter løpet.

- Jeg synes hesten leverte et fint løp, han vant med krefter spart. Dette er en veldig fin hest som har fremtiden foran seg, mente seierskusken.

Fulgte opp med ny triumf

Familien Isaksen fra Kristiansand leverer svært gode resultater på sine hester om dagen. Forrige helgs V75-seier med Whatsoflying S.S. ble fulgt opp med seier på hjemmebane søndag for Make My Day T.J.

- Han har trent veldig fint lenge, men har ikke vist noe i løp før i dag. Vi har ventet på denne her, smilte Jan-Erik Isaksen etter løpet.

- Sist kjørte jeg offensivt mot mye bedre hester enn det han møtte i dag, da ble han trøtt til slutt. I dag fikk vi et veldig fint løp og kunne spare speeden til den siste halve runden og han avgjorde veldig enkelt, fortalte kusk Vidar Tjomsland i seiersintervjuet.

Make My Day T.J. vant på 1.17,1a/2140 meter.

Imponerte på Jarlsberg

Sørlandsseiere ble det også på Jarlsberg Travbane fredag. Stall Jonas fra Risør, med Jørn Amundsen i spissen, har et svært spennende talent i tre år gamle Got You B.R. Fredagens seier var den toppstammede hoppas tredje strake seier, og hoppa, som ble kusket av Eirik Høitomt, vet fortsatt ikke hvordan det føles å tape et travløp. Vinnertiden ble sterke 1.16,4a/2100 meter, ny rekord for hesten. Også Tveit-hesten Osen Expressa forble ubeseiret etter fredagens start. Hoppa til Rune og Ludvig Jensen tok karrierens andre strake seier da hun sammen med trener Jan Roar Mjølnerød vant på 1.33,0/2100 meter.