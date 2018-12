16-åring med proffkontrakt i Jerv

GRIMSTAD: Tobias fylte nettopp 16 år, men han har trent med A-laget gjennom hele 2018. Han har langt fra gjort seg bort og har tatt store steg gjennom 2018. Tobias har vist at om man er god nok, er man gammel nok. Og at han er en av våre "egne" fra Grimstad by, er veldig bra.

Tobias sier følgende:

– Som Grimstad-gutt er det å kunne få muligheten her i Jerv stort for meg. Jeg har stor tro på Jerv som klubb og ser på dette som en perfekt mulighet for meg til å kunne utvikle meg videre som fotballspiller og person. Dette er et viktig steg for meg på veien mot min store drøm om å bli utenlandsproff.

– Ambisjoner i løpet av disse årene er at jeg skal etablere meg i klubben og at vi fortsetter å etablere oss i norsk toppfotball. I tillegg vil jeg i mine år prøve å få til et opprykk til eliteserien og prøve å komme inn på landslaget."

Det blir med andre ord meget spennende å følge denne unge gutten vokse seg stor i gult og blått. Tobias skal bekle draktnummer 16 og blir å se på Levermyr de kommende tre årene.