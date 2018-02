Randesund-trio på rundens lag

BODØ: Randesund G18 spilte ny runde i Lerøyserien denne helgen. De var i Bodø og spilte mot Bodø, Herkules og Ski. Første kamp var mot Bodø. Til pause var det jevnt, 9-9. Det var bra forsvarsspill, men mye bom fremover. I andre omgang ble forsvarsspillet enda bedre og skuddene satt der de skulle. Dette resulterte i en klar timålsseier, 24-14.

William Gjermundnes ble toppscorer med sju mål og ble kåret til Randesund sin beste.

Kamp nummer to var mot Herkules. Her ledet Randesund 9-8 til pause og ledet i store deler av andre omgang med tre mål. Men noen rotete minutter gjør at Herkules fikk kontakt på 17-17, og da lagleder til Randesund sendte en mann for mye på banen etter time out, ble det vanskelig.

Randesund tapte kampen 18-20. Igjen var det strålende forsvarsspill og for mye bom fremover. Med normal uttelling på skuddene hadde det blitt seier i denne kampen. Men det har blitt en litt lei tendens at motstandernes målvakt blir kåret til banens beste.

Mot Herkules ble William Gjermundnes igjen toppscorer med sju mål og kåret til Randesund sin beste. Han mente selv at det var målvakt Markus Nilsen som var lagets beste og valgte å gi prisen videre til ham. Fin gest av en ung og lovende spiller som i begynnelsen av mars igjen skal på landslagssamling med 00-laget.

I siste kamp møtte Randesund Ski. Ski er et meget bra lag og tre av guttene spiller fast på Follo i 1. divisjon. Og for første gang stilte de med alle sine beste i Lerøyserien. Randesund fikk en dårlig start og lå tidlig under 1-6. Men de gav seg ikke og kjempet og sloss hele veien. Til pause stod det 14-10 til Ski. Randesund fortsatte det gode spillet i andre omgang og stresset Ski hele veien. Med tre minutter igjen stod det 24-23 til Ski. Her stod kampen og vippet og med marginer med på slutten kunne det blitt poeng. Men det endte med nok et tomålstap, denne gang 25-27.

Anders Mørch Tryfoss ble toppscorer med seks mål og kåret til Randesund sin beste.

Det ble også kåret rundens lag etter kampene i Bodø og her fikk Randesund med hele tre spillere: Eric Nicolay Jensen, William Gjermundnes og Markus Nilsen.

I det store og det hele er Randesund veldig fornøyd med helgen. De viser igjen at de holder nivået til de beste lagene. En klar seier og to tomålstap bekrefter det. Så i stedet for å irritere seg over knepne tap så velger de å ha fokus på at de har hatt en veldig god utvikling og spiller jevnt med de andre lagene i Lerøyserien. Og det er dette som er viktig. Å få justert seg mot de beste lagene slik at man vet hva man må fortsette å jobbe med. Mot Bækkelaget, Haslum, Ski og Herkules har det vært skikkelig fight hele veien selv om det har endt med knepne tap.

Neste runde er i Drammen om tre uker. Da venter Nærbø, Sandefjord og Konnerud. Om Randesund fortsetter den gode utviklingen, kan de fort plukke med seg nye poeng.