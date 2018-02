Surt ettmålstap for KIF

SKI: – Det er en kamp vi absolutt skulle ha vunnet, sier en skuffet Sebastian Schultz Hansen, sjumålsscorer og kåret til KIFs beste spiller, og fortsetter:

– Vi hadde såpass gode sjanser, derfor er det utrolig surt at vi ikke greide å slå Follo på målstreken. Det var angrepsspillet vårt som sviktet - og kynismen, det at vi ikke klarer å bygge videre på tomålsledelsen midtveis i 2. omgang.

Så nær

Det var østlendingene som kom best i gang. Kampens første KIF-scoring lot vente på seg. Først etter nesten 10 minutter fikk Øyvind Frigstad hull på byllen. Da var stillingen 4-1 til hjemmelaget, men sørlendingene hengte seg på. Første omgang endte 11-8 til hjemmelaget. Etter hvilen startet Kristian Malerød Larsen opphentingen med redusering 11-9. Jesper Brekke Hansen la på til 11-10 fra venstrekant. Et distanseskudd fra Kristian Nordvik Thyssen sørget for KIFs første utligning 11-11, mens Simen Gården Aanjesen førte KIF opp i ledelsen, 13-14. Alt før ti minutter var omme.

Midtveis i omgangen skaffet Malerød Larsen en tomålsluke, 16-18. Herfra og ut hadde kristiansanderne en ypperlig mulighet til å stikke ifra. Isteden er det Follo som fant veien til nettmaskene. – Vi gjorde noen uheldige grep og slapp Follo inn i kampen igjen, forteller KIF-kaptein Adin Sehovic.

Drøye ti minutter igjen av kampen var det igjen jevnspilt, 19-19, etter scoring av Frigstad. Men hjemmelaget var på offensiven og da tre minutter gjenstod, hadde de en tremålsluke, 24-21. Men minuttet etter hadde KIF knepet inn forspranget med to mål, 24-23. Før siste spilleminutt tok KIF timeout.

Så skjedde det de veldig mye på en gang. Først fikk Sindre Rosseland Sørli marsjordre etter rødt kort for ufrivillig ha fått en albue i ansiktet på en motspiller og med allerede to gule på samvittigheten, deretter brente KIF to avgjørende sjanser. Follo vant 24-23.

Skade på skade

Sesongen har vært et sammenhengende skademareritt for kristiansandslaget. I forrige kamp mot Charlottenlund brakk ØIF-forsterkning David André Rui armen. I helgas oppgjør på Østlandet måtte Erlend Årstein Hansen tilbringe mesteparten av sisteomgangen i garderoben. - Jeg stod i forsvar og skulle hjelpe sidemannen da en Follo-spiller i angrep stupte inn og vi skallet, forteller strekspilleren.

Begge gikk ned for telling, og for Årstein Hansen var kampen over. Han er kraftig forslått etter sammenstøtet, men håper det ikke har medført hjernerystelse (som tidligere i sesongen) og brukket nese. For motspiller Benjamin Hallgren, Follos toppscorer med syv mål, endte det trolig med brukket nese.

Får det tøft fremover

Preben Nilsen ledet KIF sammen med Svenn-Erik Medhus. Etter justeringer synes han de klarte å snu kampbildet. - Det var et godt forsvar og god lagmoral, men taktisk i angrep misset vi. Mange av satsingene ble for halvveis, lyder hans oppsummering av helgas oppgjør på Østlandet.

I tillegg til Schultz Hansen som KIFs bestemann, vil han også fremheve strekspiller Malerød Larsens innsats og Nordvik Thyssen i backrekken. Etter trenerbytte og to seire var det duket for ny optimisme i KIF-leieren. Lørdagens tap gjør at KIF igjen er på feil side av nedrykksstreken. Neste utfordrer er Runar Sandefjord, suveren serieleder. - Det blir tøft, men vi må gå inn for å forbedre spillet, få bedre flyt. Vi går alltid for å vinne, sier KIF-treneren.

KOMMENDE SERIEKAMP: KIF-Runar Sandefjord, lørdag 10. februar, kl. 18, Gimlehallen.