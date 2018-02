Prisdryss til Agder-dommere

LYNGDAL: Til stor jubel fra over 100 meddommer ble Marius Lien (23) fra Otra IL denne lørdagen tildelt pokalen som årets dommer i Agder Fotballkrets.

Lien tok store steg forrige sesong, men likevel kom aldri prøvekampen i OBOS som mange nok forventet.

Før jul ble det imidlertid klart at han for 2018 er fast inne som dommer på det nest øverste nivået i norsk herrefotball.

– Det er visst veldig lenge siden noen har rykket opp til dette nivået uten prøvekamp først. Første kampen kommer til å bli veldig spennende, for jeg har jo ikke fått kjent på nivået, sier Marius Lien.

Gode treningskamper

Heldigvis betyr steget videre for Otra-dommeren at han også får tilgang til gode treningskamper, slik at det ikke er helt ukjent mark han beveger seg inn på:

– Jeg har fått både kampen mellom OBOS-lag og mellom OBOS- og eliteserielag. Dermed vet jeg litt mer hva jeg går til. Men, ikke mer enn at spenningen inn mot første kamp vil være stor. Hjertet kommer til å banke litt ekstra da.

Stolt over pris

For de fleste var det innlysende at Lien skulle bli årets dommer i Agder. Det var det ikke for hovedpersonen selv.

– Man tar ikke slike ting på forskudd. Samtidig er det jo alltid gøy å vinne en pris. Det at man blir lagt merke til for det man har gjort.

Han følger dermed i fotsporene til Tore Hansen, som er kretsens ubestridte toppdommer med sin stadig økende status som både eliteseriedommer og FIFA-dommer.

– Det har vært veldig viktig for meg å se Tore lykkes slik han har gjort. Det har gitt meg troen, og viser at de i kretsen som jobber med dommerutvikling vet hva de holder på med, sier Lien.

Flere prisvinnere

Lien var ikke den eneste dommeren som ble satt pris på under dommersamlingen i Lyngdal. Også i år ble det kåret to prisvinnere som årets assistentdommere.

Kristoffer Gullhav fra Imås fikk i 2017 to prøvekamper i eliteserien, og har ny fast kommet inn på dette nivået. Steffen Abrahamsen fra Randesund IL har også tatt et stort steg som assistentdommer, og er nå klar for OBOS-ligaen.

Årets rekrutteringsdommer ble Javi Martens fra Øyestad IF, en ung dommer som nå er autorisert som kretsdommer, og som har tatt store steg hele veien i sin dommerkarriere så langt.

Siste prisen som ble delt ut var årets breddedommer. Denne gis til en dommer som over tid har bidratt positivt som dommer, både med sin innsats på banen og innad i dommermiljøet. Her var det Bjørn Bilstad fra IK Grane som ble hentet fra og mottok pokalen.

I tillegg fikk Zyad Qashua fra Mandalskameratene Spareskillingbanksens utviklingsstipend på 2000 kroner.