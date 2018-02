Sykkelkarusellen legges ned

KRISTIANSAND: – Vi hadde en diskusjon og et telefonmøte om Sykkelkarusellens videre fremtid. Vi får ikke tak i folk til å drive. Det er synd og trist å legge Sykkelkarusellen ned. Men det er vanskelig å fortsette slik det er nå. Sykkelutvalget har derfor fattet beslutning om nedleggelse, sier Steinar Vigsnes, som nå gir seg som styreleder.

Kan det bli aktuelt med Sykkelkarusellen i fremtiden? – Det kan være, og det håper alle aktive syklister på Sørlandet på. Men vi er avhengige av at noen drar lasset, og at frivillige melder seg til dugnad. Vi har spurt veldig mange, og nå har det gått to uker siden årsmøtet uten at noen har villet ta på seg de ledige vervene.

Sykkelutvalget la ut følgende skriv på Facebook etter onsdagens møte:

«Det var med tungt hjerte at sykkelutvalget i Vest-Agder bedriftsidrettskrets onsdag kveld tok beslutningen om nedleggelse.

Vi håper det populære og tradisjonsrike arrangementet snart kan gjenoppstå. Vest-Agder Bedriftsidrettskrets har i 34 år arrangert sykkelritt på onsdager. Sykkelkarusellen har vært et fast møtepunkt og høydepunkt for hobbysyklister og mosjonister på alle nivåer i regionen, nesten hver onsdag i sykkelsesongen. De siste årene har det i gjennomsnitt vært 60-70 syklister på hvert ritt.

Sykkelkarusellen har utelukkende vært drevet på dugnad. Sykkelutvalget har tatt seg av det administrative og mye av det praktiske, mens alle deltakerne selv er medarrangør på ett ritt i året. Hele modellen til bedriftsidretten bygger på frivillighet og at syklistene bidrar på dugnad. Vi i sykkelutvalget synes det er virkelig trist at dette tilbudet nå forsvinner, og vi vet det kommer til å sårt savnet. Men vi ser ingen annen løsning, ettersom vi ikke klarer å finne noen til å ta over stafettpinnen.

Vårt håp er at savnet blir så stort hos noen at de vil plukke opp tråden allerede neste år. Det er mangelen på en ny leder og ett nytt utvalgsmedlem som er den direkte årsaken til at vi nå legger ned. Men det henger også sammen med utfordringer knyttet til nye og strengere forskrifter om sykkelritt på veg.

Det stilles blant annet krav om formell opplæring av de som skal være vakter. Det er også strengere krav til merking og skilting. Dette går på bruk av godkjente skilt, samt krav om kursing for å ha myndighet til å kunne utplassere disse. Disse nye rammebetingelser skal sørge for syklistenes trygghet og vi ønsker å følge dem. Men det er åpenbart at det er mer krevende å arrangere ritt med de nye forskriftene. De forutsetter større innsats fra frivillige og vil trolig gi noe høyere deltakeravgift.

På årsmøtet i sykkelkarusellen den 24. januar 2018 gjorde det sittende utvalget det klart at et nytt utvalg må på plass for at sykkelkarusellen skal drives videre. Vi satte fristen til 7. februar for å få dette på plass. Det har ikke meldt seg frivillige som er motivert for å bruke tid på å føre sykkelkarusellen videre, og det sittende utvalget ser ingen annen utvei enn å legge ned sykkelkarusellen fra og med 2018-sesongen. Vi takker alle deltakere og arrangører som har bidratt til å skape mye sykkelglede og god helse i alle disse årene.

Hilsen sykkelutvalget: Steinar Vigsnes (leder), Lene Røstad, Kenneth Bjørnevik, Christian Wulff og Frode Lomeland.»