Mandal Travklubbs etterlengtede triumf

KRISTIANSAND: Mandal Travklubb bestemte seg i 2016 for å kjøpe inn en egen hest for å rekruttere nye eiere til travsporten. Valget falt på da to år gamle Holen Storm, og travklubbens egen Grethe Cecilie Skaar fikk ansvaret for å trene frem andelshesten. Lørdag stod jubelen i taket da Holen Storm på sterkt vis holdt unna for konkurrentene og tok karrierens første seier. Skaar var selv på jobb i restauranten i Travparken, og jubelen da hesten krysset mållinjen kunne sannsynligvis høres nesten til Gran Canaria, der mange av andelseierne fulgte løpet på TV-skjermen.

– Dette er helt sinnsykt! Vi startet opp andelslaget for å prøve og få rekrutteringen opp, og vi er nå til sammen 15 medeiere i hesten. Det er ekstra gøy å lykkes når man er så mange sammen om dette, fortalte Skaar sprudlende etter løpet til stor jubel fra hjemmepublikummet.

Også kusk Tom Erik Solberg var godt fornøyd etter at seieren var sikret.

– Jeg hadde tro på Holen Storm i dag, men han er ikke så lett å vinne med. Han liker å spare seg litt, men kommer til å bli en bra hest når han skjønner hva travløp går ut på, mente dagens mestseirende kusk med tre triumfer.

Holen Storm travet 1.30,7/2160 meter.