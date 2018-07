Randesund vant verdens største håndballturnering

GØTEBORG: Første cuptriumf for Randesunds 01-årgang var Ulzburg cup i Tyskland, dernest fulgte Peter Wessel Cup og nå altså Partille Cup i Gøteborg.

Sistnevnte er verdens største håndballturnering med lag fra 41 forskjellige nasjoner. Turneringen foregår i Gøteborg på utendørs kunstgressbaner.

Det er tredje gangen dette laget fra Randesund deltar i turneringen. Klubben deltok med tre lag, et lag i J16-klassen og to lag i J18-klassen.

Lave forventninger

Forventningene våre til å nå veldig langt i turneringen var heller små, da disse jentene er første års jenter 18 spillere og vi i utgangspunktet bare var åtte spillere. Vi har supplert med spillere fra jenter 16-laget underveis. Jentene er altså ett og to år yngre enn de fleste lagene vi møter.

I pulja hadde vi tre lag fra Sverige, ett lag fra Norge , ett lag fra Italia og ett lag fra Belgia. Etter ett tap og fem seire endte vi på 2. plass i pulja og møtte dermed vinneren fra en annen pulje i første sluttspillkamp.

Bodø HK ventet på andre halvdel og her viste Randesund-jentene fort at de taklet både varmen og spillet bedre. Kampen endte 22-10.

RP IF fra Linköping, som vant turneringen i fjor, var neste lag ut. Jentene hadde en fantastisk bra kamp og regelrett knuste de regjerende mesterne med 15-9.

Eneste norske finalelag

Da gjenstod det kun én kamp før finalen og jentene hadde bestemt seg for at den finaleplassen skulle de ha! I semifinalen var det Lugi fra Lund i Sverige som stod for tur. Dette ble en tett og jevn kamp, og ved kampslutt stod det 17-15 i Randesunds favør.

Med kun to timer til finalestart var det bare å få i seg noe mat, ta en kald dusj og få seg litt hvile . I finalen ventet Skanderborg HK fra Danmark. Randesund tok tidlig ledelsen, som de holdt på hele veien og stillingen endte 22-17. Dermed kunne jentene og trener Sverre Bleie kunne endelig slippe jubelen løs.

Av 18 finaler på både jente- og guttesiden var det kun ett lag fra Norge som var med, nemlig Randesund IL J18.

Landslagsduo

EOC , European Open Championship for landslag født 2002, ble arrangert samtidig i Gøteborg. Her fikk vi følge Mina Gregersen og Camilla Hennig-Olsen som er spillere på Randesund og Norge.

Mina Gregersen var kaptein og toppscorer for Norge under turneringen. Og både Mina og Camilla var avgjørende i flere kamper. Norge endte på 10. plass i turneringen. Mina ble igjen etter landslagsturnering og fikk med seg både semifinalen og finalen i Partille Cup.