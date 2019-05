UTØVERBLOGG: Høsten 2018 fikk jeg meg trener og ble med på Team Marcio Adriani her i Rio. Laget besto av en topp trener og gode utøvere som var perfekt å trene med og måle seg opp mot. Høstens mål var å slå to av mine argeste konkurrenter i minst én konkurranse. Jeg visste det kunne bli vanskelig, men ville prøve.

Jeg hadde en overraskende bratt utviklingskurve etter at jeg fikk trener og endte opp med å slå de utvalgte konkurrentene mine i flere konkurranser den høsten, og nådde dermed målet. I tillegg avsluttet jeg året med å bli sammenlagtvinner av statsmesterskapet i Rio.

Jeg hadde noen måneder i Norge på juleferie uten mye padling før jeg dro tilbake og startet treningen for fullt igjen på nyåret.

Aloha Spirit

For en tid tilbake padlet jeg sesongens første konkurranse, “Aloha Spirit”. Dette er Brasils største vannsportfestival, som også er gyldig som en etappe av “Paddle League”, de engasjerer seg i ulike konkurranser over hele verden. Det var derfor høyt nivå på utøverne og det var deltakere fra flere land. Det var min første konkurranse blant de aller beste på et profesjonelt nivå, ikke bare i Rio men i hele Brasil. Det er sterke konkurrenter!

Inspirert av verdenstreeren

I tillegg var også flere av de beste padlerne fra øvrige land i Sør-Amerika representert. Samt amerikanske Fiona Wylde, som er ranket som nummer tre på verdensrankingen. Hun en stor inspirasjon for oss nykommere! Jeg klarte målene jeg hadde satt meg og var fornøyd med det. Fantastisk konkurranse, god vibe, idrettsglede og inspirasjon fra jentene som padler så det suser på verdensbasis. Det ga bare mer motivasjon til å reise hjem etter helgen og trene mer.

Aloha Spirit

Ellers gikk første runde av statsmesterskapet av stabelen for et par uker siden. Det var mye vind og bølger, så det ble en slitsom konkurranse som jeg veldig fornøyd gikk av med seieren i.

Euro Tour

I sommer har jeg lyst å få til et par etapper av Euro Tour SUP. En tour som går over hele Europa med ulike konkurranser i ulike land. Her vil jeg møte de aller beste padlerne i verden. Pallplasser kan bli vanskelig men dette vil gi meg en unik konkurranseerfaring. Jeg har sett meg ut noen som kan være mulig å delta i, såfremt jeg klarer å få inn tilstrekkelig sponsorstøtte.

