Fikk premie på skikarusell-avslutning

KRISTIANSAND: Årsavslutningen for Skikarusellen ble avholdt mandag på Spicheren treningssenter. Antall deltakere som har fullført karusellen er på 36 denne sesongen mot 45 i forrige sesong. Alle som var med, ble premiert med ei lue, enten grå eller rød, som det står Skikarusellen på.

Terminlista har i sesongen 2018/2019 vært satt opp med til sammen 12 renn, inkludert fire rulleskirenn på banen på Kongsgård før nyttår, og åtte skirenn fra januar og utover.

Jon S. Viervang tar over som leder for Jan Magne Strandberg. Men Jan Magne vil fortsatt være å se på arrangementene.

Sverre Larsen

Jon S. Viervang ønsker å benytte skianlegget på Sandrip kommende sesong. Der kan man produsere egen snø. Han foreslår at deltakerne går to runder i løypa der, og at man kan velge mellom fristil og klassisk. Jon har hatt møter med kretsen, og han vil at deltakerne enten har tidtaking med startnummer, eller kan bruke brikker. Det ser ut til at man velger tirsdager som renndag.

Sverre Larsen

Harald Bjelland (79)

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hva er dine beste minner fra sesongen?

– Det er mange gode, men det vi husker best er at det kom nok snø til at vi kunne velge løype. Skikarusellen gjorde sitt eget valg. Jeg har holdt meg i form.

Synes du opplegget var godt?

– Ja, det var kjempebra! Jan Magne Strandberg og hans team har gjort en formidabel jobb, også denne sesongen.