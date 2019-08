Pirates til Danmark

KRISTIANSAND: Pirates skal sende Gutter 15, Gutter 17 og senior menn til Danmark. I tillegg har klubben fått lov til å sende jentelag til Danmark fra det norske forbundet. Klubben har opplevd vekst den siste tiden og endelig fått på plass et jentelag og mange nye spillere generelt i klubben.

Det er ikke er så mange basketballklubber igjen på Sørlandet , og det er en av grunnene til at Pirates skal spille i Danmark, for å kunne gi sine medlemmer flere kamper i løpet av sesongen. Spillere fra Sørlandet har gjerne trent mye og godt, men ofte manglet kamperfaring i møte med spillere fra andre deler av landet.

Pirates-lagene skal fortsatt spille i regional liga her hjemme, men klubben ønsker på sikt at dette tilbudet gjør at vi får flere basketspillere på Sørlandet som fortsetter lenger og å styrke ligaen her hjemme ved å gi dette tilbudet til sine medlemmer. Kristiansand Pirates har i flere år dominert på den regionale herresiden og har et uttrykt ønske om å komme seg opp i toppligaen i Norge igjen, om klubben finner samarbeidspartnere som er samfunnsengasjerte og moderne.

Styreleder Anthony Collins og nestleder Vuk Milanovic har jobbet for basketinteresserte i Kristiansand i mange år, og det er gjennom deres engasjement og pågangsmot at klubben nå har kommet på rett kjøl økonomisk og at den vokser igjen.

Skoleprosjekter

Klubben har begynt med skoleprosjekter, og lanserer snart sitt prosjekt «Pirates på skolen» som skal gå på barneskolene nå til høsten. Her har klubben fått støtte fra det norske basketballforbundet til å drive prosjektet. Kristiansand Pirates har i alle år vært en viktig arena for barn og unge i byen, og spesielt hatt en viktig rolle i integrering og sosialt arbeid da klubben har tatt imot mange innvandrere og barn fra ressurssvake hjem. Dette ser klubben på som noe positivt da det tyder på at det er et billig idrettstilbud.

Dette til tross for at det er flere år siden klubben har hatt sponsorer, og i stedet drevet driften gjennom dugnader, kontingenter og sparing. Nå er klubben på utkikk etter sponsorer og styret kommer til å jobbe med å skaffe dette slik at basketen kan fortsette med å være en arena for alle her i Kristiansand.