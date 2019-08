Gulljentene fortsatte feiringen

KRISTIANSAND: Sju av spillerne som vant det historiske gullet i 19-årsklassen i Danmark for drøyt to uker siden, var med da tre nye seriepoeng ble sikret på Kristiansand stadion. Urædd/Pors, som tok sesongens første seier forrige helg, ble etter hvert ingen målestokk for hjemmelaget.

Dermed skiller fortsatt bare målforskjellen Sandefjord og Gimletroll i kampen om retten til å spille opprykkskvalifisering i oktober. Begge lag har 25 poeng på 12 kamper, og har nå ei luke på seks poeng – og én kamp til gode – på Eik Tønsberg.

Nettopp Eik er Gimletrolls neste motstander, og en gylden anledning til å hekte de hvite og svarte av i opprykkskampen én gang for alle. Men da må kristiansanderne være påkoblet fra første minutt, noe de ikke var i søndagens kamp mot Urædd/Pors.

Det var bortelaget som styrte spillet i åpningsminuttene, uten at det ble farligheter av det. Da Ingrid Olsen sendte Gimletroll i ledelsen etter ti minutter, handlet det mer og mer om vertskapet, og vi fikk roet ned etter en rotete åpning. Samme Olsen hadde muligheter til å plusse på målkontoen, før June Tønnesland Johansen gjorde nettopp det med en fin avslutning fra skrått hold fire minutter før pause.

Etter at to store sjanser ble misbrukt i åpningsminuttene av andre omgang, mistet Gimletroll grepet om begivenhetene igjen, og gjestene var toneangivende i lange perioder. Likevel var det hjemmelaget som produserte de største mulighetene på raske overganger, og på en av disse satte toppscorer Ingrid Olsen inn 3–0.

Rogalendingen har nå scoret 20 mål på 12 seriekamper, og er på god vei mot å sikre seg toppscorertittelen i 2. divisjon. Urædd/Pors svarte umiddelbart med redusering på en av sine få muligheter, men i jakten på ytterligere mål blottla telemarkingene seg bakover på banen. June Tønnesland Johansen fikk æren av å trille ballen i åpent mål til 4–1 etter herlig forarbeid av Emma Sannæs Kristiansen og Jelena Tanaskovic, og både Tanaskovic og Stine Wahlin Hansen hadde store muligheter til å øke ledelsen ytterligere i sluttminuttene.

Vi spilte tidvis mye langt, men klarte utover i kampen å variere angrepsmetodene våre mer. Særlig høyresiden fungerte godt, og triangelet Miriam Reinhardsen/Wahlin Hansen/Tønnesland Johansen lyktes bra sammen.

Dessverre ble vi litt for feige uten ball, og litt passive når motstander hadde kula. Men vi lyktes godt med å kontre når de sto høyt. Dette ble kanskje en litt «typisk Gimletroll-kamp», hvor vi skapte masse sjanser og vant fullt fortjent, men der vi også hadde mye å gå på i alle faser av spillet.

For Muniya Halvåg var dette siste kamp i Gimletroll-trøya – i hvert fall for denne gang. 23-åringen reiser tilbake til Stavern for å gå siste året på politihøyskolen der.

– Det er trist at Gimletroll og lagvenninnene ikke lenger skal være en del av hverdagen min. Det er en utrolig god og fin gjeng! Men hvem vet, plutselig spiller jeg med Gimletroll på brystet igjen, sier Halvåg, som har 74 A-kamper for klubben.

Den tidligere Donn-spilleren var fornøyd med avskjedskampen søndag:

– Alt i alt var det en gøy og bra kamp! Det var små perioder hvor vi slapp motstanderne mer inn i kampen, men ellers hadde vi god kontroll, sier hun.

Samtidig debuterte 16 år gamle Lena Solheim etter overgangen fra Vindbjart. Venndølen gikk rett inn i midtforsvaret etter at kaptein Charlotte Haddeland meldte overgang til 1. divisjonsklubben Hønefoss tidligere i sommer.

Solheim løste oppgaven med bravur, og var en av banens beste aktører.

– Det var veldig gøy, og ekstra moro at vi vant, sa Solheim etter kampen.

Hun fikk prøve Gimletroll-drakta allerede før hun meldte overgang, ettersom hun var med som gjestespiller i Dana Cup. En bedre start i en ny klubb kunne hun ikke ønsket seg.

– Jeg hadde en fantastisk opplevelse, med masse fine folk. Alle tok meg godt imot og det urolig gøy å vinne, sa hun til Gimletrolls eget Dana Cup-magasin etter triumfen i Hjørring.