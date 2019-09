Bakken tomålsscorer for Vindbjart 2

VENNESLA: Etter et klart tap mot Torridal sist, ble det en like fortjent seier mot et av de andre topplagene nå, med 5–2-seier mot Tobienborg.

Keeper Halvor Homme skal ha mesteparten av æren for seieren, etter flere gode redninger i første omgang, kronet med å fange et straffespark nede i hjørnet i fast grep. I motsatt ende strevde Berry Gerezgi med å komme forbi backen sin, men André Bakken var på rett plass etter innlegg fra andre siden og lagde 1–0 like etter straffesparket, hans første mål for andrelaget. På overtid fikk endelig Berry lurt oppasserne sine med en frekk cornervariant sammen med Saman Bye Rostami. Gunnar Loland satte til slutt ballen sikkert i mål fra kort hold.

Jørgen Steinsholt lagde 3–0 etter assist fra Gunnar før gjestene reduserte umiddelbart, men utover i omgangen var det ingen tvil om hvor poengene havnet. Saman kom rett inn fra benken, og driblet fem-seks mann før han skåret sitt første Vindbjart-mål. André satte sitt andre like etter, etter at Kjetil Myrvold satte opp et fint veggspill.

Tobienborg rakk en redusering ti minutter før slutt, men kom til kort i kveld og ble også forbigått på tabellen. Vi klatret samtidig forbi Torridal, og ligger nå på andreplass i 5. divisjon avd. 2 med 28 poeng på 15 kamper. Med fem kamper igjen er det hard kamp om andreplassen bak Giv Akt, som gir kvalifisering til opprykk.

Debutant i kveld var Sander Coldal, første 2003-modell på dette nivået, og han klarte seg meget bra på venstre kant.

