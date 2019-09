Solbygg-jubel etter opprykk

KRISTIANSAND: Selv om det gjenstår én seriekamp (mot Øvrebø 26. september), er det allerede klart at Solbygg har vunnet årets 6. divisjon i Vest-Agder. Laget har spilt 17 kamper, vunnet 14, spilt to uavgjort og tapt én. Målforskjellen er 60-19. Etter siste seriekamp er det duket for to kretsfinaler. Klubben har valgt å bruke flest mulig lokale spillere slik at vi kan bygge opp et lag som på sikt skal opp i 4 divisjon.

Noen forsterkninger har vi fått utenfra, inkludert spillere som har spilt sammen med Saltzburg-proff Erling Braut Haaland fra Bryne.

Mandagens oppgjør mot Christianssand FK på Stadion var et lokalderby og ble sett av rundt 100 tilskuere som fikk topp underholdning med flotte prestasjoner og fine mål. Resultatet ble 5-1 etter Solbygg-scoringer av Jonar André Karlsen (2), Frantz Andresen, Brede Halvorsenog Jiyan Habas.

Kadar Sahane