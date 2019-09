Sørlendinger til VM i distanseridning

Tidlig tirsdags morgen startet ferden med destinasjon Pisa. Pisa i Italia, byen med det skjeve tårnet. Og det stemmer, tårnet er faktisk skjevt, og et særdeles yndet selfie-objekt. Det færre vet om Pisa, er at vest for byen ligger en stor nasjonalpark kalt San Rossore. San Rossore er kjent for sin vakre natur og nydelige sand dyner ut mot Middelhavet. Svære furuskoger, elver og små innsjøer sørger for et rikt dyreliv, og området er også kjent for nydelige solnedganger. Midt i parken finner du en svær lysning – og midt i det hele er en diger veddeløpsbane. «Ippodromo San Rossore» er et velkjent sted blant hestefolk i Italia. Men at fem hester fra det lille landet Norge helt i nord, er på vei til denne naturskjønne parken, er heller ukjent.

For lenge siden satt det noen unge jenter fra Sørlandet og drømte om hest. Drømte om og en dag kunne konkurrere. Og tenk å kunne ri med det norske flagget på brystet!

Onsdag 18. september blir dette virkelighet for fem juniorer, fire av dem fra Sørlandet. Tidlig onsdag morgen 18. september kommer de til å stå opp i grålysningen for å gjøre hestene klar. VM for juniorer/unge ryttere i distanse, San Rossore i Pisa, Italia! Det er blitt virkelighet! Det norske flagget vaier for disse jentene. De er klare. Hestene er klare. 120 km i San Rossore’s vakre natur står for tur.

Reisen startet allerede 10. september for hestene. Det er en lang reise fra sør i Norge og helt til Pisa, midt i Italia. Og med hester i transporten, må man ta hensyn, og det fører til flere stopp og overnattinger på vei ned. Torsdag ventes hestene å ankomme Pisa.

Lena A. M. Grude

Hestenes ultra-maraton

VM i distanse. Hva er distanse egentlig? Kort fortalt kan man kanskje kalle distanseritt for hestenes ultra-maraton. Alle distanseritt starter med en veterinærkontroll. Hestene blir sjekket, puls blir målt, dehydrering, tarmlyder, generell allmenntilstand – alt dette sjekker veterinærene i forkontrollen. I tillegg må hesten «mønstres», det vil si at rytter eller hjelper løper med hesten i trav og ut fra det skal veterinærene bedømme om hesten er halt eller ikke. På store ritt slik som VM, er forkontroll alltid dagen før selve rittet. Så snart man er gjennom forkontrollen, kan man senke skuldrene litt. Puste ut. Det første steget er tatt.

På alle distanseritt klargjøres pauseområde og hurtig-groom i forkant. Hurtig-groom område brukes når en ekvipasje kommer inn til delmål/mål. Her kjøles hesten, som regel med bøtter med vann, og da gjerne med is oppi også. Man fjerner alt utstyr av hesten, sjekker puls og kjøler gjerne enda mer. Hestens puls må være lavere enn 64 slag pr. minutt, og da er man klar til å gå inn til ny veterinærsjekk. Her sjekker veterinærene hesten slik som i forkontroll, og hesten må bli godkjent for å kunne fortsette. Etter dette går man ut til pauseområdet. Der sørger man for at hesten får mat, drikke, passe på at den ikke blir kald eller stiv, vasker den, sjekker utstyr.

Rytteren må også få i seg litt mat og drikke. Det er viktig, det også, for at rytteren skal kunne prestere. Normalt kan en slik pause vare 40 minutt. Så snart det nærmer seg start for neste etappe, gjøres hesten på nytt klar igjen. På slike ritt som på VM for juniorer, er distansen 120 km. Denne deles normalt opp i fire etapper, og med veterinærkontroller etter hver etappe, pluss etter målgang. Vinneren har ikke vunnet før ekvipasjen er godkjent i sluttkontrollen. Det kan gjerne skje at første ekvipasje over målstreken blir eliminert i sluttkontrollen, og blir nummer to godkjent, er det vinneren.

En rytter er helt avhengig av hjelp på en slik dag. Groovene er de som løper med bøtter, fyller vann, bærer på fôr, masserer hestene, står klar med kjølevann, sjekker om hesten er varm eller kald, møkker, kjører i løypene for å kjøle hestene under selve rittet, maser på rytteren om rytteren har spist ...oovene er de som gjør det mulig for en rytter å drive på med denne sporten.

Tøft både fysisk og psykisk

På selve rittdagen står man som oftest opp i grålysningen, gjerne før også. Hestene skal ha frokost. Det er viktig med mat og drikke foran en så stor styrkeprøve som de skal gjennom. Så skal hesten børstes og gjøres klar, sales på og rytteren må sørge for å ha alt av utstyr klart. På et så stort stevne som et VM, yrer det av liv i stallene minst et par timer før rittstart. Stemningen er nok gjerne litt trykket – det er mange spente ryttere og groover. Det kan være vanskelig å la være å kjenne på spenningen – hva som ligger foran oss. Alle vet det blir en stri dag. Både fysisk og psykisk. Men ingenting slår gleden i teamet når hesten er vel gjennom siste veterinær kontroll – og da vet du at du og hesten og resten av teamet har gjort sitt aller beste.

Lena A. M. Grude

Hjertet dunker ofte litt raskere, tårene har lettere for å snike seg fram i øyekroken når man ser en jublende rytter og groom inne i siste veterinærkontroll – eller i mange tilfeller en gråtende rytter og groom – for like ofte gråter de av glede også. Og er man så heldig som man var på nordisk-baltisk mesterskap i Estland i juni, hvor de norske juniorene vant laggull – og man kan stå der med gullmedaljer og høre nasjonalsangen! Ja, da er man stolt! Stolt av disse juniorene, stolt av laget, stolt av samholdet, stolt av trener og støtteapparat, stolt av foreldre, ja til og med stolt av landet vårt som huser slike flotte ungdommer!

Nå er altså fem av Norges fremste unge distanseryttere på vei til Pisa. Fire av VM-hestene reiser sammen, mens den femte kommer et par dager seinere. De fleste rytterne er foreløpig igjen i Norge for å være lengst mulig på skole og jobb, mens foreldre har satt kursen mot Pisa med hestene. I tillegg er det et par andre hester med på turen også. Arrangementet i Pisa har tre ritt på tre dager. Onsdag 18. september er VM for juniorer og young riders. Torsdag er det et stort festivalritt med 300 påmeldte deltakere, og på fredagen er det unghest -VM. Norge har deltakere også på festivalrittet, så et par av disse hestene reiser også med VM-hestene.

God stemning

Stemningen var god tidlig tirsdag morgen da hestene ble lastet på lastebil. En litt regntung morgen dempet ikke på humøret på de reisende. For noen av hestene var det første gang på lastebil – selv om de fikk tørrtrene litt dagen før, var det uansett spennende da hestene skulle inn en etter en. Men det var ikke grunn til bekymring – hestene er reisevante, og tok det meste med stor ro. Et godt høynett til hver fristet mer enn å skape trøbbel ved opplasting.

Turen startet på Moi helt sør i Rogaland, hvor en av rytterne samt turens to sjåfører er bosatt. Dagen før hadde Mattilsynet vært og klarert hestene som hadde ankommet Moi i tur og orden siden søndag. Første stopp ble ferjekaia i Kristiansand, hvor en sjette hest ble lastet på før ferjeturen. Heldigvis har hestene vært på ferje før, så det visste vi at de taklet fint. Første etappe gikk til Aabenraa helt sør i Danmark. Der ventet paddocker og mat til hestene og mat og senger til sjåfører og de andre reisende. Det er alltid godt å få unnagjort første etappe. Da er man på vei. Det man har glemt har man glemt. Man kan senke skuldrene litt. Hestene har blitt mer vant med hverandre, vant med transporten, og det er blitt mer ro i flokken.

Lena A. M. Grude

Distanse er en spennende sport. Og sosial. De som driver med distanse snakker ofte om «distanse-familien». Når man reiser på stevner, blir det også mye venting. Da prater man ofte med dem som står på siden. Man smiler til de som har hesten i naboboksen. Etter hvert blir det slik at man føler man kjenner de fleste. Når man så reiser utenlands på stevner, går samtalene på tvers av landegrensene. Noen kjenner noen og man prater og utveksler erfaringer. Man blir venner på Facebook. Følger med hverandre på Instagram. Heier på hverandre, ønsker hverandre lykke til ved konkurranser. Og slike vennskap er gull verdt når man skal ut å reise. Overnattingen i Aabenraa på denne turen, er nettopp et slikt bekjentskap. Via via venner og bekjente og alle med hest som fellesnevner. Andre etappe går onsdag videre fra Aabenraa til Dillingen sør i Tyskland. Også her er stoppen hos hestevenner. Paddocker, bokser om været skulle være regnfullt, mat, senger og sosial kos venter. Både hestene og de andre reisende får en god natts hvil før ferden torsdag morgen går videre til Pisa.

Det å reise sammen på en tur som dette, gir et spesielt samhold. Både blant hestene og blant ryttere og foreldre som er med. All planlegging har mye foregått via Messenger-gruppe og telefonsamtaler da de fleste bor på litt forskjellige steder. Sigrid Høgevold som er en av VM-rytterne, bor i Bygland sammen med sin familie og sine firbeinte venner. Sigrid har med seg to hester til Pisa, en VM-hest og en som hun skal ri på Festivalrittet dagen etterpå. Rita Eiesland Holen, bosatt i Lyngdal, har konkurrert på mesterskap i Italia to ganger før, men hesten hun har med nå, har aldri vært på et mesterskap før. Kaspara Grude er bosatt på Moi sør i Rogaland, og både hun og hesten hennes konkurrerte i mesterskap Pisa i fjor. Det er en verdifull erfaring å ta med seg, både for hest og rytter. Både Sigrid, Rita og Kaspara hører til Gyland Hestesportslag, noe klubben er svært stolt av. Tre av fem landslagsryttere til VM – det sier mye om klubben! Sofie Dahl Larsen, også fra Moi, men for tiden bosatt i Lyngdal (elev på KVS), er også en av VM-rytterne, men hun og hesten reiser ikke ned før til helgen. Den siste VM-ekvipasjen, som er på lastebil transporten, er fra Østlandet. Nathalie Aas Hovland med team møtte de andre på ferjekaia i Kristiansand for å laste på hesten.

Akklimatisering

Ved ankomst Pisa sjekker hestene inn på en stall rett utenfor San Rossore-området. Selve stevnestallen åpner ikke før søndag, men det norske teamet ønsker være på plass i god tid. Hestene trenger tid til å akklimatisere seg – det er gode temperaturforskjeller på Norge og Italia for øyeblikket. Det er også godt for hestene å få et par ekstra dager til å få ‘landet’ etter reisen, og å bli kjent med området. Hestene skal også barberes – dette er viktig mht. til kjøling av hestene under rittet. Har de mye pels, er det vanskelig å få vannet så nær inn til hud og blodårer for å kjøle. Ved å barbere hesten, blir den mindre varm, og kjøling er mye enklere. De første dagene blir brukt til dette. Barbering, tilvenning, små turer i nærområdet og mye sosialt blant foreldrene.

Lena A. M. Grude

Landslagstrener og veterinær Fernando Medina Guerrero ankommer også samtidig som de første hestene. Det er en stor trygget for teamet. Det første han gjør, er å sjekke hestene etter reisen. Hestene kan gjerne være litt stive og støle, og da er det bra og ha en så erfaren mann som Fernando til å komme med råd og veiledning til hva vi kan gjøre for å gjøre det best mulig for hestene.

Resten av Team Norway, ryttere, groover og de siste hestene forventes å ankomme Pisa i helgen. Noen kommer med fly, noen har satt seg i bilen og kjørt nonstop gjennom hele Europa, mens andre har tatt det litt mer med ro nedover. Søndag kl. 1200 åpner stevnestallen, og fra da går alt slag i slag. Hestene registreres og sjekkes, ryttere og groover får identitetskort og armbånd. Det blir satt opp tider hvor man kan få ri i treningsløyper. Fernando har møter med rytterne for å legge planer for rittet. Hvordan man skal ri, hvem skal ri først, hvilken fart man skal ri på ... Fernando har også møter med groovene, det avtales hvem som skal gjøre hva, hvem skal kjøre ut i løypene og hvem skal være inne på stevneplassen.

Kjøre ut i løypene? Hva mener vi med det? Som nevnt tidligere, består et så langt ritt av flere etapper. Rytterne har egne groover som kjører bil ut til tillatte møtepunkt, hvor man så står klar med kjøleflasker til hestene. Disse flaskene tar rytterne som regel i fart og tømmer over hesten mens de rir videre. Som oftest er det flere groover per rytter, og da plasseres groovene ut på en lang rekke med god avstand. Da får rytter tid til å ta vannflaske fra hver av groovene, og hesten får da optimalt med kjøling i etappen. Det hender også svært ofte at rytteren er varm og tørst, så ikke sjeldent ser man rytteren drikker litt av kjøleflaska, og tømmer like gjerne litt vann over seg selv før resten brukes på hesten.

35 nasjoner i VM

Mandag ettermiddag er det offisiell åpningsseremoni. Dette er spesielt. Det er sånn «gåsehud-følelse» for mange foreldre når man ser sitt eget barn komme inn på arenaen med landslagsklær og med det norske flagget stolt plantet foran seg. Da kjenner man at «Jo! Vi er stolte av vårt land. Vårt flagg. Våre utøvere!». Det kan gjerne også lure seg fram en tåre i øyekroken av stolthet. Selve åpningsseremonien er storslått. 35 nasjoner er representert i VM – og det å være en del av det, er fantastisk. En påfølgende middag med pressekonferanse etterpå, står også på programmet mandag, og her er også alle representert.

I tillegg skal hestene trenes, fôres, sjekkes og koses litt med. Mandagen vil bli travel, og da det endelig blir kveld, tror jeg de fleste er klar for å krype til køys.

Alf Magne Sjøveian

Tirsdag er «dagen før dagen». Nervene begynner nok å komme litt, man kjenner litt på presset, på forventningene, man lurer litt på hva morgendagen vil bringe. Men først så må man overleve tirsdagen – man må bli godkjent i forkontroll. Tirsdag formiddag brukes til å forberede hesten. En del av groomteamet kjører også løypene for å finne de såkalte «crew-punktene» – dvs. stedene der man har lov å møte rytterne for kjøling. I VM har man fått oppgitt koordinater på hvert punkt, så visst man finner ut av hvordan legge de inn på gps’en, så finner man stedene enkelt. I San Rossore-området er det mye veier, men ikke alle er lov å kjøre på. Så her er det viktig at de som skal kjøre grombilene har lest kartet og gjort seg kjent med hva som er lov og ikke.

Selve forkontrollen er spennende nok i seg selv. Får man da tommel opp for alle fem VM hestene, kan vi senke skuldrene litt. Fernando vil alltid ha en siste peptalk med jentene kvelden før, og selv om man kan kjenne på spenningen, er Fernando fantastisk flink til å få oss alle til å fokusere på det hver enkelt faktisk skal gjøre – og på at vi skal ha det gøy.

Mye adrenalin

Rittdagen er dagen hvor adrenalin holder oss alle gående til siste slutt. Dagen kan gjerne starte så tidlig som halv fire om morgenen. Stell av hest, fôring, sjekk av utstyr – en siste rådslåing med Fernando, så er rittet i gang i grålysningen. 114 ekvipasjer er påmeldt, så det blir et stort startfelt. Rotete, uoversiktlig, man ser bare hester som pruster og beveger seg ... det er vanskelig å få øye på egne ryttere. hestene er urolige – de vet hva som skal skje. Rytterne kjenner på nervøsiteten – klarer man å beholde kontrollen på hesten sin i et så stort startfelt når alle bare spurter ut fra startstreken? Det telles ned – five, four, three, two, one, gooooo! For foreldre og støtteapparat som står på sidelinjen for å se, er det nesten som man lukker øynene – kommer dette til å gå bra? Men jentene har kontroll! De kjenner hestene sine, de vet hva de skal gjøre. VM er i gang!

Lena A. M. Grude

Hvordan dette går på onsdag 18. september, er det jo ingen som vet ennå. Vi håper og tror at det vil gå kjempebra – men vi må også være forberedt på skuffelser. Like ofte som en hest blir godkjent i veterinærkontroll, blir en hest eliminert. Den kan ha blitt halt, det skal ofte ikke mer til enn at den for eksempel har trådd litt skjevt på en litt for skarp stein – det kan være nok. Kanskje hesten ikke har drukket nok i løpet av dagen, da vil den bli for dehydrert til å fortsette. Har hesten ikke spist nok, slik at det er lite tarmlyder, kan den også bli eliminert. Det finnes mange grunner til eliminasjon. Og å bli eliminert i et VM er nok en litt større skuffelse enn på et annet ritt.

Vi vet imidlertid at vi har hele distanse-Norge i ryggen. Det er apper som har online resultater (Intisaar eller Yamamah) – mange sitter hjemme i Norge og følger med. Vi ser også at sosiale mediene bugner av kommentarer og spørsmål om hvordan det går. Det varmer våre hjerter veldig når man vet det. Man føler seg ivaretatt og man føler at folk bryr seg. Går det bra, så føler man at folk gleder seg på andres vegne. Går det ikke så bra, så er folk veldig omsorgsfulle. Klemmer deles ut i fleng, og søte emojiis med hjerter og lykkønskninger betyr faktisk veldig mye.

Alf Magne Sjøveian

En del av noe større

På onsdag satser vi som et lag! Et lag som kommer til å kjempe for Norge, for å vise at VI KAN! Norge er en forholdsvis liten distansenasjon i verdenssammenheng, men ingen vet hva som skjer før dagen er over. Team Norway Endurance er et team – et landslag – hvor hver og en er like viktige. Og vi jobber sammen som et team – oppturer og nedturer deles – man ler og gråter sammen. Vi kjenner alle vi er en del av noe større.

Lykke til – Team Norway Endurance – på VM i Pisa, 17–18. september!

