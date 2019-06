Keeper: Espen Johnsen.

Velger meg selv, mest fordi jeg da kan være spillende lege og det er litt kult. Taushetsplikt overfor meg selv osv. Så får jeg min bror til å ta femmeterne siden dette ikke er min sterkeste side.

Høyre back: Lars Blixt.

Mest grunnet at han var så snill. Men ekstremt god på sitt beste. Fra Trysil. Ødela kneet sitt på La Manga og gikk på hestekur (alternativ medisin-salve) i to år og luktet kronisk råtten mais (kjent bivirkning).

Midtstopper: Brede Hangeland.

Eller André Hanglestad som John Carew trodde han hette. John lærte aldri helt navnet på medspillere. I motsetning til John, som ofte omtalte seg selv i tredjeperson, var Brede ydmyk, hardtarbeidende og kunne alle navn. Premier League-nivå.

Midtstopper: Bjørn Stephansen.

Må ha med en fra Start-tida. Bjørn var sterk, hadde enorm brystkasse og var glad i sola. Fremdeles veltrent. Trenerkollega i RIL.

Venstre back: Marius Johnsen.

Lillebror og god venn. Jeg kan takke venstreslegga til Marius for at jeg ble så god. I tillegg til de utallige konkurransene vi hadde fra vi var henholdsvis seks og fire år. Han hadde sixpack som femåring. Fikk juling av ham da jeg var 11, han 9. Pappa heiet.

Dette var grunnen til at jeg begynte med styrketrening. Marius var målfarlig, sterk og enorm i lufta. Ligner på Matt Damon.

Høyre indreløper: Alexander Tettey.

Da Tettey ble 18 år, sa han at han endelig var 87-modell. Det hang ikke på greip, for han var 86-modell. Løpssterk og veldig snill.

Sentral midtbane: Ørjan Berg.

Vi hadde en lov i RBK – hvis det ser helt mørkt ut og det ikke er noen å spille til: Spill til Ørjan, så løser det seg. Mistet aldri ballen. Kunne sentre til seg selv med begge føtter. Effektiv finte.

Venstre indreløper: Fredrik Winsnes.

Han ville alltid ha ballen, og var en formidabel dribler med et godt fotballhode. Har hatt mange fighter med Fredrik, sjekk ut «leger uten grenser» på YouTube. Han er også med slik at jeg kan få litt avlastning med tanke på legejobben, spesielt grunnet Morten Knutsen.

Høyre ving: Øyvind Storflor.

Undervurdert spiller. Fotballsmart, kanskje flest assist gjennom Tippeligaens historie. Spesielt god sammen med Winsnes. Rask og slepen fot. Nesten tobeint. Fremdeles aktiv.

Venstre ving: Morten Knutsen.

Født fotballinvalid, hadde til enhver tid alle virus som var i omløp i befolkningen. Som en svamp på patogener. Norges beste ving når han var skadefri. Det var dessverre sjelden. Enten syk, skadet eller så kjente han at «det var noe på gang».

Spiss: Steffen Iversen.

Kunne også valgt Carew her. Begge var glad i å lobbe på meg, men de lyktes sjelden. Dessverre lyktes Steffen i kamp en gang da jeg spilte mot ham. Det minner ham meg på hver gang vi ses.

Trener: Det må bli Nils Gunnar Eggen. Fikk nettopp statue.

Keepertrener: Erik Ruthford Pedersen.

Jeg har fremdeles kontakt med Erik. Vi trener unge keepere sammen. Det synes ikke at han er over 70 år. Evig ung, fin på håret og alltid brun. Jeg pleier å si til barna våre at da jeg var ung, trente han meg og når dere får barn, vil han trene dem også.

Innbyttere:

Sigurd Rushfeldt. God sjakkspiller, fantastisk i boks, et innlegg i rett høyde var nesten garantert mål når Sigurd var på banen.

John Carew. Tror han ville taklet dårlig å bli satt på benken, men blir sittende til han lærer navnet på Brede.

Daniel Braaten. Sterkeste medspiller fysisk. Kunne gjøre som han ville med ballen, ville ikke alltid. Kom ofte for seint til trening. Rask på banen. Godt humør og aldri stresset.

Mattias Andersson. Trenger en backup for Morten. Mattias er sterk, rask, glimrende innlegg og avslutter og veldig kjekk. Hadde blitt proff, men ble dessverre skadet.

Aleksander «Superlund» Lund Hansen. Lang og gal keeper. Ekstremt toppnivå. Lett antennelig.

Ole Gunnar Solskjær på benken. Superinnbytter hvis vi trenger mål mot slutten. Proff i alt, en god og snill mann.

Tom Berhus. Morsom og god mann. Flott driv og god med ball. Men kanskje viktigst i garderoben.

Fysioterapeuter: Pål Erik Pedersen og Jørgen Rostrup. Trenger to for å holde Morten på beina.

Materialforvalter: Leif ifra RBK-tida. Han hadde polio som barn og ett godt og ett svakt bein. Hoppet likevel på ski i ungdommen. Halt og slagside, klagde aldri. Artig historie om Leif er at han skulle forlenge det korteste beinet, men det ble en høyre/venstre -feil og han fikk enda mer slagside. Likevel like blid. Tror kanskje det kunne være preventivt i gruppa med tanke på syting og klaging.

Kriterier jeg har lagt vekt på: Først og fremst et vinnerlag, men har også lagt vekt på evner utenfor banen. Tatt fra tida i Start, RBK og Godset. Men også et par fra landslaget.

Største opplevelser: Opprykket med Start i 99, the double med RBK, EM-kvalik mot Spania borte, samt Champions League-spill mot Real Madrid. Jeg husker også godt måneden jeg trente med Liverpool som 19-åring og fikk spille kamp med Steven Gerrard og trene med Paul Ince, Michael Owen, Robbie Fowler med flere.

Flaueste øyeblikk: Kanskje mest ydmykende da jeg dreit på meg i landskamp mot Sveits borte. Hadde diaré, og rett før dommer blåste i gang kampen trodde jeg det var luft som skulle kvitteres ut. Hadde hvit shorts. Heldigvis var det regn og søle på banen. Har aldri stått så alene på corner verken før eller siden. Plukket alt og fikk skryt av Thorstvedt for mitt gode feltarbeid etter kampen. Har likevel ikke gjentatt trikset.

En morsom historie: Velger Per Ciljan Skjelbreds forsøk på å komme med treffende filmsitat bakerst i bussen på vei til kamp. Det var nettopp kommet ny Bond-film og Ciljan skulle tøffe seg litt. «My name is James Bond – James Bond ...». Han er også kjent for andre sitater, som «Det er vår og smørbukken er kommet».

Beste medspiller: Ørjan Berg, som omtales i førsteelleveren.

Verste motspiller: Raul kanskje eller David Beckham. Et helt annet nivå ute i Europa.

Espen Johnsen

Født: 20. desember 1979

Yrke: Lege på Sørlandet Sykehus Kristiansand

Klubber som aktiv: Vigør, Start, Rosenborg, Strømsgodset

Meritter: Cup- og seriegull med Rosenborg. Opprykk til eliteserien med Start. 18 A-landskamper. Kniksen-prisen som årets målvakt i 2003.

