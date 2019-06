ØIF Arendal-profil bytter beite

ARENDAL: Kommende sesong følger Ekman fotsporene til sin tidligere trener i ØIF Arendal, Leif Gautestad. I denne omgang har forsvarsklippen spilt sin siste kamp i ØIF Arendal-drakta.

Kenny Ekman er en populær spiller i ØIF Arendal. Han har også vunnet tittelen årets publikumsfavoritt i hele norsk eliteserie.

– Vi kjenner på noen ekstra sterke følelser når Kenny ikke skal bære den stolte svarte og røde drakta, forteller daglig leder i ØIF Arendal Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og legger til:

– Kenny er ikke bare en håndballspilleren, han er en fantastisk person også utenfor håndballen.

Mange lovord

Den daglige lederen har flere lovord til svensken som nesten har gjort arendalitt av seg.

– Han er en virkelig varm person. En som bryr seg om folk på en svært god måte. Dessuten stiller han høye krav til seg selv og til sine omgivelser. Og på den måten er han en av kulturbærerne i laget. En som legger listen der den skal ligge.

Har satt sine spor

Fra høsten vil ØIF Arendal møte på Kenny hos en av rivalene i eliteserien. En klubb med hvit drakt. Men ikke den hvite klubben, ikke Elverum, men Sandefjord-klubben Runar.

– Vi ønsker Kenny Ekman masse lykke til. Og alt det beste for framtida. Det kommer sikkert til å bli ubehagelig å møte ham både i Runarhallen og i Sparebanken Sør Amfi. Men i alle andre kamper enn de han spiller mot oss, kommer vi til å heie på ham og Leif Gautestad. Det er to karer som for alltid har satt spor etter seg i ØIF Arendal, dype spor, understreker Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.